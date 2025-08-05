читать дальше

пожалели, что выбрали именно этого гида. Он выбрал для посещения музеев очень удачное время,в музеях мы были практически одни и в пустых залах был очень хорошо слышен голос Али. Его рассказ об истории Египта был очень интересен, мы узнали много интересных фактов о которых не прочитаешь в учебниках по истории. Али,к тому же, оказался очень хорошим собеседником и мы получили от него очень дельные советы для посещения других мест Шарм - эль - Шейха. Али, огромное спасибо тебе за исторический экскурс. Мы были очень довольны общением с тобой. Желаем дальнейших успехов. Всем, кому интересна история Египта, советуем экскурсии с Али. Сожалений не будет точно!