Мегасафари 6 в 1: квадроциклы, багги, верблюды, парашют, банан, обед (всё включено)

Ощутите драйв и адреналин на мегасафари в Шарм-Эль-Шейхе! Квадроциклы, багги, верблюды, парашют, банан и обед на берегу Красного моря ждут вас
Погрузитесь в мир приключений на мегасафари в Шарм-Эль-Шейхе! Катание на квадроциклах и багги по пустыне, прогулка на верблюде, захватывающий полет на парашюте и веселое катание на банане. Завершите день вкусным
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обедом на берегу Красного моря. Все включено: трансфер, гид-инструктор, обед и все активности. Безопасность гарантирована: спасательные жилеты и лицензии на все виды активностей.

Подходит для всей семьи: дети могут кататься на багги с родителями с 1 года, самостоятельно на квадроцикле с 12 лет, на парашюте с 10 лет, на банане с 7 лет. Не упустите шанс на незабываемое приключение

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🚀 Адреналин и драйв
  2. 🏜️ Уникальные пустынные пейзажи
  3. 🪂 Захватывающий полет на парашюте
  4. 🍽️ Вкусный обед на берегу моря
  5. 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
Мегасафари 6 в 1: квадроциклы, багги, верблюды, парашют, банан, обед (всё включено)
Мегасафари 6 в 1: квадроциклы, багги, верблюды, парашют, банан, обед (всё включено)
Мегасафари 6 в 1: квадроциклы, багги, верблюды, парашют, банан, обед (всё включено)
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что можно увидеть

  • Пустыня
  • Деревня бедуинов
  • Красное море

Описание экскурсии

Что вас ожидает

1-я часть программы — в пустыне:

  • Трансфер из отеля в пустыню — 30 мин.
  • Инструктаж по технике безопасности и обучение основам вождения по бездорожью — 10–15 мин.
  • Катание на квадроциклах — 30 мин., катание на багги — 30 мин. По желанию путешественник может кататься самостоятельно либо на одном транспорте с инструктором.
  • Катание на верблюде — 7 мин.
  • Первая остановка в пустыне для вашей самостоятельной фото- и видеосъёмки — 15 мин.
  • Вторая остановка в деревне бедуинов для чаепития и знакомства с традиционным образом жизни кочевников — 20–30 мин.
  • Возвращение на станцию квадроциклов — примерно в 12:00–12:30.

2-я часть программы — на воде:

  • Трансфер на пляж — 15–20 мин.
  • Инструктаж по технике безопасности — 10 мин.
  • Катание на парашюте — 10 мин.
  • Катание на банане/таблетке на выбор — 15 мин.
  • Обед из морепродуктов — до 15:30.
  • Возвращение в отель.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида-инструктора, трансфер на микроавтобусе Toyota, обед, все активности, страховка.
  • Есть лицензии на все виды активностей. Выдаём спасательные жилеты.
  • Дети могут кататься на багги с родителями с 1 года, самостоятельно на квадроцикле — с 12 лет, на парашюте — с 10 лет, на банане — с 7 лет.
  • В поездке вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды.

ежедневно в 10:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$59
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У шлагбаума вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Я
15 июля 2024
Отличная экскурсия! Ездили с ребёнком 11 лет, экскурсия была организована в мини группе, все максимально комфортно, индивидуальный трансфер для мини группы. Управление квадроциклом и багги элементарно просто, так как мини
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группа пыли не много. Катание на верблюде входит в состав экскурсии, интересно когда он встает и садится, тот еще атракцион…) Ребенку очень понравилось катание на банане и парашют. Наталья гид быстро отвечает по вотс ап, приятный человек, порадовала обедом и фруктами в подарок! Рекомендую, очень классная экскурсия.

Отличная экскурсия! Ездили с ребёнком 11 лет, экскурсия была организована в мини группе, все максимально комфортно,Отличная экскурсия! Ездили с ребёнком 11 лет, экскурсия была организована в мини группе, все максимально комфортно,Отличная экскурсия! Ездили с ребёнком 11 лет, экскурсия была организована в мини группе, все максимально комфортно,Отличная экскурсия! Ездили с ребёнком 11 лет, экскурсия была организована в мини группе, все максимально комфортно,

Входит в следующие категории Шарм-Эль-Шейха

ГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеПрирода и пейзажиАктивный отдыхЭкстримВыездныеНа весь деньНа квадроциклахНа верблюдахЖивотныеБедуиныАктивностиГастрономическиеSPAОт вашего отеляС обедомНа микроавтобусеБагги

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