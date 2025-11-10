Мои заказы

Из Шарм-эль-Шейха - в вечерний Дахаб на ужин в уютном кафе

Откройте для себя спокойствие Дахаба: ужин в кафе с видом на море, прогулка по набережной и уникальные ремесленные лавки ждут вас
Дахаб - это место, где царит спокойствие и уют. Находясь всего в 100 км от Шарм-эль-Шейха, он поражает своей атмосферой.

Прогулка по набережной, ужин в кафе с видом на море и
возможность шопинга в ремесленных лавках делают это место особенным.

Здесь можно насладиться аутентичной атмосферой и почувствовать себя частью этого уникального уголка Египта. Гид расскажет о жизни в Дахабе и покажет лучшие места для покупок. Трансфер и ужин включены в стоимость, что делает поездку ещё более комфортной

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌅 Ужин с видом на море
  • 🛍️ Возможность шопинга
  • 🚐 Комфортный трансфер
  • 🧑‍🏫 Интересные рассказы гида
  • 🌊 Прогулка по набережной

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с марта по май и с сентября по ноябрь, когда погода наиболее комфортная. В это время температура воздуха и воды идеальна для прогулок и ужинов на свежем воздухе. Летом, с июня по август, может быть жарковато, но это компенсируется возможностью освежиться у моря. Зимой, с декабря по февраль, погода прохладнее, но это отличное время для тех, кто не любит жару.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 17:00

Что можно увидеть

  • Набережная Дахаба
  • Ремесленные лавки

Описание экскурсии

  • Мы заедем за вами в отель и отправимся в Дахаб.
  • На месте вы прогуляетесь по набережной и подышите свежим морским воздухом.
  • Насладитесь ужином в уютном кафе с качелями и видом на море.
  • При желании устроите небольшой шопинг, чтобы привезти из поездки что-то особенное.
  • Гид расскажет о жизни в Шарм-эль-Шейхе и Дахабе, а ещё покажет ремесленные лавки с изделиями ручной работы.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер на микроавтобусе Toyota Hiace и ужин. В меню — рис, курица / рыба, салаты. Напитки оплачиваются отдельно.
  • Оплата возможна в долларах США (только купюры в хорошем состоянии), евро, переводом на российскую карту.
  • Вас буду сопровождать я или другой гид из моей команды.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Провели экскурсии для 627 туристов
Я гид по Шарму, организатор и блогер. Впервые приехала в Шарм-эль-Шейх в 2015 году, это была любовь с первого взгляда. Потом случился переезд — и вот я живу в одном
из самых красивых и удивительных городов Египта. Именно таким я хочу показать его вам. На своих экскурсиях я стараюсь познакомить с настоящим Египтом: с удивительно красивым и невероятно прозрачным Красным морем, вкусной египетской кухней, колоритными достопримечательностями; делюсь секретами жизни в Египте. Я за непринуждённый формат экскурсий и стараюсь преподносить историю интересно, с юмором и без перечисления сухих фактов. Моя задача — чтобы вы прекрасно провели время, прочувствовали город и захотели сюда вернуться. Я знаю все самые вкусные и красивые места в Шарм-эль-Шейхе и поделюсь ими с вами! Экскурсии провожу вместе со своими коллегами-гидами.

Входит в следующие категории Шарм-эш-Шейха

