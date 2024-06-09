Дайвинг-инструктор отвезёт вас на малоизвестный пляж с потрясающим коралловым берегом.
Вы пройдёте инструктаж, а затем отправитесь на встречу с удивительными местными: муренами, скатами, черепахами и редкими рыбами. Инструктор всё время будет рядом и проконтролирует безопасность. А после снорклинга вы отдохнёте в кафе с видом на море с напитками или кальяном.
Вы пройдёте инструктаж, а затем отправитесь на встречу с удивительными местными: муренами, скатами, черепахами и редкими рыбами. Инструктор всё время будет рядом и проконтролирует безопасность. А после снорклинга вы отдохнёте в кафе с видом на море с напитками или кальяном.
Ближайшие даты:
Время начала: 16:30
Описание экскурсии
Что вас ждет Подводная жизнь В какой части рифа живёт мурена? Почему рыба-хирург заслужила славу агрессора? По дороге мы расскажем вам много интересного о Шарм-эль-Шейхе, море и морских обитателях. На пляже вы пройдёте подробный инструктаж, а дальше — снорклинг! Во время плавания мы всегда будем рядом, поэтому всё пройдёт комфортно, увлекательно и максимально безопасно. Закат на пляже После продолжительного снорклинга — он будет длиться 40 минут, отправимся в кафе с невероятным видом на море. Вы проводите закат, отдыхая после плавания. А мы предложим кофе, сок или кальян. Кому понравится экскурсия Тур подойдет путешественникам, которые хотят разнообразить отельный отпуск, а также тем, кто опасается плавать на закате в одиночку. Важно знать • Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 8 и до 65 лет • Пляж находится в 20 минутах езды от центра города, в 35 минутах — от самого дальнего отеля • Вас буду сопровождать я или другой профессиональный дайвинг-инструктор из нашей команды Важная информация: Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 8 и до 65 лет Пляж находится в 20 минутах езды от центра города, в 35 минутах — от самого дальнего отеля Вас буду сопровождать я или другой профессиональный дайвинг-инструктор из нашей команды
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Услуги снорклинг-инструктора
- Билеты на пляж
- Прокат масок и ласт на время экскурсии
- Б/а напитки в кафе
- Кальян (при желании)
Что не входит в цену
- Блюда и алкогольные напитки в кафе
- Подводные фото
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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