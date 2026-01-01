Водная прогулка
Полёт на воздушном шаре в Луксоре
Встречайте рассвет на высоте, летая над Луксором. Это не просто экскурсия, это путешествие в историю с птичьего полёта
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 03:30, 03:45 и 04:00
20 янв в 03:30
21 янв в 03:30
$170 за человека
Водная прогулка
Храмы Осириса и Хатхор за 1 день - поездка из Луксора
Погрузитесь в атмосферу Древнего Египта, посетив храмы Осириса и Хатхор. Величественная архитектура и богатая история ждут вас
Начало: У вашего отеля
20 янв в 08:00
21 янв в 08:00
$350 за всё до 8 чел.
Водная прогулка
Храм музыки и нубийская деревня - из Луксора
Увидеть изображения первых музыкальных инструментов в мире и познакомиться с нубийцами
Начало: У вашего отеля
«Он находится на острове Филе посреди Нила, поэтому добираться будем на катере»
Завтра в 08:00
20 янв в 08:00
$378 за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Луксору в категории «Водные развлечения»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Луксоре
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Луксоре
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Луксору в январе 2026
Сейчас в Луксоре в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 170 до 378. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Водные экскурсии в Луксоре на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март 2026