Diaa M.
Diaa M. – Гид из Шарм-Эль-Шейха
В одной поездке совмещены сразу 5 захватывающих экскурсий! Наслаждайтесь развлечениями в пустыне и на море 🌊 в Шарм-эль-Шейхе всего за один день.

Этот день будет полон захватывающими мероприятиями, такими как, катание на квадроциклах и катание на верблюдах 🐪 по пустыне, подводное плавание в Красном море и возможность увидеть красоту подводного морского мира.

Посещение национальный парк 🌳 Цветной каньон, где скалы из разноцветного песчаника (от белого до ярко-красного) с вкраплениями гранита, кобальта, меди и древних кораллов дали название каньону.

Окраска скал в некоторых местах очень яркая с призматическим металлическим блеском.
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  • 👥Групповая
  • 🏆Активный отдых
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 35 человек

  • $25 за человека

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Дискавери 5 в 1
Дискавери 5 в 1

Что вы увидите

  • Дахаб
  • Цветной каньон
  • Заповедника трёх бассейнов
Ключевые моменты экскурсии:• Трансфер в обе стороны в автобусе 🚌 с кондиционером;
  • Вы побываете в городе Дахаб;
  • Посетите Цветной каньон;
  • Покатаете на верблюдах;
  • Посетите заповедник трёх бассейнов;
  • Искупаетесь в море 🌊 в заповеднике;
  • Инструктор проводит обучение по управлению квадроциклом;
  • Катание на квадроциклах 1, 5 часа;
  • Обед в ресторане. Что вас ожидает:Вы побываете в город 🏙️ Дахаб, где у вас будет возможность поплавать с масками и ластами среди красивых 🤩 кораллов лагуны заповедника Трёх бассейнов.
  • После этого, вы покатаетесь на верблюдах 🐪 вдоль моря. Затем вы посетите национальный парк 🌳 Цветной каньон в городе Дахаб, а затем и на квадроциклах по городу. После вас будет ждать обед, напитки не включены в стоимость и оплачиваются отдельно. А в завершении насыщенного дня вы посетите рынок в Дахабе. Важная информация• Примите во внимание, что прокат ласт, масок, трубок, гидрокостюмов и спасательных жилетов не входит в стоимость экскурсии 🧭. По правилам плыть до далёких коралловых рифов нужно обязательно в спасательном жилете;
  • Возьмите с собой: паспорт, снаряжение для подводного плавания — гидрокостюмы (можно взять в прокат), головной убор, купальный костюм, полотенце, солнцезащитные средства, средства личной гигиены, солнцезащитные очки;
  • Для удобства при катании на квадроциклах нужно: одежда — длинные брюки и верх с длинным рукавом, закрытая обувь, которая плотно прилегает к щиколоткам, тёплая одежда зимой, шарф-арафатка, любые очки от песка.
Что входит
  • Трансфер от/до отеля (автобус с кондиционером)
  • Русскоговорящий гид
  • Пешая прогулка по каньону
  • Катание на верблюдах (20 мин) на прогулку вдоль моря
  • Посещение заповедника трёх бассейнов
  • Купание в заповеднике
  • Катание на квадроциклах
  • Обед в ресторане
  • Посещение рынка в городе Дахаб.
Что не входит
  • Напитки не включены в стоимость и оплачиваются отдельно
  • Дополнительные расходы, не входящие в программу
  • Снаряжение для водного плавания
  • Гидрокостюмы и спасательные жилеты.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Дискавери 5 в 1
Дискавери 5 в 1
Дискавери 5 в 1
Дискавери 5 в 1
Дискавери 5 в 1

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 35 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Diaa M.
Diaa M.
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