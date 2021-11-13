Подумайте о Египте, и пляж, возможно, не первое, что приходит вам в голову. Верно? Страна, известная своими древними чудесами и великолепными пейзажами также имеет шикарную береговую линию Красного моря, которая, по сути, является идеальным местом, чтобы насладиться современным пляжным отдыхом. Большинство пляжей Египта расположены недалеко от ряда храмов и гробниц, которые стоит посетить.
Египет – это целый комплекс развлечений, который не может не радовать от таких занятий, как подводное плавание с аквалангом, походы, треккинг и многое другое, чем можно насладиться во время пляжного отдыха. Кроме того, здесь есть несколько лучших пляжей, на которых можно провести солнечный день на песке.
В данной статье ХорошоТАМ расскажет о некоторых из лучших пляжей Египта, о которых следует знать путешественникам.
1. Наама-Бей, Шарм-Эль-Шейх
Наама-Бэй, один из самых интересных для посещения пляжей Египта, – это рай и эпицентр главного пляжного курорта Египта. Он широко известный своими голубыми водами, очаровательными коралловыми рифами и дайвинг-центрами мирового класса, является идеальным местом для занятий подводным плаванием с аквалангом.
Это один из тех пляжей Египта, где даже новички могут без проблем насладиться подводным плаванием. В заливе организовано несколько дайвинг-туров, подходящих для дайверов любого уровня. Кроме дайвинга, здесь можно полюбоваться горным побережьем Саудовской Аравии вдалеке. Идеально подходит для пляжного отдыха, не правда ли?
Известен:
- подводным плаванием с аквалангом.
Лагуна Дахаб
Еще одна достопримечательность Египта, которую путешественники могут посетить во время отпуска, – это район лагуны Дахаб. Хотя по сравнению с другими песчаными пляжами страны он не такой большой, тем не менее Лагуна Дахаб – прекрасное место, чтобы насладиться лучшим пляжным отдыхом в стране.
Здесь можно не только заняться подводным плаванием, но и найти ряд курортов, предлагающих удобные для пеших туристов варианты размещения. Беспокоитесь о том, что не получите ту роскошь, которая вам нужна? Что ж, лагуна Дахаба вам это предложит. Вы можете наслаждаться роскошным пребыванием здесь, не платя за это слишком много.
Расположение: Юго-восточное побережье Синайского полуострова.
Известен:
- вариантами размещения для пеших туристов;
- подводным плаванием с аквалангом.
3. Пляж Рас-Умм-Сид
Хотите насладиться снорклингом? Что ж, вас ждёт пляж Рас-Умм-Сид. Залитые солнцем лаунж-зоны, мягкий песок, мириады мягких кораллов и безмятежные скалы вокруг, это место может предложить многое.
Фактически, данный пляж считается одним из лучших пляжей Египта для подводного плавания. Можно отправиться в кафе Farsha, чтобы насладиться панорамным видом с террасы или полюбоваться удивительным закатом и восходом солнца здесь. На пляже Рас-Умм-Сид, каждый найдёт для себя занятие по душе.
Расположение – к югу от Наама Бэй.
Известен:
- сноркелинг;
- безмятежными видами,
- кафе с красивым видом.
4. Рас-Шайтан в Нувейбе
Известный под прозвищем «Голова дьявола», Рас-Шайтан в Нувейбе – ещё одно прекрасное место, где можно весело провести время со своими близкими. На этом пляже можно найти лагеря бедуинов, пользующиеся большой популярностью у путешественников. Эти кемпинги предлагают ту роскошь, которую обычно можно ожидать от любого высококлассного курорта Египта. Самое лучшее в этих лагерях то, что они продвигают экологически чистое жилье.
В идеале аквалангисты любят останавливаться здесь, так как это идеальное место, чтобы увидеть здесь красочную морскую жизнь. От рыбок и анемонов до твердых кораллов и так далее.
Известен:
- бедуинскими лагерями;
- подводным плаванием с аквалангом.
5. Голубой пляж
Blue Beach Hurghada – ещё один пляж, который за эти годы приобрел огромную известность. Это прекрасная гавань, где есть множество удобств для посетителей. Знаменит 80-метровым мягким пляжем и зоной отдыха, на пляже есть даже бассейн, а также пара VIP-секций и отдельные беседки.
