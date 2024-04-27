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владеет русским языком на среднем уровне, интересных рассказов про город не было. Я был на экскурсии с детьми, которые устали вечером и поэтому на базар уже не поехали. Лоай показал отличную кофейню для местных, недалеко от мечети Аль-Сахаба.