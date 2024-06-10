Может показаться странным, что в арабской стране есть христианские места. Но Иосиф и Мария после рождения Иисуса бежали именно в Египет. Местные достопримечательности не следствие миссионерской деятельности, у них реальная библейская история. В поездке вы изучите главные из них, в том числе церкви города и синагогу Бен-Эзра. А ещё погуляете по красивейшему парку Аль-Азхар.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Церковь Святой Девы Марии, или Висячая церковь. Мы расскажем, как церковь получила своё название. Вместе рассмотрим сохранившийся деревянный иконостас из ливанского кедра, с инкрустацией слоновой костью.

Церковь святых Сергия и Вакха или Святого семейства. Считается, что она возведена на том месте, где поселилось бежавшее от царя Ирода Святое семейство. Поговорим о их жизни на этой земле. Со стороны посмотрим на главную достопримечательность храма — крипту, представляющую собой грот, в котором жила семья Иисуса Христа.

Синагога Бен-Эзра. Гид расскажет предания, которые по-разному трактуют строительство синагоги именно здесь. Вы увидите камень, на котором молился сам Моисей. И узнаете, как так вышло, что во времена правления халифов все синагоги разрушали, а Бен-Эзра осталась нетронутой.

Монастырь Святого Симеона, или Пещерная церковь. Вместо привычных церковных сводов здесь пещера в глубине горы. Расскажем о строителях монастыря — заббалинах, которые занимаются сбором и утилизацией мусора. И об их жизни в христианском квартале на окраине Каира — Городе мусорщиков.

Парк Аль-Азхар. Затем отдохнём в парке, посмотрим на одно из чудес современного Каира — 30 тысяч гектаров зелени, цветов и аллей. Парк не включён в число известных туристических маршрутов, однако по красоте и уникальности он ничем не уступает египетским пирамидам.

Организационные детали

Вы вносите предоплату на сайте, а остаток необходимо оплатить за 2 дня до экскурсии для оформления страховки и разрешения от полиции (это обязательное требование для поездки в Каир), инструкцию пришлём

Обед и напитки оплачиваются отдельно. Мы остановимся в любом кафе на ваш вкус. Чек в зависимости от заказанных блюд, но на €10 можно достойно подкрепиться.

Как проходит экскурсия