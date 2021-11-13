Где в Египте 🇪🇬 песчаные пляжи 🏝 и хороший вход в море 🌊 без кораллов и с ними, какие из них самые красивые 🤩, например, Пляж 🏖️ Клеопатры, где можно безопасно отдохнуть с детьми, увидеть в Красном море 🌊 рыбок и черепах, пляжи с белым песком на курортах Шарм-эль-Шейх, Хургада, Дахаб

Подумайте о Египте, и пляж, возможно, не первое, что приходит вам в голову. Верно? Страна, известная своими древними чудесами и великолепными пейзажами также имеет шикарную береговую линию Красного моря, которая, по сути, является идеальным местом, чтобы насладиться современным пляжным отдыхом. Большинство пляжей Египта расположены недалеко от ряда храмов и гробниц, которые стоит посетить.

Египет – это целый комплекс развлечений, который не может не радовать от таких занятий, как подводное плавание с аквалангом, походы, треккинг и многое другое, чем можно насладиться во время пляжного отдыха. Кроме того, здесь есть несколько лучших пляжей, на которых можно провести солнечный день на песке.

В данной статье ХорошоТАМ расскажет о некоторых из лучших пляжей Египта, о которых следует знать путешественникам.

1. Наама-Бей, Шарм-Эль-Шейх

Наама-Бэй Вода здесь настолько прозрачная, что подводный мир весь как на ладони

Наама-Бэй, один из самых интересных для посещения пляжей Египта, – это рай и эпицентр главного пляжного курорта Египта. Он широко известный своими голубыми водами, очаровательными коралловыми рифами и дайвинг-центрами мирового класса, является идеальным местом для занятий подводным плаванием с аквалангом.

Это один из тех пляжей Египта, где даже новички могут без проблем насладиться подводным плаванием. В заливе организовано несколько дайвинг-туров, подходящих для дайверов любого уровня. Кроме дайвинга, здесь можно полюбоваться горным побережьем Саудовской Аравии вдалеке. Идеально подходит для пляжного отдыха, не правда ли?

Известен:

подводным плаванием с аквалангом.

Лагуна Дахаб

Лагуна Дахаб Кайт-сёрфинг подарит массу ярких эмоций

Еще одна достопримечательность Египта, которую путешественники могут посетить во время отпуска, – это район лагуны Дахаб. Хотя по сравнению с другими песчаными пляжами страны он не такой большой, тем не менее Лагуна Дахаб – прекрасное место, чтобы насладиться лучшим пляжным отдыхом в стране.

Здесь можно не только заняться подводным плаванием, но и найти ряд курортов, предлагающих удобные для пеших туристов варианты размещения. Беспокоитесь о том, что не получите ту роскошь, которая вам нужна? Что ж, лагуна Дахаба вам это предложит. Вы можете наслаждаться роскошным пребыванием здесь, не платя за это слишком много.

Расположение: Юго-восточное побережье Синайского полуострова.

Известен:

вариантами размещения для пеших туристов;

подводным плаванием с аквалангом.

3. Пляж Рас-Умм-Сид

Пляж Рас-Умм-Сид Большинство людей стекаются сюда, чтобы заняться подводным плаванием

Хотите насладиться снорклингом? Что ж, вас ждёт пляж Рас-Умм-Сид. Залитые солнцем лаунж-зоны, мягкий песок, мириады мягких кораллов и безмятежные скалы вокруг, это место может предложить многое.

Фактически, данный пляж считается одним из лучших пляжей Египта для подводного плавания. Можно отправиться в кафе Farsha, чтобы насладиться панорамным видом с террасы или полюбоваться удивительным закатом и восходом солнца здесь. На пляже Рас-Умм-Сид, каждый найдёт для себя занятие по душе.

Расположение – к югу от Наама Бэй.

Известен:

сноркелинг;

безмятежными видами,

кафе с красивым видом.

4. Рас-Шайтан в Нувейбе

Пляж Рас-Шайтан Пляж сам по себе очень атмосферный

Известный под прозвищем «Голова дьявола», Рас-Шайтан в Нувейбе – ещё одно прекрасное место, где можно весело провести время со своими близкими. На этом пляже можно найти лагеря бедуинов, пользующиеся большой популярностью у путешественников. Эти кемпинги предлагают ту роскошь, которую обычно можно ожидать от любого высококлассного курорта Египта. Самое лучшее в этих лагерях то, что они продвигают экологически чистое жилье.

