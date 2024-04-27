1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Топ Шарм-Эль-Шейха: культурное погружение и эксклюзивные места
Откройте для себя уникальные религиозные памятники и атмосферу восточного базара в индивидуальной экскурсии
Начало: Ваш отель
«Православный коптский храм «Жители неба»»
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
€65 за всё до 3 чел.
Круиз
6 часов
Шарм-эль-Шейх 2 в 1: обзорная экскурсия + морской круиз
Зайти в мечеть и собор, посмотреть на самые старые трущобы города и поплавать на парусной яхте
«Мы посетим две святыни — мечеть Эль-Сахаба и коптский христианский собор»
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
€119 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
«Тут будет и сердце ваше…». Православный храм Небожителей в Шарм-эль-Шейхе
Погрузиться в синтез культур и атмосферу веротерпимости
Начало: Возле вашего отеля
«Мы покажем вам храм в Шарм-эль-Шейхе, который позволит лучше изучить не только вопросы веры, но и местную архитектуру, искусство и быт»
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
€50 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия27 апреля 2024Все понравилось
- ААлександр21 февраля 2024Анастасия - чудесный организатор, помогла нам с изучением Шарма, подсказала кучу нюансов, а так же помогла организовать несколько "заказных" мероприятий. Лоай - отличный, харизматичный проводник. Буду советовать Анастасию друзьям и обращусь вновь если снова вернусь в Шарм на отдых.
- ВВладимир28 ноября 2023Экскурсию проводил Лоай: отвез и показал два мечети, коптский храм. Мечети красивые, храм очень необычный, советую всем посмотреть его. Лоай
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Соборы и храмы»
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Сколько стоит экскурсия по Шарм-Эль-Шейху в июне 2024
Сейчас в Шарм-Эль-Шейхе в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 119. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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