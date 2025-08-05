Индивидуальная
до 3 чел.
Музей Тутанхамона и Исторический музей с гидом
Погрузитесь в историю Египта с русскоговорящим гидом. Посетите Музей Тутанхамона и Исторический музей, узнайте о древних правителях и обрядах
Начало: От ворот вашего отеля
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
$98 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Из Шарм-эль-Шейха в Каир - на самолёте (всё включено)
Быстро добраться до столицы и провести день, изучая Старый город и наследие древности
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$900 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Исторический музей и Старый город
Откройте для себя душу Египта в Шарм-эль-Шейх: от древних мумий до современной архитектуры, вас ждет настоящее приключение
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
$120 за всё до 6 чел.
-
35%
Мини-группа
до 6 чел.
Большой музей в Гизе и великие пирамиды - из Шарм-эль-Шейха
Посетить музей древностей и заглянуть в глаза Большому сфинксу
Начало: По договорённости
Расписание: во вторник и воскресенье в 03:00
14 дек в 03:00
16 дек в 03:00
$130
$200 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
В Каир из Шарма с комфортом: авиа-экскурсия в мини-группе
Прикоснуться к чуду света и увидеть ценные артефакты с тысячелетней историей
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 05:00
11 дек в 05:00
13 дек в 05:00
$385 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССтанислав5 августа 2025Музей Тутанхамона и Исторический музей с гидом-историкомДата посещения: 5 августа 2025Очень понравилась экскурсия! Отличный экскурсовод, очень познавательно, приехали в прекрасном настроении!
- ММихаил7 декабря 2025Приятная не долгая экскурсия. Гид Мухамед - отличный собеседник, профессионально сопроводи и всё показал.
Рекомендую
- ААртём30 ноября 2025Очень познавательная и увлекательная экскурсия!
Большое спасибо Али - удалось договориться об индивидуальном времени, все прошло гладко и организовано, как и уславливались.
Гида слушали с большим интересом, на все дополнительные вопросы были получены развернутые ответы.
Отдельно стоит отметить высокий уровень владения русским языком.
- ДДарья10 ноября 2025Очень довольны экскурсией, гид Медхат забрал от отеля, провел по музеям и подробно рассказал про историю гробниц и фараонов. Круто, что экскурсия индивидуальная, все без спешки, клиентоориентированный подход, респект.
- ММария27 сентября 2025Спасибо большое за увлекательно-интересную экскурсию и полное погружение в историю Египта!
Музей Тутанхамона не производит особого впечатления из-за того, что все
- ААндрей20 августа 2025Экскурсия по музеям в обществе экскурсовода Медхата это просто погружение в историю Египта. Остались в восторге от экскурсии и от экскурсовода, узнали очень много интересных фактов. Рекомендуем Медхата, не останетесь равнодушными)
- OOlga14 августа 2025Были в историческом музее с гидом по имени Медхад. Понравилось, узнали много нового о древнем и современном Египте, отвечал на
- ЕЕлена9 августа 2025Заказывали экскурсию Музей Тутанхамона и Исторический музей с гидом-историком. Проводил экскурсию гид Тарек, хотим ему сказать огромное спасибо за такую интересную и познавательную экскурсию. Было очень интересно.
- AAnn29 июля 2025Спасибо за экскурсию! Очень все понравилось, спасибо огромное нашему гиду Метхату с ним было очень познавательно и интересно! Египиолог от Бога! Всем советую посетить! Теперь еще с большим интересом читаем и изучаем историю Египта!
- ММарина26 июня 2025это было познавательно, интересно и увлекло местами даже ребенка. Стильные, чистые музеи с хорошим наполнение. Провести вечер, узнать что то новое. Замечательная альтернатива отдыху в отеле.
- ссветлана7 июня 2025Добрый день! 3 мая были на экскурсии «Музей Тутанхамона и Исторический музей" с гидом Али. Мы ни на секунду не
- ООльга23 мая 2025Замечательная экскурсия, Али очень интересно рассказывал, получили огромное удовольствие.
- ТТатьяна15 мая 2025В целом экскурсия понравилось. Али очень подробно и увлечённо рассказывал об истории Египта.
Единственное смутило, что в дороге Али почти всё время разговаривал в машине по громкой связи с кем-то на родном языке, было не совсем комфортно.
- ООльга11 мая 2025Спасибо Медхату за интересную и познавательную экскурсию, глубокое знание истории и любовь к своей стране!
Исторический музей в Шарме стал открытием для интересующихся историей Египта всего в 20 минутах езды от отеля.
- AAlex8 мая 2025Спасибо огромное Медхаду, замечательный человек и большой умница. Очень много рассказал и было очень интересно.
- ООксана6 мая 2025Если Вы оказались в Шарм-эль-Шейх однозначно рекомендую воспользоваться услугами гида Али. Посетите оба музея в Шарм-эль-Шейх и уже на этих
- ААлександр14 апреля 2025Экскурсию заказали только по Историческому музею. Музей новый, не большой, но только с оригинальными экспонатами. Для справки, музей Тутанхамона совсем
- ППолина12 апреля 2025Али очень приятный в общении и профессиональный гид, мы отлично провели время получив много интересной информации.
- ЮЮлия11 апреля 2025Отличная, познавательная экскурсия, Али интересно рассказывает и очень хорошо говорит по русски, детям и мне понравилось, спасибо)
- РРоман4 апреля 2025Всë понравилось. Гид очень интересно рассказывал. Классное владением материалом и знаниями. Ни разу не скучно. Всем рекомендую. Дороговато, но оно того стоит