В идеале аквалангисты любят останавливаться здесь, так как это идеальное место, чтобы увидеть здесь красочную морскую жизнь. От рыбок и анемонов до твердых кораллов и так далее.

Известен:

бедуинскими лагерями;

подводным плаванием с аквалангом.

5. Голубой пляж

Голубой пляж Вода здесь кристально чистая, прозрачная и невероятно голубая

Blue Beach Hurghada – ещё один пляж, который за эти годы приобрел огромную известность. Это прекрасная гавань, где есть множество удобств для посетителей. Знаменит 80-метровым мягким пляжем и зоной отдыха, на пляже есть даже бассейн, а также пара VIP-секций и отдельные беседки.

Хотите узнать больше? Что ж, Blue Beach даже предлагает ресторан итальянской и интернациональной кухни, который позаботится о ваших вкусовых предпочтениях. Кроме того, блюдами можно насладиться даже в баре у бассейна на пляже. Есть много вариантов горячих и холодных напитков для туристов. Что касается расписания, посетители могут посещать Голубой пляж с 9:00 до 12:00 всю неделю.

Расположение – за заливом в Дахабе.

Известен:

VIP-секциями;

отдельными беседками;

бассейном.

6. Нувейба – береговая линия Табы

Побережье между Нувейбой и Табой

Мечтаете о простой жизни вдали от курортов и отелей? Побережье между Нувейбой и Табой – идеальное место для вас. Побережье, известно своими первоклассными удобствами и высококлассным рестораном, идеально подходит для того, чтобы просто приятно провести время.

Лучшая часть? Это может быть одно из самых популярных мест для посещения в Египте, но не стоит беспокоиться о том, что здесь слишком много людей. Наслаждайтесь низкими мягкими сиденьями, едой, напитками и хижинами, которые находятся в нескольких шагах от плещущихся волн. Нужно больше? Ну, в Нувейбе – пляж оснащён основными удобствами, включая ванные комнаты и так далее.

Расположение – побережье между Нувейбой и Табой.

Известен:

хорошая инфраструктура;

ресторан.

7. Сома-Бэй

Пляж Сома-Бэй Чистая вода, позволяющая любоваться морской жизнью на любой глубине Шикарный подводный мир Красного моря

Ещё один из тех египетских пляжей, широко популярных среди путешественников, Сома-Бич – главная достопримечательность Египта, где можно провести самое увлекательное время со своими близкими. По мнению многих путешественников по стране, это место является жемчужиной для тех, кто хочет увидеть белый песок и остаться в роскоши вдали от городского шума и суеты. В этом районе есть несколько пятизвездочных отелей и курортов, которые славятся своими услугами мирового класса.

Кроме того, если вы посещаете пляж с семьей, ожидайте, что здесь будет проводиться ряд развлекательных мероприятий, особенно для детей. Хотите заниматься водными видами спорта? Сома-Бэй – прекрасное место для занятий кайтсерфингом, паддлбордингом, подводным плаванием с аквалангом, сноркелингом и т. д.

Расположение – в 45 км к югу от международного аэропорта Хургады.

Известен:

кайтсерфингом;

паддлбордингом;

подводным плаванием с аквалангом;

сноркелингом.

8. Марса Алам

Пляж Марса Алам В прибрежных водах Марса Алам можно понаблюдать за черепахами и дельфинами

Ещё одно прекрасное место, чтобы стать свидетелем очарования пляжного отдыха в Египте, – это Марса Алам. Расположенный далеко к югу от побережья Красного моря, это место широко известно своими подводными местами для плавания с аквалангом, сюда стекаются дайверы со всего мира.

Фактически, Марса Алам входит в десятку лучших мест для дайвинга в мире. По мнению различных дайверов, это место идеально подходит для опытных дайверов, и если вы хотите побывать здесь, в этом районе есть несколько отелей и курортов, которые предлагают роскошь в лучшем виде. Марса Алам с красочными рифами, белым песком и многим другим – место, которое стоит посетить в Египте.

Расположение – к югу от побережья Красного моря Египта.

Известен:

отелями;

курортами;

подводным плаванием с аквалангом.

9. Эль-Гуна

Пляж Эль-Гуна Школа кайтбординга на пляже

Эль-Гуна, один из лучших пляжей Египта, был создан для семейного отдыха на солнечном побережье. Он предлагает отдых в курортном стиле, на пляже те, кто хочет больше, чем просто позагорать, могут заняться паддлбордингом, каякингом, верховой ездой, а также отправиться в тур на квадроциклах по пустыне. Основные зоны пляжа включают пляж Мангрови и пляж Зейтуна. Туристы также могут заняться сноркелингом. Что ещё можно желать? Это одно из самых интересных мест в мире для посещения в сентябре.

