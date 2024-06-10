Погулять по библейским местам, поклониться святыням и увидеть монастырь в пещере
Может показаться странным, что в арабской стране есть христианские места. Но Иосиф и Мария после рождения Иисуса бежали именно в Египет.
Местные достопримечательности не следствие миссионерской деятельности, у них реальная библейская история. В поездке вы изучите главные из них, в том числе церкви города и синагогу Бен-Эзра. А ещё погуляете по красивейшему парку Аль-Азхар.
Церковь Святой Девы Марии, или Висячая церковь. Мы расскажем, как церковь получила своё название. Вместе рассмотрим сохранившийся деревянный иконостас из ливанского кедра, с инкрустацией слоновой костью.
Церковь святых Сергия и Вакха или Святого семейства. Считается, что она возведена на том месте, где поселилось бежавшее от царя Ирода Святое семейство. Поговорим о их жизни на этой земле. Со стороны посмотрим на главную достопримечательность храма — крипту, представляющую собой грот, в котором жила семья Иисуса Христа.
Синагога Бен-Эзра. Гид расскажет предания, которые по-разному трактуют строительство синагоги именно здесь. Вы увидите камень, на котором молился сам Моисей. И узнаете, как так вышло, что во времена правления халифов все синагоги разрушали, а Бен-Эзра осталась нетронутой.
Монастырь Святого Симеона, или Пещерная церковь. Вместо привычных церковных сводов здесь пещера в глубине горы. Расскажем о строителях монастыря — заббалинах, которые занимаются сбором и утилизацией мусора. И об их жизни в христианском квартале на окраине Каира — Городе мусорщиков.
Парк Аль-Азхар. Затем отдохнём в парке, посмотрим на одно из чудес современного Каира — 30 тысяч гектаров зелени, цветов и аллей. Парк не включён в число известных туристических маршрутов, однако по красоте и уникальности он ничем не уступает египетским пирамидам.
Организационные детали
Вы вносите предоплату на сайте, а остаток необходимо оплатить за 2 дня до экскурсии для оформления страховки и разрешения от полиции (это обязательное требование для поездки в Каир), инструкцию пришлём
Обед и напитки оплачиваются отдельно. Мы остановимся в любом кафе на ваш вкус. Чек в зависимости от заказанных блюд, но на €10 можно достойно подкрепиться.
Как проходит экскурсия
На комфортабельном минивэне Toyota
Дорога в одну сторону занимает 6-7 часов часов в зависимости от трафика
Заберём вас из отеля (или любого другого пункта) и вернём обратно в отель
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валид — ваша команда гидов в Шарм-Эль-Шейхе
Провели экскурсии для 1813 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Валид, я профессиональный лицензированный гид-египтолог, директор туристической компании, живу и работаю в Шарм-эль-Шейхе уже более 20 лет. Пишите, мы с командой гидов сделаем ваш отдых незабываемым!