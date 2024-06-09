Описание экскурсии

Что вас ждет Подводная жизнь В какой части рифа живёт мурена? Почему рыба-хирург заслужила славу агрессора? По дороге мы расскажем вам много интересного о Шарм-эль-Шейхе, море и морских обитателях. На пляже вы пройдёте подробный инструктаж, а дальше — снорклинг! Во время плавания мы всегда будем рядом, поэтому всё пройдёт комфортно, увлекательно и максимально безопасно. Закат на пляже После продолжительного снорклинга — он будет длиться 40 минут, отправимся в кафе с невероятным видом на море. Вы проводите закат, отдыхая после плавания. А мы предложим кофе, сок или кальян. Кому понравится экскурсия Тур подойдет путешественникам, которые хотят разнообразить отельный отпуск, а также тем, кто опасается плавать на закате в одиночку. Важно знать • Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 8 и до 65 лет • Пляж находится в 20 минутах езды от центра города, в 35 минутах — от самого дальнего отеля • Вас буду сопровождать я или другой профессиональный дайвинг-инструктор из нашей команды Важная информация: Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 8 и до 65 лет Пляж находится в 20 минутах езды от центра города, в 35 минутах — от самого дальнего отеля Вас буду сопровождать я или другой профессиональный дайвинг-инструктор из нашей команды