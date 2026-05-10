Два каньона Синая, Дахаб и Голубая дыра - из Шарм-эль-Шейха
За 1 день ощутить тишину пустыни, ритм моря и свободу Синая
Вы отправитесь в индивидуальное путешествие по самым выразительным ландшафтам Синая: пройдёте по двум каньонам с разноцветными скалами, проведёте время в расслабленном Дахабе и, при желании, искупаетесь в Голубой дыре.
Маршрут выстроен так, чтобы вы двигались без спешки, избегали толп и могли подстроить день под себя.
Вы пройдёте по узким ущельям с причудливыми изгибами скал. Каменные стены здесь играют оттенками — от тёплого жёлтого до розового и фиолетового. Это одно из самых фотогеничных мест Синая и отличная возможность увидеть, как время и ветер меняют форму камня.
Второй каньон — тишина и уединение
Менее известный маршрут без потока туристов. Извилистые проходы, мягкий свет и почти полная тишина создают ощущение настоящего приключения. Здесь вы почувствуете пустыню не как декорацию, а как живое пространство.
Дахаб — отдых у моря
Небольшой прибрежный город с расслабленным ритмом жизни. Вы пообедаете в ресторане у воды и сможете немного передохнуть: прогуляться вдоль берега, выпить кофе или просто побыть у моря.
Голубая дыра (по желанию)
Знаковое место Красного моря. При желании вы искупаетесь или поплаваете с маской среди кораллов и рыб. Это одна из самых известных природных локаций региона, куда приезжают дайверы со всего мира.
О чём вы узнаете
как формировались каньоны и почему их скалы окрашены в разные цвета
чем живёт пустыня и как люди приспособились к этим условиям
какие традиции сохраняют бедуины и как они связаны с природой
почему Красное море считают одним из самых красивых и чем уникальна экосистема Голубой дыры
как Дахаб из рыбацкой деревни стал курортом с особой атмосферой
Тайминг поездки
7:00–7:30 — выезд из отеля 9:00–10:00 — прогулка по Цветному каньону 10:00–11:00 — посещение второго каньона 12:00–13:00 — переезд в Дахаб и обед 13:30–15:30 — Голубая дыра (по желанию) 16:30–17:00 — возвращение в Шарм-эль-Шейх
Организационные детали
Поездка проходит на легковом автомобиле SUV или минивэне — в зависимости от размера группы. Детское кресло предоставляется по запросу
С вами будет один из гидов нашей команды
Что включено
Трансфер из отеля в Шарм-эль-Шейхе и обратно
Обед в Дахабе
Вода и сок в дороге
Дополнительно оплачивается
Посещение Голубой дыры — $20 с человека
Снаряжение для снорклинга (маска, ласты) — около $5
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Шарм-эль-Шейхе
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Махмуд — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 3285 туристов
Я — лицензированный гид-египтолог и организатор индивидуальных экскурсий премиум-класса в Египте. Окончил магистратуру по туризму в Южном федеральном университете (Россия), живу и работаю в Шарм-эль-Шейхе.
Моя специализация — экскурсии индивидуального и читать дальшеуменьшить
VIP-формата с полностью продуманной логистикой, комфортным транспортом и вниманием к деталям. Лично контролирую организацию каждого маршрута и работаю только с проверенными водителями и профессиональными гидами.
О моей работе писали в СМИ, меня приглашали на египетское телевидение как эксперта и сопровождающего VIP-гостей и официальных делегаций.
На моих экскурсиях вы увидите Египет спокойно, красиво и без спешки, узнаете историю легко и интересно, а главное — почувствуете максимальный комфорт и заботу.
Моя цель — чтобы каждая поездка была не просто экскурсией, а приятным путешествием с теплом, вниманием и уважением к вашим желаниям.
Отзывы и рейтинг
Sergey
Экскурсия превзошла все наши ожидания! Забрали от отеля на комфортной новой машине. В машин водитель и гид. Водитель учтивый. Гид эрудированный, располагает к себе, интеллигентный. Очень интересно рассказывал про историю читать дальшеуменьшить
и особенности страны, добрый. Не гонит, мы расслабились и в удовольствие спокойно погуляли! Шикарные виды каньонов, природа завораживает. Пообедали в красивом месте, порции огромные, все свежее, вкусное! Прогулялись по Дахабу в сопровождении гида. Были на смотровой точке Голубой лагуны и заехали для купания на пляж, так как голубую дыру не брали. Экскурсия оставила самые положительные эмоции, организация была отличной, благодарим команду! Рекомендуем!
