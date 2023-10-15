Вас интересует настоящий снорклинг в сопровождении профессионального дайвинг-инструктора? Тогда вы попали к нужному гиду!

Заберем вас у вашего отеля, далее поедем на пляж, на котором вы сможете провести время по вашему желанию, загорать, купаться, заниматься снорклингом в сопровождении гида (включено 2 снорклинга с гидом по 40 минут; при желании, можно организовать дайвинг с берега, за дополнительную плату), а так же воспользоваться отличным сервисом пляжа (питание и напитки по желанию, в стоимость не входят).

Важная информация: