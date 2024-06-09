Мы с вами отправимся в насыщенное путешествие по Нилу. Побываем на «острове любовников» и посетим храм богини Исиды, где сохранились древние изображения музыкальных инструментов. Побываем в нубийской деревне и понаблюдаем за бытом местных жителей. Вы узнаете, почему они не употребляют никакие лекарства и что спасает их от всех болезней. А также попробуете традиционные нубийские угощения.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Храм на острове

Греко-римский храм богини Исиды — первая точка на нашем маршруте. Он находится на острове Филе посреди Нила, поэтому добираться будем на катере. На его стенах вы увидите уникальные изображения самых первых музыкальных инструментов в мире, которые использовались 2350 лет назад. Я расскажу вам, почему это место называют «островом любовников», почему греки строили храмы в честь древнеегипетских богов и какие легенды связаны с храмом богини Исиды.

В гостях у нубийцев

Затем вас ждёт 50-минутное путешествие по Нилу, во время которой вам откроется вид на самый известный мавзолей Египта. Добравшись до нубийской деревни, отправимся знакомиться с жителями. Посетим их дома, посмотрим, как они живут, раскроем секрет их традиционной медицины, познакомимся с их обычаями, попробуем халву и чай. Потом у вас будет свободное время, чтобы погулять по острову, посмотреть на детские сады и школы, приобрести сувениры ручной работы.

Организационные детали