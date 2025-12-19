Что вас ожидает

Реалистичная реконструкция всех помещений гробницы и её сокровищ — каждая деталь воссоздана так, как она выглядела в момент открытия в 1922 году.

Архивные фотографии и материалы, которые показывают, как Говард Картер шаг за шагом продвигался в раскопках Долины Царей и впервые открыл проход к гробнице Тутанхамона.

Первое помещение гробницы: разбросанные предметы, печати на дверях и хаос, который поразил археологов.

Зал золотых статуй и царских реликвий, где представлены точные копии золотых фигур, оберегов и предметов ритуального назначения.

Трон Тутанхамона с изображением фараона и его жены.

Боевая колесница, которую использовали на охоте и на парадах.

Камера саркофагов — самая впечатляющая часть экспозиции, которая демонстрирует несколько вложенных друг в друга саркофагов.

Знаменитая золотая маска — точная модель главного символа Древнего Египта.

Вы узнаете

Кем и как было сделано главное археологическое открытие 20 века.

Как выглядела жизнь Тутанхамона — поговорим о детстве, династии, воспитании и роли юного царя в истории Египта.

Как умер фараон, какие существуют версии его смерти и какие находки помогают понять, что произошло с 19-летним правителем.

Как строились гробницы, какие смыслы заложены в их архитектуру.

Что происходило в первые минуты после открытия гробницы в 1922 году.

Организационные детали