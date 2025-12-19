Приглашаем вас вступить в гробницу Тутанхамона — так, как в неё вступил Говард Картер в 1922 году.
Вы пройдёте путь, который когда-то проделали археологи: от тёмного коридора с печатями до сияющей камеры саркофагов.
Узнаете, как жил юный фараон, зачем его хоронили с сотнями ритуальных объектов и что символизировали изображения и магические обереги.
Вы пройдёте путь, который когда-то проделали археологи: от тёмного коридора с печатями до сияющей камеры саркофагов.
Узнаете, как жил юный фараон, зачем его хоронили с сотнями ритуальных объектов и что символизировали изображения и магические обереги.
Описание билета
Что вас ожидает
Реалистичная реконструкция всех помещений гробницы и её сокровищ — каждая деталь воссоздана так, как она выглядела в момент открытия в 1922 году.
Архивные фотографии и материалы, которые показывают, как Говард Картер шаг за шагом продвигался в раскопках Долины Царей и впервые открыл проход к гробнице Тутанхамона.
Первое помещение гробницы: разбросанные предметы, печати на дверях и хаос, который поразил археологов.
Зал золотых статуй и царских реликвий, где представлены точные копии золотых фигур, оберегов и предметов ритуального назначения.
Трон Тутанхамона с изображением фараона и его жены.
Боевая колесница, которую использовали на охоте и на парадах.
Камера саркофагов — самая впечатляющая часть экспозиции, которая демонстрирует несколько вложенных друг в друга саркофагов.
Знаменитая золотая маска — точная модель главного символа Древнего Египта.
Вы узнаете
- Кем и как было сделано главное археологическое открытие 20 века.
- Как выглядела жизнь Тутанхамона — поговорим о детстве, династии, воспитании и роли юного царя в истории Египта.
- Как умер фараон, какие существуют версии его смерти и какие находки помогают понять, что произошло с 19-летним правителем.
- Как строились гробницы, какие смыслы заложены в их архитектуру.
- Что происходило в первые минуты после открытия гробницы в 1922 году.
Организационные детали
- Входные билеты включены.
- Трансфер от вашего отеля до музея и обратно проходит на комфортабельном автомобиле или минивэне с кондиционером.
ежедневно в 09:30
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$82
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 09:30
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий — ваш гид в Шарм-эш-Шейхе
Провёл экскурсии для 902 туристов
Я живу в городе Шарм-эль-Шейх с 2003 года. Я гид с большим стажем работы и государственной аккредитацией, отличаюсь пунктуальностью и ответственностью. Стараюсь знакомить туристов с самыми яркими уголками Египта. Ваш комфорт — мой высший приоритет. Поэтому все экскурсии проходят на комфортабельных автомобилях и автобусах с надёжными водителями.
Входит в следующие категории Шарм-эш-Шейха
Похожие экскурсии из Шарм-эш-Шейха
-
25%
Групповая
до 15 чел.
Магия Древнего Египта: экскурсия в археологический музей Шарм-эль-Шейха
Рассмотреть мумии фараонов, их питомцев и транспорт для загробного мира и узнать об истории Египта
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 09:30, во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 18:45
Сегодня в 09:30
Завтра в 18:45
$18
$24 за человека
-
32%
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выборШарм-эль-Шейх: обзорная экскурсия с посещением исторического музея в мини-группе
Погулять по Старому городу, посетить исторический музей, православную церковь и мечеть
Начало: У шлагбаума отеля
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 16:30
21 дек в 16:30
23 дек в 16:30
$19
$28 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Шарм-эль-Шейх: Исторический музей и Старый город с египтологом
Откройте для себя душу Египта в Шарм-эль-Шейх: от древних мумий до современной архитектуры, вас ждет настоящее приключение
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
$120 за всё до 6 чел.