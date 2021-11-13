Пляжи Египта

Лучшие песчаные пляжи Египта

Где в Египте 🇪🇬 песчаные пляжи 🏝 и хороший вход в море 🌊 без кораллов и с ними, какие из них самые красивые 🤩, например, Пляж 🏖️ Клеопатры, где можно безопасно отдохнуть с детьми, увидеть в Красном море 🌊 рыбок и черепах, пляжи с белым песком на курортах Шарм-эль-Шейх, Хургада, Дахаб
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Подумайте о Египте, и пляж, возможно, не первое, что приходит вам в голову. Верно? Страна, известная своими древними чудесами и великолепными пейзажами также имеет шикарную береговую линию Красного моря, которая, по сути, является идеальным местом, чтобы насладиться современным пляжным отдыхом. Большинство пляжей Египта расположены недалеко от ряда храмов и гробниц, которые стоит посетить.

Египет – это целый комплекс развлечений, который не может не радовать от таких занятий, как подводное плавание с аквалангом, походы, треккинг и многое другое, чем можно насладиться во время пляжного отдыха. Кроме того, здесь есть несколько лучших пляжей, на которых можно провести солнечный день на песке.

В данной статье ХорошоТАМ расскажет о некоторых из лучших пляжей Египта, о которых следует знать путешественникам.

1. Наама-Бей, Шарм-Эль-Шейх

Наама-Бэй
Наама-Бэй
Вода здесь настолько прозрачная, что подводный мир весь как на ладони
Вода здесь настолько прозрачная, что подводный мир весь как на ладони

Наама-Бэй, один из самых интересных для посещения пляжей Египта, – это рай и эпицентр главного пляжного курорта Египта. Он широко известный своими голубыми водами, очаровательными коралловыми рифами и дайвинг-центрами мирового класса, является идеальным местом для занятий подводным плаванием с аквалангом.

Это один из тех пляжей Египта, где даже новички могут без проблем насладиться подводным плаванием. В заливе организовано несколько дайвинг-туров, подходящих для дайверов любого уровня. Кроме дайвинга, здесь можно полюбоваться горным побережьем Саудовской Аравии вдалеке. Идеально подходит для пляжного отдыха, не правда ли?

Известен:

  • подводным плаванием с аквалангом.

Лагуна Дахаб

Лагуна Дахаб
Лагуна Дахаб
Кайт-сёрфинг подарит массу ярких эмоций
Кайт-сёрфинг подарит массу ярких эмоций

Еще одна достопримечательность Египта, которую путешественники могут посетить во время отпуска, – это район лагуны Дахаб. Хотя по сравнению с другими песчаными пляжами страны он не такой большой, тем не менее Лагуна Дахаб – прекрасное место, чтобы насладиться лучшим пляжным отдыхом в стране.

Здесь можно не только заняться подводным плаванием, но и найти ряд курортов, предлагающих удобные для пеших туристов варианты размещения. Беспокоитесь о том, что не получите ту роскошь, которая вам нужна? Что ж, лагуна Дахаба вам это предложит. Вы можете наслаждаться роскошным пребыванием здесь, не платя за это слишком много.

Расположение: Юго-восточное побережье Синайского полуострова.

Известен:

  • вариантами размещения для пеших туристов;
  • подводным плаванием с аквалангом.

3. Пляж Рас-Умм-Сид

Пляж Рас-Умм-Сид
Пляж Рас-Умм-Сид
Большинство людей стекаются сюда, чтобы заняться подводным плаванием
Большинство людей стекаются сюда, чтобы заняться подводным плаванием

Хотите насладиться снорклингом? Что ж, вас ждёт пляж Рас-Умм-Сид. Залитые солнцем лаунж-зоны, мягкий песок, мириады мягких кораллов и безмятежные скалы вокруг, это место может предложить многое.

