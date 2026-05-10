Вы отправитесь в индивидуальное путешествие по самым выразительным ландшафтам Синая: пройдёте по двум каньонам с разноцветными скалами, проведёте время в расслабленном Дахабе и, при желании, искупаетесь в Голубой дыре. Маршрут выстроен так, чтобы вы двигались без спешки, избегали толп и могли подстроить день под себя.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Цветной каньон

Вы пройдёте по узким ущельям с причудливыми изгибами скал. Каменные стены здесь играют оттенками — от тёплого жёлтого до розового и фиолетового. Это одно из самых фотогеничных мест Синая и отличная возможность увидеть, как время и ветер меняют форму камня.

Второй каньон — тишина и уединение

Менее известный маршрут без потока туристов. Извилистые проходы, мягкий свет и почти полная тишина создают ощущение настоящего приключения. Здесь вы почувствуете пустыню не как декорацию, а как живое пространство.

Дахаб — отдых у моря

Небольшой прибрежный город с расслабленным ритмом жизни. Вы пообедаете в ресторане у воды и сможете немного передохнуть: прогуляться вдоль берега, выпить кофе или просто побыть у моря.

Голубая дыра (по желанию)

Знаковое место Красного моря. При желании вы искупаетесь или поплаваете с маской среди кораллов и рыб. Это одна из самых известных природных локаций региона, куда приезжают дайверы со всего мира.

О чём вы узнаете

как формировались каньоны и почему их скалы окрашены в разные цвета

чем живёт пустыня и как люди приспособились к этим условиям

какие традиции сохраняют бедуины и как они связаны с природой

почему Красное море считают одним из самых красивых и чем уникальна экосистема Голубой дыры

как Дахаб из рыбацкой деревни стал курортом с особой атмосферой

Тайминг поездки

7:00–7:30 — выезд из отеля

9:00–10:00 — прогулка по Цветному каньону

10:00–11:00 — посещение второго каньона

12:00–13:00 — переезд в Дахаб и обед

13:30–15:30 — Голубая дыра (по желанию)

16:30–17:00 — возвращение в Шарм-эль-Шейх

Организационные детали

Поездка проходит на легковом автомобиле SUV или минивэне — в зависимости от размера группы. Детское кресло предоставляется по запросу

С вами будет один из гидов нашей команды

Что включено

Трансфер из отеля в Шарм-эль-Шейхе и обратно

Обед в Дахабе

Вода и сок в дороге

Дополнительно оплачивается