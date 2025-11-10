Дахаб - это место, где царит спокойствие и уют. Находясь всего в 100 км от Шарм-эль-Шейха, он поражает своей атмосферой.
5 причин купить эту экскурсию
- 🌅 Ужин с видом на море
- 🛍️ Возможность шопинга
- 🚐 Комфортный трансфер
- 🧑🏫 Интересные рассказы гида
- 🌊 Прогулка по набережной
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с марта по май и с сентября по ноябрь, когда погода наиболее комфортная. В это время температура воздуха и воды идеальна для прогулок и ужинов на свежем воздухе. Летом, с июня по август, может быть жарковато, но это компенсируется возможностью освежиться у моря. Зимой, с декабря по февраль, погода прохладнее, но это отличное время для тех, кто не любит жару.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Набережная Дахаба
- Ремесленные лавки
Описание экскурсии
- Мы заедем за вами в отель и отправимся в Дахаб.
- На месте вы прогуляетесь по набережной и подышите свежим морским воздухом.
- Насладитесь ужином в уютном кафе с качелями и видом на море.
- При желании устроите небольшой шопинг, чтобы привезти из поездки что-то особенное.
- Гид расскажет о жизни в Шарм-эль-Шейхе и Дахабе, а ещё покажет ремесленные лавки с изделиями ручной работы.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер на микроавтобусе Toyota Hiace и ужин. В меню — рис, курица / рыба, салаты. Напитки оплачиваются отдельно.
- Оплата возможна в долларах США (только купюры в хорошем состоянии), евро, переводом на российскую карту.
- Вас буду сопровождать я или другой гид из моей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Провели экскурсии для 627 туристов
Я гид по Шарму, организатор и блогер. Впервые приехала в Шарм-эль-Шейх в 2015 году, это была любовь с первого взгляда. Потом случился переезд — и вот я живу в одномЗадать вопрос
