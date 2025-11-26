Луксор - это место, где оживают легенды.



В течение одного дня вы увидите Карнакский, Луксорский и храм Хатшепсут, а также величественные Колоссы Мемнона. Долина царей откроет вам тайны великих правителей Египта. Это уникальная возможность погрузиться в историю и прикоснуться к древним цивилизациям.



Путешествие наполнено увлекательными рассказами и живописными видами, которые оставят неизгладимые впечатления

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Луксора - с октября по апрель, когда погода наиболее комфортная для экскурсий. В это время температура умеренная, что делает прогулки приятными. Летом, с мая по сентябрь, может быть жарко, но если вы готовы к высоким температурам, это также хороший период для посещения. В остальные месяцы посещение возможно, но стоит учитывать возможные климатические условия.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.