Фактически, данный пляж считается одним из лучших пляжей Египта для подводного плавания. Можно отправиться в кафе Farsha, чтобы насладиться панорамным видом с террасы или полюбоваться удивительным закатом и восходом солнца здесь. На пляже Рас-Умм-Сид, каждый найдёт для себя занятие по душе.

Расположение – к югу от Наама Бэй.

Известен:

  • сноркелинг;
  • безмятежными видами,
  • кафе с красивым видом.

4. Рас-Шайтан в Нувейбе

Пляж Рас-Шайтан
Пляж Рас-Шайтан
Пляж сам по себе очень атмосферный
Пляж сам по себе очень атмосферный

Известный под прозвищем «Голова дьявола», Рас-Шайтан в Нувейбе – ещё одно прекрасное место, где можно весело провести время со своими близкими. На этом пляже можно найти лагеря бедуинов, пользующиеся большой популярностью у путешественников. Эти кемпинги предлагают ту роскошь, которую обычно можно ожидать от любого высококлассного курорта Египта. Самое лучшее в этих лагерях то, что они продвигают экологически чистое жилье.

В идеале аквалангисты любят останавливаться здесь, так как это идеальное место, чтобы увидеть здесь красочную морскую жизнь. От рыбок и анемонов до твердых кораллов и так далее.

Известен:

  • бедуинскими лагерями;
  • подводным плаванием с аквалангом.

5. Голубой пляж

Голубой пляж
Голубой пляж
Вода здесь кристально чистая, прозрачная и невероятно голубая
Вода здесь кристально чистая, прозрачная и невероятно голубая

Blue Beach Hurghada – ещё один пляж, который за эти годы приобрел огромную известность. Это прекрасная гавань, где есть множество удобств для посетителей. Знаменит 80-метровым мягким пляжем и зоной отдыха, на пляже есть даже бассейн, а также пара VIP-секций и отдельные беседки.

Хотите узнать больше? Что ж, Blue Beach даже предлагает ресторан итальянской и интернациональной кухни, который позаботится о ваших вкусовых предпочтениях. Кроме того, блюдами можно насладиться даже в баре у бассейна на пляже. Есть много вариантов горячих и холодных напитков для туристов. Что касается расписания, посетители могут посещать Голубой пляж с 9:00 до 12:00 всю неделю.

Расположение – за заливом в Дахабе.

Известен:

  • VIP-секциями;
  • отдельными беседками;
  • бассейном.

6. Нувейба – береговая линия Табы

Побережье между Нувейбой и Табой
Побережье между Нувейбой и Табой

Мечтаете о простой жизни вдали от курортов и отелей? Побережье между Нувейбой и Табой – идеальное место для вас. Побережье, известно своими первоклассными удобствами и высококлассным рестораном, идеально подходит для того, чтобы просто приятно провести время.

Лучшая часть? Это может быть одно из самых популярных мест для посещения в Египте, но не стоит беспокоиться о том, что здесь слишком много людей. Наслаждайтесь низкими мягкими сиденьями, едой, напитками и хижинами, которые находятся в нескольких шагах от плещущихся волн. Нужно больше? Ну, в Нувейбе – пляж оснащён основными удобствами, включая ванные комнаты и так далее.

Расположение – побережье между Нувейбой и Табой.

Известен:

  • хорошая инфраструктура;
  • ресторан.

7. Сома-Бэй

Пляж Сома-Бэй
Пляж Сома-Бэй
Чистая вода, позволяющая любоваться морской жизнью на любой глубине
Чистая вода, позволяющая любоваться морской жизнью на любой глубине
Шикарный подводный мир Красного моря
Шикарный подводный мир Красного моря

Ещё один из тех египетских пляжей, широко популярных среди путешественников, Сома-Бич – главная достопримечательность Египта, где можно провести самое увлекательное время со своими близкими. По мнению многих путешественников по стране, это место является жемчужиной для тех, кто хочет увидеть белый песок и остаться в роскоши вдали от городского шума и суеты. В этом районе есть несколько пятизвездочных отелей и курортов, которые славятся своими услугами мирового класса.

