Монастырь святой Екатерины (Без шоппинг + Без Дахаб) Обратно отель в 14:30
Групповая экскурсия в Шарм-Эль-Шейхе

Монастырь святой Екатерины

Присоединяйтесь к нашей увлекательной экскурсии, чтобы открыть для себя тайны Монастыря Святой Екатерины, проникнуться духовной атмосферой и погрузиться в века древности.
Монастырь святой Екатерины (Без шоппинг + Без Дахаб) Обратно отель в 14:30
Монастырь святой Екатерины (Без шоппинг + Без Дахаб) Обратно отель в 14:30
Монастырь святой Екатерины (Без шоппинг + Без Дахаб) Обратно отель в 14:30
Ближайшие даты:
28
фев
29
фев
2
мар
4
мар
6
мар
7
мар
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый$33
Дети$22
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Что вас ожидает:

  • Мощи святой Екатерины.
  • Колодец пророка Моисея.
  • Дерево Неопалимой купины.
  • Восхитительный Город Дахаба

Описание

В века Древности

Приглашаем вас отправиться в захватывающее путешествие в один из древнейших христианских монастырей в мире — монастырь Святой Екатерины. Основанный в IV веке в самом сердце Синайского полуострова, у подножья горы Синай (Хорив), этот монастырь поднимается на высоту 1570 метров. Укреплённое здание монастыря было возведено по приказу императора Юстиниана в VI веке, что придает этому месту особый исторический вес. В ходе экскурсии вы окунетесь в богатую историю и культурное наследие этого святого места. Насельниками монастыря в основном являются греки православного вероисповедания, которые с увлечением делятся своим знанием и опытом.

Важная информация:

  • Возьмите с собой копию паспорта, наличные деньги для покупки сувениров.
  • Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.

Суббота, понедельник,Среда, Четверг.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входные билеты в монастырь святой Екатерины.
  • Транспорт.
  • Услуги Гида.
  • Подарок для каждого покупает тур до 10 Марта,2024 (((сюрприз!)))
Что не входит
  • Посещение музея икон в монастыре 2$ за человека.
  • Напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: За шлагбаумом отеля
Завершение: Отель
Когда и сколько длится?
Когда: Суббота, понедельник,Среда, Четверг.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Важная информация
  • 1. Возьмите с собой на экскурсию:
  • Копию паспортами
  • Деньги наличные для покупки сувениров. .
  • Надевайте удобную одежду и обувь по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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