Ключевые моменты экскурсии:• Трансфер в обе стороны в автобусе 🚌 с кондиционером;
Вы побываете в городе Дахаб;
Посетите Цветной каньон;
Покатаете на верблюдах;
Посетите заповедник трёх бассейнов;
Искупаетесь в море 🌊 в заповеднике;
Инструктор проводит обучение по управлению квадроциклом;
Катание на квадроциклах 1, 5 часа;
Обед в ресторане. Что вас ожидает:Вы побываете в город 🏙️ Дахаб, где у вас будет возможность поплавать с масками и ластами среди красивых 🤩 кораллов лагуны заповедника Трёх бассейнов.
После этого, вы покатаетесь на верблюдах 🐪 вдоль моря. Затем вы посетите национальный парк 🌳 Цветной каньон в городе Дахаб, а затем и на квадроциклах по городу. После вас будет ждать обед, напитки не включены в стоимость и оплачиваются отдельно. А в завершении насыщенного дня вы посетите рынок в Дахабе. Важная информация• Примите во внимание, что прокат ласт, масок, трубок, гидрокостюмов и спасательных жилетов не входит в стоимость экскурсии 🧭. По правилам плыть до далёких коралловых рифов нужно обязательно в спасательном жилете;
Возьмите с собой: паспорт, снаряжение для подводного плавания — гидрокостюмы (можно взять в прокат), головной убор, купальный костюм, полотенце, солнцезащитные средства, средства личной гигиены, солнцезащитные очки;
Для удобства при катании на квадроциклах нужно: одежда — длинные брюки и верх с длинным рукавом, закрытая обувь, которая плотно прилегает к щиколоткам, тёплая одежда зимой, шарф-арафатка, любые очки от песка.
Что входит
Трансфер от/до отеля (автобус с кондиционером)
Русскоговорящий гид
Пешая прогулка по каньону
Катание на верблюдах (20 мин) на прогулку вдоль моря
Посещение заповедника трёх бассейнов
Купание в заповеднике
Катание на квадроциклах
Обед в ресторане
Посещение рынка в городе Дахаб.
Что не входит
Напитки не включены в стоимость и оплачиваются отдельно
Дополнительные расходы, не входящие в программу
Снаряжение для водного плавания
Гидрокостюмы и спасательные жилеты.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 35 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.