Кроме того, если вы посещаете пляж с семьей, ожидайте, что здесь будет проводиться ряд развлекательных мероприятий, особенно для детей. Хотите заниматься водными видами спорта? Сома-Бэй – прекрасное место для занятий кайтсерфингом, паддлбордингом, подводным плаванием с аквалангом, сноркелингом и т. д.

Расположение – в 45 км к югу от международного аэропорта Хургады.

Известен:

  • кайтсерфингом;
  • паддлбордингом;
  • подводным плаванием с аквалангом;
  • сноркелингом.

8. Марса Алам

Пляж Марса Алам
Пляж Марса Алам
В прибрежных водах Марса Алам можно понаблюдать за черепахами и дельфинами
В прибрежных водах Марса Алам можно понаблюдать за черепахами и дельфинами

Ещё одно прекрасное место, чтобы стать свидетелем очарования пляжного отдыха в Египте, – это Марса Алам. Расположенный далеко к югу от побережья Красного моря, это место широко известно своими подводными местами для плавания с аквалангом, сюда стекаются дайверы со всего мира.

Фактически, Марса Алам входит в десятку лучших мест для дайвинга в мире. По мнению различных дайверов, это место идеально подходит для опытных дайверов, и если вы хотите побывать здесь, в этом районе есть несколько отелей и курортов, которые предлагают роскошь в лучшем виде. Марса Алам с красочными рифами, белым песком и многим другим – место, которое стоит посетить в Египте.

Расположение – к югу от побережья Красного моря Египта.

Известен:

  • отелями;
  • курортами;
  • подводным плаванием с аквалангом.

9. Эль-Гуна

Пляж Эль-Гуна
Пляж Эль-Гуна
Школа кайтбординга на пляже
Школа кайтбординга на пляже

Эль-Гуна, один из лучших пляжей Египта, был создан для семейного отдыха на солнечном побережье. Он предлагает отдых в курортном стиле, на пляже те, кто хочет больше, чем просто позагорать, могут заняться паддлбордингом, каякингом, верховой ездой, а также отправиться в тур на квадроциклах по пустыне. Основные зоны пляжа включают пляж Мангрови и пляж Зейтуна. Туристы также могут заняться сноркелингом. Что ещё можно желать? Это одно из самых интересных мест в мире для посещения в сентябре.

Расположение: недалеко от Хургады, Египет

Известен:

  • падлбордингом;
  • каякингом;
  • верховой ездой;
  • турами на квадроциклах по пустыне.

10. Сахл Хашиш

Пляж Сахл Хашиш
Пляж Сахл Хашиш
Береговая линия пляжа отлично подходит для занятий снорклингом
Береговая линия пляжа отлично подходит для занятий снорклингом

В 30 км к югу от Хургады находится потрясающий залив Сахл Хашиш, который производит впечатление. Неудивительно, что он конкурирует с Сома-Бэй за звание пляжей номер один в Египте. Мягкий пляж с белым песком, заросший финиковыми пальмами, окруженный шикарными курортами и специально построенным центром Старого города, где вы найдете магазины и рестораны за пределами курорта. Пляж предлагает лучшие удобства, которые позаботятся о парах, ищущих романтический отдых, или семьях, ищущих идеальный отдых. Одни из самых популярных занятий – это верховая езда и морские прогулки.

Расположение: побережье Красного моря, напротив Шарм-эль-Шейха.

Известен:

  • верховой ездой;
  • морскими прогулками.

11. Макади-Бэй

Пляж Макади-Бэй
Пляж Макади-Бэй
В близлежащих отелях, есть аквапарки для детей и взрослых
В близлежащих отелях, есть аквапарки для детей и взрослых

Макади-Бэй – это семейный пляж, одно из самых удивительных мест для посещения на Ближнем Востоке, так как здесь есть несколько курортных отелей и несколько объектов, таких как бассейны, ночные развлечения, детские клубы и аквапарки. Отели окружают залив и выходят на полосу золотого песка. Всем любителям приключений предлагаются такие развлечения, как сноркелинг и дайвинг. Туристы могут даже отправиться в однодневную поездку, чтобы посетить храмы и гробницы фараонов. Это одно из самых идеальных пляжных мест, где зимой часто бывает многолюдно.

