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Что вас ожидает:
- Национальный заповедник Рас Мохаммед
- Белый остров
- Флора и фауна Красного моря
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Приглашаем Вас провести день в чудесном, самом синем Красном море, на собственной комфортабельной трехпалубной яхте. Отметить День Рождения или просто провести время с друзьями. Без шума и суеты Вы позагораете на верхней палубе, займетесь снорклингом. Также можно организовать дайвинг. Вас и Вашу компанию будет сопровождать наша самая лучшая и дружелюбная русскоговорящая команда, которая обеспечит Вам беззаботный и приятный отдых. Наш повар приготовит Вам вкусный обед! Вам будут предложены безалкогольные прохладительные напитки.
Предлагаем Вам самый популярный маршрут – Национальный заповедник Рас Мохаммед и Белый остров. Время выезда из отеля – по Вашему желанию. Яхта в Вашем распоряжении до 16-00. Можно пригласить на яхту фотографа, организовать торт и цветы.
Группа до 10 человек.
Каждый день с 8-00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Индивидуальный трансфер из отеля и обратно
- Яхта
- Услуги гида
- Обед
- Безалкогольные напитки (несколько видов)
- Что не входит
- Маски, ласты, трубки для снорклинга (взять свои или в аренду)
- Услуги фотографов, фото и видеосъемка
- Доставка цветов и торта
- Можно заказать при бронировании экскурсии дополнительно морепродукты — 5$
- Дайвинг
- Место начала и завершения?
- шлагбаум Вашего отеля
- Когда начало
- Каждый день с 8-00
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Важная информация
- Дайвинг
- Фотограф
- Цветы. торт
- Снаряжение для снорклинга
- Морепродукты заказываются заранее и оплачиваются отдельно
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Индивидуальные
Водные развлечения
На яхте
VIP-туры
Рас-Мохаммед
Природа и пейзажи
Популярные места
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Дата и количество участников выбирается при бронировании