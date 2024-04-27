Храмы и соборы Шарм-Эль-Шейха с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Соборы и храмы» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от €50. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Топ Шарм-эль-Шейха: коптский храм, мечети и восточный базар
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Топ Шарм-Эль-Шейха: культурное погружение и эксклюзивные места
Откройте для себя уникальные религиозные памятники и атмосферу восточного базара в индивидуальной экскурсии
Начало: Ваш отель
«Православный коптский храм «Жители неба»»
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
65 за всё до 3 чел.
Шарм-эль-Шейх 2 в 1: обзорная экскурсия + морской круиз
🛥 На яхте
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
6 часов
Шарм-эль-Шейх 2 в 1: обзорная экскурсия + морской круиз
Зайти в мечеть и собор, посмотреть на самые старые трущобы города и поплавать на парусной яхте
«Мы посетим две святыни — мечеть Эль-Сахаба и коптский христианский собор»
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
119 за всё до 2 чел.
«Тут будет и сердце ваше…». Православный храм Небожителей в Шарм-эль-Шейхе
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
«Тут будет и сердце ваше…». Православный храм Небожителей в Шарм-эль-Шейхе
Погрузиться в синтез культур и атмосферу веротерпимости
Начало: Возле вашего отеля
«Мы покажем вам храм в Шарм-эль-Шейхе, который позволит лучше изучить не только вопросы веры, но и местную архитектуру, искусство и быт»
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
50 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    27 апреля 2024
    Топ Шарм-эль-Шейха: коптский храм, мечети и восточный базар
    Все понравилось
  • А
    Александр
    21 февраля 2024
    Топ Шарм-эль-Шейха: коптский храм, мечети и восточный базар
    Анастасия - чудесный организатор, помогла нам с изучением Шарма, подсказала кучу нюансов, а так же помогла организовать несколько "заказных" мероприятий. Лоай - отличный, харизматичный проводник. Буду советовать Анастасию друзьям и обращусь вновь если снова вернусь в Шарм на отдых.
    Анастасия - чудесный организатор, помогла нам с изучением Шарма, подсказала кучу нюансов, а так же помоглаАнастасия - чудесный организатор, помогла нам с изучением Шарма, подсказала кучу нюансов, а так же помоглаАнастасия - чудесный организатор, помогла нам с изучением Шарма, подсказала кучу нюансов, а так же помогла
  • В
    Владимир
    28 ноября 2023
    Топ Шарм-эль-Шейха: коптский храм, мечети и восточный базар
    Экскурсию проводил Лоай: отвез и показал два мечети, коптский храм. Мечети красивые, храм очень необычный, советую всем посмотреть его. Лоай
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    владеет русским языком на среднем уровне, интересных рассказов про город не было. Я был на экскурсии с детьми, которые устали вечером и поэтому на базар уже не поехали. Лоай показал отличную кофейню для местных, недалеко от мечети Аль-Сахаба.

    Экскурсию проводил Лоай: отвез и показал два мечети, коптский храм. Мечети красивые, храм очень необычный, советую

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Соборы и храмы»

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  1. Рас-Мохаммед
  2. Самое главное
  3. Пирамиды Гизы
  4. Синай
  5. Гора Моисея
  6. Цветной каньон
  7. Остров Тиран
  8. Белый остров
  9. Старый город
  10. Исторический музей
Сколько стоит экскурсия по Шарм-Эль-Шейху в июне 2024
Сейчас в Шарм-Эль-Шейхе в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 119. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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