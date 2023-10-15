Снорклинг с личным гидом с лучшего пляжа Шарм-Эль-Шейха

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Предлагаю вам посетить лучший коралловый пляж города Шарм-Эль-Шейх, позагорать под Синайским солнцем, поплавать на самом красивом рифе, с рыбками и личным гидом, который будет вас сопровождать и контролировать вашу безопасность.
Снорклинг с личным гидом с лучшего пляжа Шарм-Эль-Шейха
Снорклинг с личным гидом с лучшего пляжа Шарм-Эль-Шейха
Снорклинг с личным гидом с лучшего пляжа Шарм-Эль-Шейха
Снорклинг с личным гидом с лучшего пляжа Шарм-Эль-Шейха
Снорклинг с личным гидом с лучшего пляжа Шарм-Эль-Шейха
Снорклинг с личным гидом с лучшего пляжа Шарм-Эль-Шейха
Снорклинг с личным гидом с лучшего пляжа Шарм-Эль-Шейха
Ближайшие даты:
15
окт
16
окт
17
окт
18
окт
19
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21
окт
22
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Вас интересует настоящий снорклинг в сопровождении профессионального дайвинг-инструктора? Тогда вы попали к нужному гиду!
Заберем вас у вашего отеля, далее поедем на пляж, на котором вы сможете провести время по вашему желанию, загорать, купаться, заниматься снорклингом в сопровождении гида (включено 2 снорклинга с гидом по 40 минут; при желании, можно организовать дайвинг с берега, за дополнительную плату), а так же воспользоваться отличным сервисом пляжа (питание и напитки по желанию, в стоимость не входят).

Важная информация:

  • Если выберете вторую половину дня, вас ждет невероятный закат.
  • В завершении дня, отвезем вас обратно в отель.
  • Трансфер, входные билеты, ласты и маски предоставляются.

С понедельника по воскресенье

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Входные билеты на пляж
  • Ласты и маски для снорклинга
  • Услуги дайвинг-инструктора
Что не входит
  • Дайвинг с берега (по желанию)
  • Еда и напитки (по желанию)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: С понедельника по воскресенье
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Подводное плавание
Водные развлечения
Животные
Необычные
Активный отдых
Пляжи
Сноркелинг

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