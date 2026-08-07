Предлагаем провести незабываемый день на комфортабельной трехпалубной яхте, в компании друзей и близких, вдали от шума и туристической суеты. Вы сможете отдохнуть, позагорать, устроить праздник, заняться снорклингом или дайвингом.
Вы проплывете по интереснейшему маршруту — в национальный заповедник Рас-Мохаммед, полюбуетесь подводным миром Красного моря и Синайскими горами.
Вы проплывете по интереснейшему маршруту — в национальный заповедник Рас-Мохаммед, полюбуетесь подводным миром Красного моря и Синайскими горами.
Описание экскурсииНа яхте Приглашаем вас провести день в чудесном, самом синем Красном море, на собственной комфортабельной трехпалубной яхте. Можно отметить День рождения или просто провести время с друзьями без шума и суеты. Вы позагораете на верхней палубе, займетесь снорклингом. При желании можно организовать и дайвинг. Вас и вашу компанию будет сопровождать наша самая лучшая и дружелюбная русскоговорящая команда, которая обеспечит беззаботный и приятный отдых. Наш повар приготовит для вас вкусный обед! Также вам предложат безалкогольные прохладительные напитки. Заповедник и египетские Мальдивы Мы предлагаем отправиться по самому популярному маршруту — в Национальный заповедник Рас-Мохаммед и к Белому острову. Здесь можно увидеть густые мангровые заросли, естественные геологические разломы, Соленое озеро и сказочно красивое побережье Суэцкого залива. Южная часть заповедника входит в десятку лучших в мире мест для подводного плавания. Ну а Белый остров называют египетскими Мальдивами. Это жемчужина Красного моря — маленький островок с мелким белым песком посреди толщи воды, который производит незабываемое впечатление. Важная информация:
- Дайвинг, фотограф, цветы, торт, снаряжение для снорклинга, морепродукты заказываются заранее и оплачиваются отдельно • Время выезда из отеля — по вашему желанию • Яхта будет в вашем распоряжении до 16:00 • На яхту можно пригласить фотографа, организовать торт и цветы (оплачиваются отдельно) • Максимальный размер группы — 10 человек• Возможна оплата программы на месте:.
- наличными EGP — российской картой онлайн.
Каждый день с 8:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Национальный заповедник Рас Мохаммед
- Белый остров
- Флора и фауна Красного моря
Что включено
- Индивидуальный трансфер из отеля и обратно
- Яхта
- Услуги русскоговорящей команды
- Обед
- Безалкогольные напитки (несколько видов)
Что не входит в цену
- Маски, ласты, трубки для снорклинга (взять свои или в аренду)
- Услуги фотографов, фото - и видеосъемка
- Доставка цветов и торта
- Дайвинг
Место начала и завершения?
Шлагбаум вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 8:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Дайвинг, фотограф, цветы, торт, снаряжение для снорклинга, морепродукты заказываются заранее и оплачиваются отдельно
- Время выезда из отеля - по вашему желанию
- Яхта будет в вашем распоряжении до 16:00
- На яхту можно пригласить фотографа, организовать торт и цветы (оплачиваются отдельно)
- Максимальный размер группы - 10 человек Возможна оплата программы на месте:
- Наличными EGP
- Российской картой онлайн
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Шарм-эш-Шейха
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