Расположение: Хургада, Египет

Известен:

  • бассейнами;
  • ночными развлечениями;
  • детскими клубами;
  • аквапарками.

12. Пляж Мамура

Пляж Мамура
Пляж Мамура

Иностранные туристы, любят посещать Александрию за его исторические памятники, в то время как Египтяне каждое лето стекаются на местный пляж Мамура, чтобы провести идеальный отпуск, а также посетить музеи. Город раскинулся вдоль береговой линии и в период с июля по август имеет несколько пляжных участков, забитых до отказа. Это один из лучших пляжей Египта для посещения и развлечений.

Расположение: Аль-Мандара-Бахри, Монтаза 2, мухафаза Александрия 21532, Египет

Известен:

  • магазинами мороженого и продуктовыми лавками.

13. Пляж Клеопатры

Пляж Клеопатры
Пляж Клеопатры
В сезон на пляже бывает достаточно много местных жителей и туристов
В сезон на пляже бывает достаточно много местных жителей и туристов

Город Марса-Матрух – одно из идеальных туристических направлений, так как в летние месяцы здесь часто бывает многолюдно. Он невзрачный, неряшливый и окружен береговой линией, где находятся одни из лучших пляжей, в том числе пляж Клеопатры. Он назван в честь Клеопатры и Марка Антония, так как когда-то они купались в естественном бассейне между скалами, известном как ванна Клеопатры. Пляж однозначно стоит посетить хотя бы раз во время отпуска в Египте.

Расположение: 14 км к северо-западу от Марса-Матруха, Египет.

Известен:

  • Бассейном.

14. Рас Абу Галум

Пляж Рас Абу Галум
Пляж Рас Абу Галум
Здесь можно совершить сафари на верблюдах
Здесь можно совершить сафари на верблюдах

Пляж Абу Галум – один из самых популярных пляжей на Синайском полуострове, граничащий с морским побережьем. Пляж славится красивым безмятежным коралловым рифом и удивительной фауной. Люди могут насладиться пешими походами и треккингом по горным хребтам, а также отправиться на сафари на верблюдах вдоль береговой линии. Пейзаж вокруг пляжа просто захватывающий и необычный.

Расположение: Египет

Известен:

  • треккингом;
  • пешим туризмом;
  • сафари на верблюдах.

15. Марса Матрух

Пляж Марса Матрух
Пляж Марса Матрух
Вода здесь чистейшая, а песок нежнейший
Вода здесь чистейшая, а песок нежнейший

Это прибрежный город, известный своим портом, а набережная – идеальное место для отдыха, если кто-то хочет сбежать от толпы, чтобы насладиться тишиной и покоем. Люди могут наслаждаться сюрреалистическим живописным пляжем с мирными водами Средиземного моря. Это самый красивый пляж, о котором только можно мечтать. Этот пляж с восхитительной природной красотой часто называют Мальдивами Египта. Вода абсолютно чистая, голубая и временами здесь бывает ветрено.

Расположение: Египет

Известен:

  • восхитительной красотой и чистой водой.

Египет – страна, которую путешественники обычно не связывают с пляжами. Тем не менее в Египте есть много пляжей, где мягкий песок, множество удобств, а море полно красочных рифов и живности, здесь можно прекрасно провести время. Эти пляжи не только славятся своей безмятежностью и спокойствием, но и предлагают посетителям лучшие занятия водными видами спорта. Итак, вы мечтаете о пляжном отдыхе в Египте? Отправляйтесь в Египет и станьте свидетелем безмятежности этой страны.

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