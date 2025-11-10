Дахаб - это место, где царит спокойствие и уют. Находясь всего в 100 км от Шарм-эль-Шейха, он поражает своей атмосферой.Прогулка по набережной, ужин в кафе с видом на море и

возможность шопинга в ремесленных лавках делают это место особенным. Здесь можно насладиться аутентичной атмосферой и почувствовать себя частью этого уникального уголка Египта. Гид расскажет о жизни в Дахабе и покажет лучшие места для покупок. Трансфер и ужин включены в стоимость, что делает поездку ещё более комфортной

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с марта по май и с сентября по ноябрь, когда погода наиболее комфортная. В это время температура воздуха и воды идеальна для прогулок и ужинов на свежем воздухе. Летом, с июня по август, может быть жарковато, но это компенсируется возможностью освежиться у моря. Зимой, с декабря по февраль, погода прохладнее, но это отличное время для тех, кто не любит жару.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.