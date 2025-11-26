Посетите Луксор, где вас ждут три величественных храма и загадочная Долина царей. Узнайте больше о древних фараонах и их наследии
Луксор - это место, где оживают легенды.
В течение одного дня вы увидите Карнакский, Луксорский и храм Хатшепсут, а также величественные Колоссы Мемнона. Долина царей откроет вам тайны великих правителей Египта. Это уникальная возможность погрузиться в историю и прикоснуться к древним цивилизациям.
Путешествие наполнено увлекательными рассказами и живописными видами, которые оставят неизгладимые впечатления
5 причин купить эту экскурсию
🏛️ Посещение трёх величественных храмов
🗿 Увидеть Колоссы Мемнона
📜 Узнать тайны Долины царей
🌞 Погрузиться в историю древнего Египта
🚐 Комфортное путешествие с гидом
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Луксора - с октября по апрель, когда погода наиболее комфортная для экскурсий. В это время температура умеренная, что делает прогулки приятными. Летом, с мая по сентябрь, может быть жарко, но если вы готовы к высоким температурам, это также хороший период для посещения. В остальные месяцы посещение возможно, но стоит учитывать возможные климатические условия.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
Карнакский храм
Луксорский храм
Храм Хатшепсут
Колоссы Мемнона
Долина царей
Описание экскурсии
4:30–5:00 — встреча в отеле
5:30–6:00— дорога до Сафаги (место сбора всех туристических автобусов и точка отправления в Луксор)
06:45-07:30 — Техническая остановка, кофе и завтрак, переезд в Луксор через пустыню. По пути — рассказ гида о Древнем и современном Египте
9:30–10:30 — осмотр Карнакского храма — грандиозного комплекса с колоннами, аллеями сфинксов и священными озёрами
10:40–11:40 — Луксорский храм: изящная архитектура, барельефы и тайны фараонов
11:40–12:20 — прогулка на катере по Нилу с посещением плантации манго (по желанию, за доплату)
12:30–13:30 — обед в ресторане (шведский стол, за доплату)
13:40–13:50 — переезд на западный берег Нила — в «город мёртвых»
14:10–14:55 — храм царицы Хатшепсут, единственной женщины-фараона
15:05–16:00 — Долина царей: посещение трёх гробниц великих правителей
16:00–19:00 — обратная дорога в Хургаду
Организационные детали
Поедем на микроавтобусе Toyota HiAce
Рекомендуем заранее заказать в отеле сухой паёк
С вами буду я или другой русскоговорящий гид из нашей команды
Дополнительные расходы
Карнакский храм — €14
Луксорский храм — €12
Храм Хатшепсут — €12
Долина царей — €16
Прогулка по Нилу — €10
Обед — €8
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Шаркави — ваша команда гидов в Хургаде
Здравствуйте, дорогие гости! Я Шаркави, гид-историк, работаю с туристами с 2010 года. Организую экскурсии по всему Египту, в Каир, Луксор, Асуан, Александрию. и многие другие. У нас самые лучшие автобусы и микроавтобусы Toyota HiAce. Будем рады видеть вас в Египте!