Хотите узнать больше? Что ж, Blue Beach даже предлагает ресторан итальянской и интернациональной кухни, который позаботится о ваших вкусовых предпочтениях. Кроме того, блюдами можно насладиться даже в баре у бассейна на пляже. Есть много вариантов горячих и холодных напитков для туристов. Что касается расписания, посетители могут посещать Голубой пляж с 9:00 до 12:00 всю неделю.
Расположение – за заливом в Дахабе.
Известен:
- VIP-секциями;
- отдельными беседками;
- бассейном.
6. Нувейба – береговая линия Табы
Мечтаете о простой жизни вдали от курортов и отелей? Побережье между Нувейбой и Табой – идеальное место для вас. Побережье, известно своими первоклассными удобствами и высококлассным рестораном, идеально подходит для того, чтобы просто приятно провести время.
Лучшая часть? Это может быть одно из самых популярных мест для посещения в Египте, но не стоит беспокоиться о том, что здесь слишком много людей. Наслаждайтесь низкими мягкими сиденьями, едой, напитками и хижинами, которые находятся в нескольких шагах от плещущихся волн. Нужно больше? Ну, в Нувейбе – пляж оснащён основными удобствами, включая ванные комнаты и так далее.
Расположение – побережье между Нувейбой и Табой.
Известен:
- хорошая инфраструктура;
- ресторан.
7. Сома-Бэй
Ещё один из тех египетских пляжей, широко популярных среди путешественников, Сома-Бич – главная достопримечательность Египта, где можно провести самое увлекательное время со своими близкими. По мнению многих путешественников по стране, это место является жемчужиной для тех, кто хочет увидеть белый песок и остаться в роскоши вдали от городского шума и суеты. В этом районе есть несколько пятизвездочных отелей и курортов, которые славятся своими услугами мирового класса.
Кроме того, если вы посещаете пляж с семьей, ожидайте, что здесь будет проводиться ряд развлекательных мероприятий, особенно для детей. Хотите заниматься водными видами спорта? Сома-Бэй – прекрасное место для занятий кайтсерфингом, паддлбордингом, подводным плаванием с аквалангом, сноркелингом и т. д.
Расположение – в 45 км к югу от международного аэропорта Хургады.
Известен:
- кайтсерфингом;
- паддлбордингом;
- подводным плаванием с аквалангом;
- сноркелингом.
8. Марса Алам
Ещё одно прекрасное место, чтобы стать свидетелем очарования пляжного отдыха в Египте, – это Марса Алам. Расположенный далеко к югу от побережья Красного моря, это место широко известно своими подводными местами для плавания с аквалангом, сюда стекаются дайверы со всего мира.
Фактически, Марса Алам входит в десятку лучших мест для дайвинга в мире. По мнению различных дайверов, это место идеально подходит для опытных дайверов, и если вы хотите побывать здесь, в этом районе есть несколько отелей и курортов, которые предлагают роскошь в лучшем виде. Марса Алам с красочными рифами, белым песком и многим другим – место, которое стоит посетить в Египте.
Расположение – к югу от побережья Красного моря Египта.
Известен:
- отелями;
- курортами;
- подводным плаванием с аквалангом.
9. Эль-Гуна
Эль-Гуна, один из лучших пляжей Египта, был создан для семейного отдыха на солнечном побережье. Он предлагает отдых в курортном стиле, на пляже те, кто хочет больше, чем просто позагорать, могут заняться паддлбордингом, каякингом, верховой ездой, а также отправиться в тур на квадроциклах по пустыне. Основные зоны пляжа включают пляж Мангрови и пляж Зейтуна. Туристы также могут заняться сноркелингом. Что ещё можно желать? Это одно из самых интересных мест в мире для посещения в сентябре.
Расположение: недалеко от Хургады, Египет
Известен:
- падлбордингом;
- каякингом;
- верховой ездой;
- турами на квадроциклах по пустыне.
