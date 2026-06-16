Хотите встретиться с настоящим Древним Египтом — отправляйтесь в Каир. За один день вы увидите великие пирамиды Гизы и Сфинкса, а затем посетите Новый Большой Египетский музей — один из самых масштабных музейных проектов мира. Эта поездка позволит прикоснуться к главным символам страны и лучше понять, почему история Египта продолжает восхищать миллионы людей спустя тысячи лет.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Великие пирамиды Гизы

Ночью на комфортабельном автомобиле мы отправимся из Шарм-эль-Шейха в Каир. Первая остановка на рассвете — великие пирамиды Гизы. Я расскажу историю создания пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина, покажу, где расположены ещё шесть пирамид, гробница матери Хеопса и другие памятники плато Гизы. А затем мы встретимся с загадочным Сфинксом — одной из древнейших монументальных скульптур, сохранившихся на Земле.

Новый Большой Египетский музей

Вы посетите Новый Большой Египетский музей — один из самых ожидаемых музейных проектов последних лет. Здесь представлены сокровища Древнего Египта, многие из которых ранее никогда не выставлялись. Огромные статуи фараонов, предметы повседневной жизни и артефакты, связанные с представлениями о загробном мире, помогут погрузиться в историю страны на Ниле.

Примерный тайминг маршрута

3:00–3:30 — выезд из Шарм-эль-Шейха

9:00–12:00 — экскурсия по плато Гизы и знакомство со Сфинксом

12:30–13:30 — обед в ресторане с видом на пирамиды (по желанию)

14:00–17:00 — посещение Нового Большого Египетского музея

17:00–22:00/23:00 — возвращение в отель

Организационные детали

Поедем на автомобиле SUV, Tiggo 8 Pro или аналогичной модели. По запросу установим детское кресло

С вами будет гид из нашей команды

Дополнительные расходы