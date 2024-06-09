Увидеть изображения первых музыкальных инструментов в мире и познакомиться с нубийцами
Мы с вами отправимся в насыщенное путешествие по Нилу.
Побываем на «острове любовников» и посетим храм богини Исиды, где сохранились древние изображения музыкальных инструментов. Побываем в нубийской деревне и понаблюдаем за бытом местных жителей. Вы узнаете, почему они не употребляют никакие лекарства и что спасает их от всех болезней. А также попробуете традиционные нубийские угощения.
Греко-римский храм богини Исиды — первая точка на нашем маршруте. Он находится на острове Филе посреди Нила, поэтому добираться будем на катере. На его стенах вы увидите уникальные изображения самых первых музыкальных инструментов в мире, которые использовались 2350 лет назад. Я расскажу вам, почему это место называют «островом любовников», почему греки строили храмы в честь древнеегипетских богов и какие легенды связаны с храмом богини Исиды.
В гостях у нубийцев
Затем вас ждёт 50-минутное путешествие по Нилу, во время которой вам откроется вид на самый известный мавзолей Египта. Добравшись до нубийской деревни, отправимся знакомиться с жителями. Посетим их дома, посмотрим, как они живут, раскроем секрет их традиционной медицины, познакомимся с их обычаями, попробуем халву и чай. Потом у вас будет свободное время, чтобы погулять по острову, посмотреть на детские сады и школы, приобрести сувениры ручной работы.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Toyota и на катере. Я встречу вас у отеля и после путешествия отвезу обратно
В стоимость включены услуги гида, трансфер, угощения в нубийской деревне
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед — ваш гид в Луксоре
Меня зовут Ахмед. По образованию я египтолог. Гидом работаю более 30 лет. Я вас влюблю в историю Египта. Организую вам интересные неповторимые познавательные программы.