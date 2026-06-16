Большой Египетский музей и комплекс Гизы - из Шарм-эль-Шейха
От пирамид Гизы до богатой коллекции артефактов - по главным страницам истории Египта
Хотите встретиться с настоящим Древним Египтом — отправляйтесь в Каир.
За один день вы увидите великие пирамиды Гизы и Сфинкса, а затем посетите Новый Большой Египетский музей — один из самых масштабных музейных проектов мира.
Эта поездка позволит прикоснуться к главным символам страны и лучше понять, почему история Египта продолжает восхищать миллионы людей спустя тысячи лет.
Описание экскурсии
Великие пирамиды Гизы
Ночью на комфортабельном автомобиле мы отправимся из Шарм-эль-Шейха в Каир. Первая остановка на рассвете — великие пирамиды Гизы. Я расскажу историю создания пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина, покажу, где расположены ещё шесть пирамид, гробница матери Хеопса и другие памятники плато Гизы. А затем мы встретимся с загадочным Сфинксом — одной из древнейших монументальных скульптур, сохранившихся на Земле.
Новый Большой Египетский музей
Вы посетите Новый Большой Египетский музей — один из самых ожидаемых музейных проектов последних лет. Здесь представлены сокровища Древнего Египта, многие из которых ранее никогда не выставлялись. Огромные статуи фараонов, предметы повседневной жизни и артефакты, связанные с представлениями о загробном мире, помогут погрузиться в историю страны на Ниле.
Примерный тайминг маршрута
3:00–3:30 — выезд из Шарм-эль-Шейха 9:00–12:00 — экскурсия по плато Гизы и знакомство со Сфинксом 12:30–13:30 — обед в ресторане с видом на пирамиды (по желанию) 14:00–17:00 — посещение Нового Большого Египетского музея 17:00–22:00/23:00 — возвращение в отель
Организационные детали
Поедем на автомобиле SUV, Tiggo 8 Pro или аналогичной модели. По запросу установим детское кресло
С вами будет гид из нашей команды
Дополнительные расходы
Билет в Новый Большой Египетский музей — $31 за чел.
Билет в Комплекс Гизы — $15 за чел.
Доплата за микроавтобус (для групп от 3 до 8 человек) — $50 за всю группу
По желанию возможно организовать индивидуальное катание на лодке по Нилу — $50
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сайд — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 4153 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Сайд, я лицензированный гид-египтолог, закончил факультет туризма. Вместе с командой подготовленных коллег провожу экскурсии по Каиру, Луксору и Александрии с 2015 года.
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