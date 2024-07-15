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обедом на берегу Красного моря. Все включено: трансфер, гид-инструктор, обед и все активности. Безопасность гарантирована: спасательные жилеты и лицензии на все виды активностей.



Подходит для всей семьи: дети могут кататься на багги с родителями с 1 года, самостоятельно на квадроцикле с 12 лет, на парашюте с 10 лет, на банане с 7 лет. Не упустите шанс на незабываемое приключение