Diaa M. – Гид из Шарм-Эль-Шейха

В одной поездке совмещены сразу 5 захватывающих экскурсий! Наслаждайтесь развлечениями в пустыне и на море 🌊 в Шарм-эль-Шейхе всего за один день.



Этот день будет полон захватывающими мероприятиями, такими как, катание на квадроциклах и катание на верблюдах 🐪 по пустыне, подводное плавание в Красном море и возможность увидеть красоту подводного морского мира.



Посещение национальный парк 🌳 Цветной каньон, где скалы из разноцветного песчаника (от белого до ярко-красного) с вкраплениями гранита, кобальта, меди и древних кораллов дали название каньону.



Окраска скал в некоторых местах очень яркая с призматическим металлическим блеском.