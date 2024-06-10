Христианский Каир: поездка из Шарм-эль-Шейха

Погулять по библейским местам, поклониться святыням и увидеть монастырь в пещере
Может показаться странным, что в арабской стране есть христианские места. Но Иосиф и Мария после рождения Иисуса бежали именно в Египет.

Местные достопримечательности не следствие миссионерской деятельности, у них реальная библейская история. В поездке вы изучите главные из них, в том числе церкви города и синагогу Бен-Эзра. А ещё погуляете по красивейшему парку Аль-Азхар.
Христианский Каир: поездка из Шарм-эль-Шейха
Христианский Каир: поездка из Шарм-эль-Шейха
Христианский Каир: поездка из Шарм-эль-Шейха
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Церковь Святой Девы Марии, или Висячая церковь. Мы расскажем, как церковь получила своё название. Вместе рассмотрим сохранившийся деревянный иконостас из ливанского кедра, с инкрустацией слоновой костью.

Церковь святых Сергия и Вакха или Святого семейства. Считается, что она возведена на том месте, где поселилось бежавшее от царя Ирода Святое семейство. Поговорим о их жизни на этой земле. Со стороны посмотрим на главную достопримечательность храма — крипту, представляющую собой грот, в котором жила семья Иисуса Христа.

Синагога Бен-Эзра. Гид расскажет предания, которые по-разному трактуют строительство синагоги именно здесь. Вы увидите камень, на котором молился сам Моисей. И узнаете, как так вышло, что во времена правления халифов все синагоги разрушали, а Бен-Эзра осталась нетронутой.

Монастырь Святого Симеона, или Пещерная церковь. Вместо привычных церковных сводов здесь пещера в глубине горы. Расскажем о строителях монастыря — заббалинах, которые занимаются сбором и утилизацией мусора. И об их жизни в христианском квартале на окраине Каира — Городе мусорщиков.

Парк Аль-Азхар. Затем отдохнём в парке, посмотрим на одно из чудес современного Каира — 30 тысяч гектаров зелени, цветов и аллей. Парк не включён в число известных туристических маршрутов, однако по красоте и уникальности он ничем не уступает египетским пирамидам.

Организационные детали

  • Вы вносите предоплату на сайте, а остаток необходимо оплатить за 2 дня до экскурсии для оформления страховки и разрешения от полиции (это обязательное требование для поездки в Каир), инструкцию пришлём
  • Обед и напитки оплачиваются отдельно. Мы остановимся в любом кафе на ваш вкус. Чек в зависимости от заказанных блюд, но на €10 можно достойно подкрепиться.

Как проходит экскурсия

  • На комфортабельном минивэне Toyota
  • Дорога в одну сторону занимает 6-7 часов часов в зависимости от трафика
  • Заберём вас из отеля (или любого другого пункта) и вернём обратно в отель
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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