10. Сахл Хашиш
В 30 км к югу от Хургады находится потрясающий залив Сахл Хашиш, который производит впечатление. Неудивительно, что он конкурирует с Сома-Бэй за звание пляжей номер один в Египте. Мягкий пляж с белым песком, заросший финиковыми пальмами, окруженный шикарными курортами и специально построенным центром Старого города, где вы найдете магазины и рестораны за пределами курорта. Пляж предлагает лучшие удобства, которые позаботятся о парах, ищущих романтический отдых, или семьях, ищущих идеальный отдых. Одни из самых популярных занятий – это верховая езда и морские прогулки.
Расположение: побережье Красного моря, напротив Шарм-эль-Шейха.
Известен:
- верховой ездой;
- морскими прогулками.
11. Макади-Бэй
Макади-Бэй – это семейный пляж, одно из самых удивительных мест для посещения на Ближнем Востоке, так как здесь есть несколько курортных отелей и несколько объектов, таких как бассейны, ночные развлечения, детские клубы и аквапарки. Отели окружают залив и выходят на полосу золотого песка. Всем любителям приключений предлагаются такие развлечения, как сноркелинг и дайвинг. Туристы могут даже отправиться в однодневную поездку, чтобы посетить храмы и гробницы фараонов. Это одно из самых идеальных пляжных мест, где зимой часто бывает многолюдно.
Расположение: Хургада, Египет
Известен:
- бассейнами;
- ночными развлечениями;
- детскими клубами;
- аквапарками.
12. Пляж Мамура
Иностранные туристы, любят посещать Александрию за его исторические памятники, в то время как Египтяне каждое лето стекаются на местный пляж Мамура, чтобы провести идеальный отпуск, а также посетить музеи. Город раскинулся вдоль береговой линии и в период с июля по август имеет несколько пляжных участков, забитых до отказа. Это один из лучших пляжей Египта для посещения и развлечений.
Расположение: Аль-Мандара-Бахри, Монтаза 2, мухафаза Александрия 21532, Египет
Известен:
- магазинами мороженого и продуктовыми лавками.
13. Пляж Клеопатры
Город Марса-Матрух – одно из идеальных туристических направлений, так как в летние месяцы здесь часто бывает многолюдно. Он невзрачный, неряшливый и окружен береговой линией, где находятся одни из лучших пляжей, в том числе пляж Клеопатры. Он назван в честь Клеопатры и Марка Антония, так как когда-то они купались в естественном бассейне между скалами, известном как ванна Клеопатры. Пляж однозначно стоит посетить хотя бы раз во время отпуска в Египте.
Расположение: 14 км к северо-западу от Марса-Матруха, Египет.
Известен:
- Бассейном.
14. Рас Абу Галум
Пляж Абу Галум – один из самых популярных пляжей на Синайском полуострове, граничащий с морским побережьем. Пляж славится красивым безмятежным коралловым рифом и удивительной фауной. Люди могут насладиться пешими походами и треккингом по горным хребтам, а также отправиться на сафари на верблюдах вдоль береговой линии. Пейзаж вокруг пляжа просто захватывающий и необычный.
Расположение: Египет
Известен:
- треккингом;
- пешим туризмом;
- сафари на верблюдах.
15. Марса Матрух
Это прибрежный город, известный своим портом, а набережная – идеальное место для отдыха, если кто-то хочет сбежать от толпы, чтобы насладиться тишиной и покоем. Люди могут наслаждаться сюрреалистическим живописным пляжем с мирными водами Средиземного моря. Это самый красивый пляж, о котором только можно мечтать. Этот пляж с восхитительной природной красотой часто называют Мальдивами Египта. Вода абсолютно чистая, голубая и временами здесь бывает ветрено.
Расположение: Египет
Известен:
- восхитительной красотой и чистой водой.
Египет – страна, которую путешественники обычно не связывают с пляжами. Тем не менее в Египте есть много пляжей, где мягкий песок, множество удобств, а море полно красочных рифов и живности, здесь можно прекрасно провести время. Эти пляжи не только славятся своей безмятежностью и спокойствием, но и предлагают посетителям лучшие занятия водными видами спорта. Итак, вы мечтаете о пляжном отдыхе в Египте? Отправляйтесь в Египет и станьте свидетелем безмятежности этой страны.