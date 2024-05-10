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Заказываешь экскурсию, и больше ни о чем можно не беспокоиться. Хорошая цена за индивидуальную экскурсию на самолете! Бонусом получили подарки и встречу в аэропорту при прилете в Шарм-эль-Шейх из Санкт-Петербурга. Также Валид не отказывал просто в консультациях в Whatsapp как куда и за сколько доехать в Шарме, где что купить. Смело буду рекомендовать Валида друзьям и коллегам, даже самым привередливым. О самой экскурсии. Дополнительно к стандартной групповой программе (пирамиды, сфинкс, Египетский национальный музей и прогулка по Нилу по желанию за допплату) получаешь посещение цитадели и мечети Мухаммеда Али в ней (мечеть очень красива, туда стоит попасть). Конечно, экскурсия по музею обзорная, т. е. для любителей истории очень сжатая, но с личным гидом, расскажет что успеет. Гид у нас был Муххамад, отлично говорит по русски, знает тему, доброжелательный и приятный, но бегает очень быстро, только поспевай за ним на такой то жаре))). Организовал нам бесплатно заход в пирамиду. Не Хеопса, а в малую, но нет никакой разницы: в этих пирамидах все одинаково, туннель-спуск и в конце погребальная камера. По 20 долларов за ползание почти на карачках в душегубке это такое себе удовольствие. Но бесплатно мы полезли. Удовольствие конечно сомнительное, но можем сказать:"Мы были в пирамиде". Готовьте воду, выйдете оттуда как из бани, надо будет сразу по пол литра воды. Воду покупал гид, кстати, надо только заранее попросить если приветственные пол литра на человека выпиты. Но все равно Мухаммаду спасибо за этот бонус, как уж он там договаривался не знаем, но нас на входе спросили билет, а он сказал:"Идите, идите". Дали только по 20 фунтов чаевых. За допплату гид организует поездку на повозке или верблюдах на фототочку откуда видны все прирамиды. Сразу смотрите куда хотите и говорите: на самую верхнюю точку или на ближнюю чтобы потом не было разочарования, что Вас не туда довезли. С места отправления всё видно где люди кучкуются, выбрать и показать гиду пальцем, хотим, мол, туда. Договариваться будет он. Платили за двоих 30$. Дорого это или дешево - не знаю. Но зато Вас гарантированно отвезут и привезут назад без нервотрепки и вымогательств. Погонщик сделает фото, да, банальные, какие есть у всех, но у всех свои, а у Вас будут Ваши. Дадите потом погонщику небольшие чаевые 10-20 фунтов или доллар, сколько не жалко, Вам все равно, а е у приятно. Но можете делать фото и сами. На лодке по Нилу мы не поплыли, по отзывам это не очень впечатляет, хотя если есть желание и средства, можно проплыть по великой реке, которую много изучали в школе. Можно поспрашивать гида о жизни египтян, с удовольствием расскажет. Если остается время гид предложит заехать на фабрику масел (на самом деле магазин фабрики масел Nefertiti). Можно предварительно почитать в интернете отзывы о продукции этой фабрики, ценах и решить надо ли оно Вам. В магазин папирусов не поехали, мы отказались ехать (плюс индивидуальной экскурсии, можете тратить на это время, а можете это время походить у пирамид если стойки к жаре и можете там выдержать более полутора часов). Что можно покритиковать? Организацию точно нет. Можно только сказать, что нам немного не хватило какого-то структурированного исторического повествования про Египет в целом, да, как в учебнике. Но все что хочешь, можно спрашивать самим. Так что это не минус, т. к. не всем это и надо. Обед в большом туристическом заведении в Гизе со шведским столом. Еда съедобная, выбор небольшой, напитки дорогие. Кончно если у Вас хороший отель, не ждите, что будет шик. Т. е. нормально поедите, если не будете иметь завышенных ожиданий. Тут нет претензий к гидам, туда возят все, иначе обед в ресторане с меню увеличил бы цену экскурсии долларов на 50 точно. В целом остались приятные впечатления, желаю Валиду процветания. И надеюсь, что он будет в деле к нашему следующему посещению Шарм-эль-Шейха. Также надеюсь мой отзыв будет полезен другим туристам. P.S. Все бонусы Валид дарит просто так, не за отзывы. Отзывы по желанию если остались довольны. Он явно весьма ценит свою репутацию. Доверяет порядочности туристов, т. к. не брал даже предоплату за авиабилеты, платили уже ему по факту.