Музей Тутанхамона – экскурсии в Шарм-эш-Шейхе

Найдено 5 экскурсий в категории «Музей Тутанхамона» в Шарм-эш-Шейхе, цены от $98, скидки до 35%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Музей Тутанхамона и Исторический музей с гидом-историком
На машине
3.5 часа
63 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Музей Тутанхамона и Исторический музей с гидом
Погрузитесь в историю Египта с русскоговорящим гидом. Посетите Музей Тутанхамона и Исторический музей, узнайте о древних правителях и обрядах
Начало: От ворот вашего отеля
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
$98 за всё до 3 чел.
Из Шарм-эль-Шейха в Каир - на самолёте (всё включено)
Полеты на самолетах
13 часов
25 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Из Шарм-эль-Шейха в Каир - на самолёте (всё включено)
Быстро добраться до столицы и провести день, изучая Старый город и наследие древности
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$900 за всё до 2 чел.
Шарм-эль-Шейх: Исторический музей и Старый город с египтологом
На машине
3 часа
31 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Исторический музей и Старый город
Откройте для себя душу Египта в Шарм-эль-Шейх: от древних мумий до современной архитектуры, вас ждет настоящее приключение
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
$120 за всё до 6 чел.
Большой музей в Гизе и великие пирамиды - из Шарм-эль-Шейха
На машине
13 часов
-
35%
31 отзыв
Мини-группа
до 6 чел.
Большой музей в Гизе и великие пирамиды - из Шарм-эль-Шейха
Посетить музей древностей и заглянуть в глаза Большому сфинксу
Начало: По договорённости
Расписание: во вторник и воскресенье в 03:00
14 дек в 03:00
16 дек в 03:00
$130$200 за человека
В Каир из Шарма с комфортом: авиа-экскурсия в мини-группе
На микроавтобусе
13 часов
19 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
В Каир из Шарма с комфортом: авиа-экскурсия в мини-группе
Прикоснуться к чуду света и увидеть ценные артефакты с тысячелетней историей
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 05:00
11 дек в 05:00
13 дек в 05:00
$385 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Станислав
    5 августа 2025
    Музей Тутанхамона и Исторический музей с гидом-историком
    Дата посещения: 5 августа 2025
    Очень понравилась экскурсия! Отличный экскурсовод, очень познавательно, приехали в прекрасном настроении!
  • М
    Михаил
    7 декабря 2025
    Музей Тутанхамона и Исторический музей с гидом-историком
    Приятная не долгая экскурсия. Гид Мухамед - отличный собеседник, профессионально сопроводи и всё показал.
    Рекомендую
  • А
    Артём
    30 ноября 2025
    Музей Тутанхамона и Исторический музей с гидом-историком
    Очень познавательная и увлекательная экскурсия!
    Большое спасибо Али - удалось договориться об индивидуальном времени, все прошло гладко и организовано, как и уславливались.
    Гида слушали с большим интересом, на все дополнительные вопросы были получены развернутые ответы.
    Отдельно стоит отметить высокий уровень владения русским языком.
  • Д
    Дарья
    10 ноября 2025
    Музей Тутанхамона и Исторический музей с гидом-историком
    Очень довольны экскурсией, гид Медхат забрал от отеля, провел по музеям и подробно рассказал про историю гробниц и фараонов. Круто, что экскурсия индивидуальная, все без спешки, клиентоориентированный подход, респект.
  • М
    Мария
    27 сентября 2025
    Музей Тутанхамона и Исторический музей с гидом-историком
    Спасибо большое за увлекательно-интересную экскурсию и полное погружение в историю Египта!
    Музей Тутанхамона не производит особого впечатления из-за того, что все
    читать дальше

    экспонаты искусственные, а вот Исторический музей в полной мере позволяет прикоснуться к прекрасной культуре Египта - он один достоин гораздо большего внимания, жаль, что у нас не было достаточно времени, чтобы задержаться там дольше.
    Особенно советую эту экскурсию тем, кто не собирается выезжать за пределы Шарм Эль Шейха

  • А
    Андрей
    20 августа 2025
    Музей Тутанхамона и Исторический музей с гидом-историком
    Экскурсия по музеям в обществе экскурсовода Медхата это просто погружение в историю Египта. Остались в восторге от экскурсии и от экскурсовода, узнали очень много интересных фактов. Рекомендуем Медхата, не останетесь равнодушными)
  • O
    Olga
    14 августа 2025
    Музей Тутанхамона и Исторический музей с гидом-историком
    Были в историческом музее с гидом по имени Медхад. Понравилось, узнали много нового о древнем и современном Египте, отвечал на
    читать дальше

    все наши вопросы. Хорошее владение русским языком. Сам музей тоже отличный, все подлинное, отлично сохранилось, само здание современное, технологичное, и, как Медхад сказал, откроют еще здание рядом. Придём еще!

