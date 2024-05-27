Билеты онлайн без очередей в Шарм-Эль-Шейхе

Найдено 6 экскурсий в категории «Билеты» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от $28. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Аквапарк «Albatros aqua blue» - билет + трансфер
Билеты
7 часов
16 отзывов
Билет+трансфер в аквапарк Albatros Aqua Blue Шарм-Эль-Шейх
Проведите незабываемый день в аквапарке Albatros Aqua Blue, где вас ждут водные развлечения на любой вкус
Начало: Sharm el-Sheikh
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от $45 за билет
Билет на шоу крокодилов (с трансфером)
🚶 Пешая
Билеты
3 часа
20 отзывов
Шоу крокодилов в Шарм-Эль-Шейх: увлекательное представление с трансфером
Встречайте 25 видов рептилий и смотрите дыхание затаившие трюки на уникальном шоу крокодилов
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно около 20:00 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
$28 за билет
День и ужин в модном пространстве Заповедника Рас-Мохаммед
Билеты
5 часов
2 отзыва
День и ужин в модном пространстве Заповедника Рас-Мохаммед
Начало: Ваш отель
Расписание: С понедельника по воскресенье, с 09:00 до 12:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$150 за всё до 4 чел.
Вечерний круиз по Красному морю с шоу-программой
Билет на борт
4 часа
Вечерний круиз с шоу-программой по Красному морю: магия восточной ночи
Проведите вечер незабываемо: круиз по Красному морю с ужином и шоу. Откройте мир восточного гостеприимства и красоты под звездами
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 17:00
Завтра в 17:00
10 июня в 17:00
30 за человека
Вечерняя прогулка на яхте
🛥 На яхте
Билет на борт
4 часа
Вечерняя прогулка на яхте
Расписание: Ежедневно в 17:00
$31 за человека
Шоу крокодилов и змей
Билеты
3 часа
Шоу крокодилов и змей
Расписание: Ежедневно в 15:00
$28 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    27 мая 2024
    День и ужин в модном пространстве Заповедника Рас-Мохаммед
    Я за индивидуальные экскурсии!) Про Анастасию, она петербурженка, это значит, что внимательна, спокойна и доброжелательная, конечно признак сегодняшнего времени, делает
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    отличные фото! Прекрасная, обзорно-эстетическая экскурсия,Анастасия совместила не утомительную поездку в пустыню и коралловый риф, обед. По московским мерками при подъезде к ресторану нет вау эффекта, но заходишь внутрь и уютно, есть места для панорамных фото с чудесным видом на море, обед вкусный по всем меркам!!!! Хочу обратить ваше внимание, что в отличае от группового тура, вы можете немного отклониться от маршрута или от темы, все в ваших руках)

  • А
    Алексей
    20 мая 2024
    День и ужин в модном пространстве Заповедника Рас-Мохаммед
    Отличная экскурсия, очень понравилось! Лоай отличный экскурсовод, отвечал на все вопросы и составил приятную компанию на все время экскурсии) услышав,
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    что нам нравится пустыня и горы, отклонился от маршрута и отвез нас в красивейшее место с шикарным видом!) Очень рекомендую индивидуальные экскурсии!

  • A
    Alexandra
    6 марта 2024
    Дельфинарий и плавание с дельфинами в Шарм-эль-Шейхе
    Все отлично!
  • S
    Sergey
    16 сентября 2023
    Дельфинарий и плавание с дельфинами в Шарм-эль-Шейхе
    Отличное шоу с морскими котиками и четырьмя дельфинами. Трансфер от отеля и обратно на автомобиле. Само шоу, как утверждается, идёт
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    час, но в Египте своё понимание пунктуальности, поэтому шоу началось не в 3 часа ровно, а в 3:15. Закончилось спустя 45 минут. Честно говоря я не ожидал от шоу чего-то сверхъестественного, но меня всё же смогли впечатлить и удивить. Шикарные трюки, которые я раньше не видел, не только прыжки дельфинов в кольца, но и катание тренера на одной ноге на носу дельфина.

  • Ю
    Юрий
    3 августа 2023
    Аквапарк «Albatros aqua blue» - билет + трансфер
    Заказывал первый раз с этого сайта, хотя раньше он попадался на глаза. В общем все работает, приехал чел на легковой
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    отвез в аквапарк, через 6 часов приехал забрал. Пишу потому что местные гиды просто оху…. вшие жо нельзя. Цены берут с потолка в 2 раза дороже чем на их же официальных сайтах. В обще в Ж всех этих гидов, по крайне мере с анекс тура. Заказывайте смело тут.

  • А
    Артём
    5 апреля 2023
    Аквапарк «Albatros aqua blue» - билет + трансфер
    Все было отлично 👍 Водитель приехал во время, привез в аквапарк. Аквапарк хорошее место, чтоб провести там целый день. Полно горок для детей и есть несколько классных для взрослых. Водитель отвез обратно в гостинице
  • A
    Arman
    24 октября 2022
    Поездка в Каир. Великие пирамиды. Сфинкс. Каирский музей
    Все было организовано хорошо. Только неудобные сидения в автобусе, слишком узковато и долгий путь, надо набраться терпения. А в остальном все отлично!!! Спасибо всем организаторам самое главное за пунктуальность.
  • D
    Daria
    2 января 2022
    Аквапарк «Albatros aqua blue» - билет + трансфер
    Что и говорить - отличное место, подойдет для всей семьи. Горок очень много и они на любой вкус. Есть теплый
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    бассейн для малышни. Мы приехали 31 декабря и по началу думали, что поедем домой через час, так как в 10 утра было ветрено и холодно. Но вода оказалась холодной в бассейне только с самыми большими горками, а все остальные, не менее классные горки были теплыми, а после них и первые бассейны оказались ничего) Из-за погоды с утра были чуть ли не единственными в парке и не отстояли ни одной очереди, после обеда людей значительно увеличилось, даже в декабре! В итоге провели там 5 часов и уехали уже когда совсем кончились силы.

  • С
    Светлана
    25 октября 2021
    Входной билет в аквапарк Albatros с трансфером
    "Хороший аквапарк. Пять больших интересных горок для взрослых. Капсула, торнадо и еще три с длинными спусками. Для детей вообще отлично. Несколько комплексов горок в разных бассейнах. Для разных возрастов. Детки тут накатаются вдоволь). "
  • О
    Ольга
    25 октября 2021
    Входной билет в аквапарк Albatros с трансфером
    Идеальное место для отдыха с детьми, большой аквапарк, очень много горок для детей, много бассейнов, есть теплые бассейны.

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Билеты»

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  1. Аквапарк «Albatros aqua blue» - билет + трансфер
  2. Билет на шоу крокодилов (с трансфером)
  3. День и ужин в модном пространстве Заповедника Рас-Мохаммед
  4. Вечерний круиз по Красному морю с шоу-программой
  5. Вечерняя прогулка на яхте
Какие места ещё посмотреть в Шарм-Эль-Шейхе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рас-Мохаммед
  2. Самое главное
  3. Пирамиды Гизы
  4. Синай
  5. Гора Моисея
  6. Остров Тиран
  7. Цветной каньон
  8. Белый остров
  9. Старый город
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Шарм-Эль-Шейху в июне 2024
Сейчас в Шарм-Эль-Шейхе в категории "Билеты" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 28 до 150. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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