Индивидуальная VIP яхта в Рас Мохаммед

Описание
Выбрать день
Ответы на вопросы
Индивидуальная VIP яхта в Рас Мохаммед
Индивидуальная VIP яхта в Рас Мохаммед
Индивидуальная VIP яхта в Рас Мохаммед
Индивидуальная VIP яхта в Рас Мохаммед
Индивидуальная VIP яхта в Рас Мохаммед
Индивидуальная VIP яхта в Рас Мохаммед
Индивидуальная VIP яхта в Рас Мохаммед
Ближайшие даты:
2
июн
3
июн
4
июн
5
июн
6
июн
7
июн
8
июн
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Национальный заповедник Рас Мохаммед
  • Белый остров
  • Флора и фауна Красного моря
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Приглашаем Вас провести день в чудесном, самом синем Красном море, на собственной комфортабельной трехпалубной яхте. Отметить День Рождения или просто провести время с друзьями. Без шума и суеты Вы позагораете на верхней палубе, займетесь снорклингом. Также можно организовать дайвинг. Вас и Вашу компанию будет сопровождать наша самая лучшая и дружелюбная русскоговорящая команда, которая обеспечит Вам беззаботный и приятный отдых. Наш повар приготовит Вам вкусный обед! Вам будут предложены безалкогольные прохладительные напитки.
Предлагаем Вам самый популярный маршрут – Национальный заповедник Рас Мохаммед и Белый остров. Время выезда из отеля – по Вашему желанию. Яхта в Вашем распоряжении до 16-00. Можно пригласить на яхту фотографа, организовать торт и цветы.
Группа до 10 человек.

Каждый день с 8-00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Индивидуальный трансфер из отеля и обратно
  • Яхта
  • Услуги гида
  • Обед
  • Безалкогольные напитки (несколько видов)
Что не входит
  • Маски, ласты, трубки для снорклинга (взять свои или в аренду)
  • Услуги фотографов, фото и видеосъемка
  • Доставка цветов и торта
  • Можно заказать при бронировании экскурсии дополнительно морепродукты — 5$
  • Дайвинг
Место начала и завершения?
шлагбаум Вашего отеля
Когда начало
Каждый день с 8-00
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Дайвинг
  • Фотограф
  • Цветы. торт
  • Снаряжение для снорклинга
  • Морепродукты заказываются заранее и оплачиваются отдельно
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Шарм-Эль-Шейха

Индивидуальные
Водные развлечения
На яхте
VIP-туры
Рас-Мохаммед
Природа и пейзажи
Популярные места

Похожие туры из Шарм-Эль-Шейха

Морская прогулка в заповеднике Рас-Мохаммед: Белый остров и дайвинг
🛥 На яхте
Групповая
9 часов
14 отзывов
Морская прогулка в заповеднике Рас-Мохаммед: Белый остров и дайвинг
Ощутить всю прелесть отдыха на яхте в Красном море
от шлагбаума вашего отеля
2 июня
5 июня
6 июня
9 июня
25 за человека
Египетские Мальдивы: групповая прогулка на яхте
🛥 На яхте
Групповая
9 часов
22 отзыва
Египетские Мальдивы: групповая прогулка на яхте
Открыть природу заповедника Рас-Мохаммед, заняться дайвингом и отдохнуть на белоснежном пляже
у вашего отеля
Завтра
2 июня
3 июня
4 июня
25 за человека
Фантастический национальный парк Рас-Мохаммед
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
7 отзывов
Фантастический национальный парк Рас-Мохаммед
Комфортное индивидуальное путешествие с гидом в один из самых живописных заповедников Египта
Завтра
2 июня
3 июня
4 июня
180 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Шарм-Эль-Шейхе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Шарм-Эль-Шейхе
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