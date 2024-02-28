Монастырь святой Екатерины
Присоединяйтесь к нашей увлекательной экскурсии, чтобы открыть для себя тайны Монастыря Святой Екатерины, проникнуться духовной атмосферой и погрузиться в века древности.
Ближайшие даты:
28
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29
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|$33
|Дети
|$22
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Что вас ожидает:
- Мощи святой Екатерины.
- Колодец пророка Моисея.
- Дерево Неопалимой купины.
- Восхитительный Город Дахаба
Описание
В века ДревностиПриглашаем вас отправиться в захватывающее путешествие в один из древнейших христианских монастырей в мире — монастырь Святой Екатерины. Основанный в IV веке в самом сердце Синайского полуострова, у подножья горы Синай (Хорив), этот монастырь поднимается на высоту 1570 метров. Укреплённое здание монастыря было возведено по приказу императора Юстиниана в VI веке, что придает этому месту особый исторический вес. В ходе экскурсии вы окунетесь в богатую историю и культурное наследие этого святого места. Насельниками монастыря в основном являются греки православного вероисповедания, которые с увлечением делятся своим знанием и опытом.
Важная информация:
- Возьмите с собой копию паспорта, наличные деньги для покупки сувениров.
- Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
Суббота, понедельник,Среда, Четверг.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Входные билеты в монастырь святой Екатерины.
- Транспорт.
- Услуги Гида.
- Подарок для каждого покупает тур до 10 Марта,2024 (((сюрприз!)))
- Что не входит
- Посещение музея икон в монастыре 2$ за человека.
- Напитки
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: За шлагбаумом отеляЗавершение: Отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Суббота, понедельник,Среда, Четверг.Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
- Важная информация
- 1. Возьмите с собой на экскурсию:
- Копию паспортами
- Деньги наличные для покупки сувениров. .
- Надевайте удобную одежду и обувь по погоде
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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