Расположение: недалеко от Хургады, Египет

Известен:

падлбордингом;

каякингом;

верховой ездой;

турами на квадроциклах по пустыне.

10. Сахл Хашиш

Пляж Сахл Хашиш Береговая линия пляжа отлично подходит для занятий снорклингом

В 30 км к югу от Хургады находится потрясающий залив Сахл Хашиш, который производит впечатление. Неудивительно, что он конкурирует с Сома-Бэй за звание пляжей номер один в Египте. Мягкий пляж с белым песком, заросший финиковыми пальмами, окруженный шикарными курортами и специально построенным центром Старого города, где вы найдете магазины и рестораны за пределами курорта. Пляж предлагает лучшие удобства, которые позаботятся о парах, ищущих романтический отдых, или семьях, ищущих идеальный отдых. Одни из самых популярных занятий – это верховая езда и морские прогулки.

Расположение: побережье Красного моря, напротив Шарм-эль-Шейха.

Известен:

верховой ездой;

морскими прогулками.

11. Макади-Бэй

Пляж Макади-Бэй В близлежащих отелях, есть аквапарки для детей и взрослых

Макади-Бэй – это семейный пляж, одно из самых удивительных мест для посещения на Ближнем Востоке, так как здесь есть несколько курортных отелей и несколько объектов, таких как бассейны, ночные развлечения, детские клубы и аквапарки. Отели окружают залив и выходят на полосу золотого песка. Всем любителям приключений предлагаются такие развлечения, как сноркелинг и дайвинг. Туристы могут даже отправиться в однодневную поездку, чтобы посетить храмы и гробницы фараонов. Это одно из самых идеальных пляжных мест, где зимой часто бывает многолюдно.

Расположение: Хургада, Египет

Известен:

бассейнами;

ночными развлечениями;

детскими клубами;

аквапарками.

12. Пляж Мамура

Пляж Мамура

Иностранные туристы, любят посещать Александрию за его исторические памятники, в то время как Египтяне каждое лето стекаются на местный пляж Мамура, чтобы провести идеальный отпуск, а также посетить музеи. Город раскинулся вдоль береговой линии и в период с июля по август имеет несколько пляжных участков, забитых до отказа. Это один из лучших пляжей Египта для посещения и развлечений.

Расположение: Аль-Мандара-Бахри, Монтаза 2, мухафаза Александрия 21532, Египет

Известен:

магазинами мороженого и продуктовыми лавками.

13. Пляж Клеопатры

Пляж Клеопатры В сезон на пляже бывает достаточно много местных жителей и туристов

Город Марса-Матрух – одно из идеальных туристических направлений, так как в летние месяцы здесь часто бывает многолюдно. Он невзрачный, неряшливый и окружен береговой линией, где находятся одни из лучших пляжей, в том числе пляж Клеопатры. Он назван в честь Клеопатры и Марка Антония, так как когда-то они купались в естественном бассейне между скалами, известном как ванна Клеопатры. Пляж однозначно стоит посетить хотя бы раз во время отпуска в Египте.

Расположение: 14 км к северо-западу от Марса-Матруха, Египет.

Известен:

Бассейном.

14. Рас Абу Галум

Пляж Рас Абу Галум Здесь можно совершить сафари на верблюдах

Пляж Абу Галум – один из самых популярных пляжей на Синайском полуострове, граничащий с морским побережьем. Пляж славится красивым безмятежным коралловым рифом и удивительной фауной. Люди могут насладиться пешими походами и треккингом по горным хребтам, а также отправиться на сафари на верблюдах вдоль береговой линии. Пейзаж вокруг пляжа просто захватывающий и необычный.

Расположение: Египет

Известен:

треккингом;

пешим туризмом;

сафари на верблюдах.

15. Марса Матрух

Пляж Марса Матрух Вода здесь чистейшая, а песок нежнейший

Это прибрежный город, известный своим портом, а набережная – идеальное место для отдыха, если кто-то хочет сбежать от толпы, чтобы насладиться тишиной и покоем. Люди могут наслаждаться сюрреалистическим живописным пляжем с мирными водами Средиземного моря. Это самый красивый пляж, о котором только можно мечтать. Этот пляж с восхитительной природной красотой часто называют Мальдивами Египта. Вода абсолютно чистая, голубая и временами здесь бывает ветрено.

Расположение: Египет

Известен:

восхитительной красотой и чистой водой.