  • Е
    Елена
    9 августа 2025
    Музей Тутанхамона и Исторический музей с гидом-историком
    Заказывали экскурсию Музей Тутанхамона и Исторический музей с гидом-историком. Проводил экскурсию гид Тарек, хотим ему сказать огромное спасибо за такую интересную и познавательную экскурсию. Было очень интересно.
    Заказывали экскурсию Музей Тутанхамона и Исторический музей с гидом-историком. Проводил экскурсию гид Тарек, хотим ему сказать огромное спасибо за такую интересную и познавательную экскурсию. Было очень интересно.
  • A
    Ann
    29 июля 2025
    Музей Тутанхамона и Исторический музей с гидом-историком
    Спасибо за экскурсию! Очень все понравилось, спасибо огромное нашему гиду Метхату с ним было очень познавательно и интересно! Египиолог от Бога! Всем советую посетить! Теперь еще с большим интересом читаем и изучаем историю Египта! 🩷
    Спасибо за экскурсию! Очень все понравилось, спасибо огромное нашему гиду Метхату с ним было очень познавательно и интересно! Египиолог от Бога! Всем советую посетить! Теперь еще с большим интересом читаем и изучаем историю Египта! 🩷
  • М
    Марина
    26 июня 2025
    Музей Тутанхамона и Исторический музей с гидом-историком
    это было познавательно, интересно и увлекло местами даже ребенка. Стильные, чистые музеи с хорошим наполнение. Провести вечер, узнать что то новое. Замечательная альтернатива отдыху в отеле.
    это было познавательно, интересно и увлекло местами даже ребенка. Стильные, чистые музеи с хорошим наполнение. Провести вечер, узнать что то новое. Замечательная альтернатива отдыху в отеле.
  • с
    светлана
    7 июня 2025
    Музей Тутанхамона и Исторический музей с гидом-историком
    Добрый день! 3 мая были на экскурсии «Музей Тутанхамона и Исторический музей" с гидом Али. Мы ни на секунду не
    читать дальше

    пожалели, что выбрали именно этого гида. Он выбрал для посещения музеев очень удачное время,в музеях мы были практически одни и в пустых залах был очень хорошо слышен голос Али. Его рассказ об истории Египта был очень интересен, мы узнали много интересных фактов о которых не прочитаешь в учебниках по истории. Али,к тому же, оказался очень хорошим собеседником и мы получили от него очень дельные советы для посещения других мест Шарм - эль - Шейха. Али, огромное спасибо тебе за исторический экскурс. Мы были очень довольны общением с тобой. Желаем дальнейших успехов. Всем, кому интересна история Египта, советуем экскурсии с Али. Сожалений не будет точно!

  • О
    Ольга
    23 мая 2025
    Музей Тутанхамона и Исторический музей с гидом-историком
    Замечательная экскурсия, Али очень интересно рассказывал, получили огромное удовольствие.
  • Т
    Татьяна
    15 мая 2025
    Музей Тутанхамона и Исторический музей с гидом-историком
    В целом экскурсия понравилось. Али очень подробно и увлечённо рассказывал об истории Египта.
    Единственное смутило, что в дороге Али почти всё время разговаривал в машине по громкой связи с кем-то на родном языке, было не совсем комфортно.
  • О
    Ольга
    11 мая 2025
    Музей Тутанхамона и Исторический музей с гидом-историком
    Спасибо Медхату за интересную и познавательную экскурсию, глубокое знание истории и любовь к своей стране!
    Исторический музей в Шарме стал открытием для интересующихся историей Египта всего в 20 минутах езды от отеля.
  • A
    Alex
    8 мая 2025
    Музей Тутанхамона и Исторический музей с гидом-историком
    Спасибо огромное Медхаду, замечательный человек и большой умница. Очень много рассказал и было очень интересно.
  • О
    Оксана
    6 мая 2025
    Музей Тутанхамона и Исторический музей с гидом-историком
    Если Вы оказались в Шарм-эль-Шейх однозначно рекомендую воспользоваться услугами гида Али. Посетите оба музея в Шарм-эль-Шейх и уже на этих
    читать дальше

    экскурсиях Али Вам очень подробно и доступно расскажет историю Египта.
    А далее можно все закрепить с этим же гидом на экскурсии уже в Каире, Гизе, Александрии.

  • А
    Александр
    14 апреля 2025
    Музей Тутанхамона и Исторический музей с гидом-историком
    Экскурсию заказали только по Историческому музею. Музей новый, не большой, но только с оригинальными экспонатами. Для справки, музей Тутанхамона совсем
    читать дальше

    крошечный, экспонаты макеты и цена в два раза дороже. Экскурсия по Историческому музею заняла около 2х часов и мы осмотрели весь музей и все экспонаты. Обычно в такого рода музее выходишь и понимаешь, что не видел и 10 процентов. А, здесь, необычное и занятное ощущение. Экскурсовод Али большой молодец! Вся экскурсия продумана, насыщена информацией, но не перегружена второстепенными деталями. Отдельно отмечу манеру Али вовлекать тебя в разговор предлагая догадаться почему было так и этак. Можете не отвечать, если не хотите, Али продолжит рассказ. Но, такой способ вовлечения очень оживляет экскурсию и два часа пролетают незаметно. Кроме того, многое гораздо лучше запоминается.
    Словом, непременно рекомендую.

  • П
    Полина
    12 апреля 2025
    Музей Тутанхамона и Исторический музей с гидом-историком
    Али очень приятный в общении и профессиональный гид, мы отлично провели время получив много интересной информации.
  • Ю
    Юлия
    11 апреля 2025
    Музей Тутанхамона и Исторический музей с гидом-историком
    Отличная, познавательная экскурсия, Али интересно рассказывает и очень хорошо говорит по русски, детям и мне понравилось, спасибо)
  • Р
    Роман
    4 апреля 2025
    Музей Тутанхамона и Исторический музей с гидом-историком
    Всë понравилось. Гид очень интересно рассказывал. Классное владением материалом и знаниями. Ни разу не скучно. Всем рекомендую. Дороговато, но оно того стоит
    Всë понравилось. Гид очень интересно рассказывал. Классное владением материалом и знаниями. Ни разу не скучно. Всем рекомендую. Дороговато, но оно того стоит

