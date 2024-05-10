1 чел.
По популярности
Индивидуальная
13 часов
Из Шарм-эль-Шейха в Каир - на самолёте (всё включено)
Путешествие на самолёте из Шарм-эль-Шейха в Каир позволит вам увидеть все главные достопримечательности столицы Египта за один день без утомительных поездок
Завтра в 21:00
10 июня в 08:00
€670 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Шарм-эль-Шейха в Луксор - на самолёте (всё включено)
Быстро добраться до столицы Древнего Египта и исследовать "Город живых" и "Город мёртвых"
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
€710 за всё до 2 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
Снорклинг среди рифов + ужин в модном месте
Провести день в новом эстетичном пространстве в заповеднике Рас-Мохаммед (всё включено)
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
150€128 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
К великим пирамидам - на самолете из Шарм-эль-Шейха
Отправиться в Каир и увидеть его главные достопримечательности за 1 день
Начало: У вашего отеля
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
€750 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППавел10 мая 2024Интересная и комфортная поездка, все было профессионально сделано: от встречи в отеле, самолет, поездки в Каире, время на осмотры до возврата обратно. Очень клиенто- центричный подход, всегда на связи, спасибо - мне и дочке понравилось.
- ООльга2 мая 2024Отзыв мужа: Были в Шарм-эль-Шейхе, решили что нужно обязательно побывать в Каире и на пирамидах. Выбор пал на индивидуальную экскурсию с
- ЕЕвгений24 апреля 2024Выражаем благодарность Валиду и его команде за четкую организацию экскурсии. Клиентоориентированность и безупречная точность всегда - это его огромное преимущество.
- ААнара21 марта 2024Спасибо Валиду и Али за организацию экскурсии, всё прошло хорошо, будьте готовы к экскурсии на солнце 🌞
- ААнатолий9 января 2024Экскурсия была организована замечательным человеком Валидом. Все прошло великолепно. Все трансферы четко по договоренности. Местный гид в Луксор – ходячая Википедия. Ответил на все наши вопросы, решил все наши пожелания. Спасибо!
- NNikolay23 ноября 2023Поездка в Луксор одним днем. Очень насыщенная и интересная. Отличная организация - во-время забрали от отеля, обеспечили прямой перелёт в
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Искусство и музеи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шарм-Эль-Шейхе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Шарм-Эль-Шейхе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Шарм-Эль-Шейху в июне 2024
Сейчас в Шарм-Эль-Шейхе в категории "Искусство и музеи" можно забронировать 4 экскурсии от 128 до 750 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Забронируйте экскурсию в Шарм-Эль-Шейхе на 2024 год по теме «Искусство и музеи», 9 ⭐ отзывов, цены от €128. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август