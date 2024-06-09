Храм музыки и нубийская деревня - из Луксора

Увидеть изображения первых музыкальных инструментов в мире и познакомиться с нубийцами
Мы с вами отправимся в насыщенное путешествие по Нилу.

Побываем на «острове любовников» и посетим храм богини Исиды, где сохранились древние изображения музыкальных инструментов. Побываем в нубийской деревне и понаблюдаем за бытом местных жителей. Вы узнаете, почему они не употребляют никакие лекарства и что спасает их от всех болезней. А также попробуете традиционные нубийские угощения.
Храм музыки и нубийская деревня - из Луксора
Храм музыки и нубийская деревня - из Луксора
Храм музыки и нубийская деревня - из Луксора
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Храм на острове

Греко-римский храм богини Исиды — первая точка на нашем маршруте. Он находится на острове Филе посреди Нила, поэтому добираться будем на катере. На его стенах вы увидите уникальные изображения самых первых музыкальных инструментов в мире, которые использовались 2350 лет назад. Я расскажу вам, почему это место называют «островом любовников», почему греки строили храмы в честь древнеегипетских богов и какие легенды связаны с храмом богини Исиды.

В гостях у нубийцев

Затем вас ждёт 50-минутное путешествие по Нилу, во время которой вам откроется вид на самый известный мавзолей Египта. Добравшись до нубийской деревни, отправимся знакомиться с жителями. Посетим их дома, посмотрим, как они живут, раскроем секрет их традиционной медицины, познакомимся с их обычаями, попробуем халву и чай. Потом у вас будет свободное время, чтобы погулять по острову, посмотреть на детские сады и школы, приобрести сувениры ручной работы.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Toyota и на катере. Я встречу вас у отеля и после путешествия отвезу обратно
  • В стоимость включены услуги гида, трансфер, угощения в нубийской деревне
  • Отдельно по желанию оплачивается обед — $18/чел.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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