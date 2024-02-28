В века Древности

Важная информация:

Возьмите с собой копию паспорта, наличные деньги для покупки сувениров.

Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.

Приглашаем вас отправиться в захватывающее путешествие в один из древнейших христианских монастырей в мире — монастырь Святой Екатерины. Основанный в IV веке в самом сердце Синайского полуострова, у подножья горы Синай (Хорив), этот монастырь поднимается на высоту 1570 метров. Укреплённое здание монастыря было возведено по приказу императора Юстиниана в VI веке, что придает этому месту особый исторический вес. В ходе экскурсии вы окунетесь в богатую историю и культурное наследие этого святого места. Насельниками монастыря в основном являются греки православного вероисповедания, которые с увлечением делятся своим знанием и опытом.