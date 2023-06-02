Приглашаем Вас провести день в чудесном, самом синем Красном море, на собственной комфортабельной трехпалубной яхте. Отметить День Рождения или просто провести время с друзьями. Без шума и суеты Вы позагораете на верхней палубе, займетесь снорклингом. Также можно организовать дайвинг. Вас и Вашу компанию будет сопровождать наша самая лучшая и дружелюбная русскоговорящая команда, которая обеспечит Вам беззаботный и приятный отдых. Наш повар приготовит Вам вкусный обед! Вам будут предложены безалкогольные прохладительные напитки.

Предлагаем Вам самый популярный маршрут – Национальный заповедник Рас Мохаммед и Белый остров. Время выезда из отеля – по Вашему желанию. Яхта в Вашем распоряжении до 16-00. Можно пригласить на яхту фотографа, организовать торт и цветы.

Группа до 10 человек.