Предлагаю вам посетить лучший коралловый пляж города Шарм-Эль-Шейх, позагорать под Синайским солнцем, поплавать на самом красивом рифе, с рыбками и личным гидом, который будет вас сопровождать и контролировать вашу безопасность.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Вас интересует настоящий снорклинг в сопровождении профессионального дайвинг-инструктора? Тогда вы попали к нужному гиду!
Заберем вас у вашего отеля, далее поедем на пляж, на котором вы сможете провести время по вашему желанию, загорать, купаться, заниматься снорклингом в сопровождении гида (включено 2 снорклинга с гидом по 40 минут; при желании, можно организовать дайвинг с берега, за дополнительную плату), а так же воспользоваться отличным сервисом пляжа (питание и напитки по желанию, в стоимость не входят).
Важная информация:
- Если выберете вторую половину дня, вас ждет невероятный закат.
- В завершении дня, отвезем вас обратно в отель.
- Трансфер, входные билеты, ласты и маски предоставляются.
С понедельника по воскресенье
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Входные билеты на пляж
- Ласты и маски для снорклинга
- Услуги дайвинг-инструктора
- Что не входит
- Дайвинг с берега (по желанию)
- Еда и напитки (по желанию)
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: С понедельника по воскресеньеЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии