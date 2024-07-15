Погрузитесь в мир приключений на мегасафари в Шарм-Эль-Шейхе! Катание на квадроциклах и багги по пустыне, прогулка на верблюде, захватывающий полет на парашюте и веселое катание на банане. Завершите день вкусным
5 причин купить эту экскурсию
- 🚀 Адреналин и драйв
- 🏜️ Уникальные пустынные пейзажи
- 🪂 Захватывающий полет на парашюте
- 🍽️ Вкусный обед на берегу моря
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Что можно увидеть
- Пустыня
- Деревня бедуинов
- Красное море
Описание экскурсии
Что вас ожидает
1-я часть программы — в пустыне:
- Трансфер из отеля в пустыню — 30 мин.
- Инструктаж по технике безопасности и обучение основам вождения по бездорожью — 10–15 мин.
- Катание на квадроциклах — 30 мин., катание на багги — 30 мин. По желанию путешественник может кататься самостоятельно либо на одном транспорте с инструктором.
- Катание на верблюде — 7 мин.
- Первая остановка в пустыне для вашей самостоятельной фото- и видеосъёмки — 15 мин.
- Вторая остановка в деревне бедуинов для чаепития и знакомства с традиционным образом жизни кочевников — 20–30 мин.
- Возвращение на станцию квадроциклов — примерно в 12:00–12:30.
2-я часть программы — на воде:
- Трансфер на пляж — 15–20 мин.
- Инструктаж по технике безопасности — 10 мин.
- Катание на парашюте — 10 мин.
- Катание на банане/таблетке на выбор — 15 мин.
- Обед из морепродуктов — до 15:30.
- Возвращение в отель.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида-инструктора, трансфер на микроавтобусе Toyota, обед, все активности, страховка.
- Есть лицензии на все виды активностей. Выдаём спасательные жилеты.
- Дети могут кататься на багги с родителями с 1 года, самостоятельно на квадроцикле — с 12 лет, на парашюте — с 10 лет, на банане — с 7 лет.
- В поездке вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 10:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$59
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У шлагбаума вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Шарм-Эль-Шейхе
Провели экскурсии для 158 туристов
Здравствуйте, меня зовут Наталья! Я организую качественные экскурсии и поездки в Египте, предоставляю услуги индивидуального гида, консультирую по любым вопросам отдыха в этой гостеприимной стране. Поэтому, дорогие мои, я буду рада организовать для вас незабываемое приключение, наполненное только лучшими эмоциями! Работаю со своими коллегами-гидами.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Я
Яна
15 июля 2024
Отличная экскурсия! Ездили с ребёнком 11 лет, экскурсия была организована в мини группе, все максимально комфортно, индивидуальный трансфер для мини группы. Управление квадроциклом и багги элементарно просто, так как мини
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