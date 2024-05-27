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Билеты
7 часов
Билет+трансфер в аквапарк Albatros Aqua Blue Шарм-Эль-Шейх
Проведите незабываемый день в аквапарке Albatros Aqua Blue, где вас ждут водные развлечения на любой вкус
Начало: Sharm el-Sheikh
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от $45 за билет
Билеты
3 часа
Шоу крокодилов в Шарм-Эль-Шейх: увлекательное представление с трансфером
Встречайте 25 видов рептилий и смотрите дыхание затаившие трюки на уникальном шоу крокодилов
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно около 20:00 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
$28 за билет
Билеты
5 часов
День и ужин в модном пространстве Заповедника Рас-Мохаммед
Начало: Ваш отель
Расписание: С понедельника по воскресенье, с 09:00 до 12:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$150 за всё до 4 чел.
Билет на борт
4 часа
Вечерний круиз с шоу-программой по Красному морю: магия восточной ночи
Проведите вечер незабываемо: круиз по Красному морю с ужином и шоу. Откройте мир восточного гостеприимства и красоты под звездами
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 17:00
Завтра в 17:00
10 июня в 17:00
€30 за человека
Билет на борт
4 часа
Расписание: Ежедневно в 17:00
$31 за человека
Билеты
3 часа
Расписание: Ежедневно в 15:00
$28 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга27 мая 2024Я за индивидуальные экскурсии!) Про Анастасию, она петербурженка, это значит, что внимательна, спокойна и доброжелательная, конечно признак сегодняшнего времени, делает
- ААлексей20 мая 2024Отличная экскурсия, очень понравилось! Лоай отличный экскурсовод, отвечал на все вопросы и составил приятную компанию на все время экскурсии) услышав,
- AAlexandra6 марта 2024Дельфинарий и плавание с дельфинами в Шарм-эль-ШейхеВсе отлично!
- SSergey16 сентября 2023Дельфинарий и плавание с дельфинами в Шарм-эль-ШейхеОтличное шоу с морскими котиками и четырьмя дельфинами. Трансфер от отеля и обратно на автомобиле. Само шоу, как утверждается, идёт
- ЮЮрий3 августа 2023Заказывал первый раз с этого сайта, хотя раньше он попадался на глаза. В общем все работает, приехал чел на легковой
- ААртём5 апреля 2023Все было отлично 👍 Водитель приехал во время, привез в аквапарк. Аквапарк хорошее место, чтоб провести там целый день. Полно горок для детей и есть несколько классных для взрослых. Водитель отвез обратно в гостинице
- AArman24 октября 2022Поездка в Каир. Великие пирамиды. Сфинкс. Каирский музейВсе было организовано хорошо. Только неудобные сидения в автобусе, слишком узковато и долгий путь, надо набраться терпения. А в остальном все отлично!!! Спасибо всем организаторам самое главное за пунктуальность.
- DDaria2 января 2022Что и говорить - отличное место, подойдет для всей семьи. Горок очень много и они на любой вкус. Есть теплый
- ССветлана25 октября 2021Входной билет в аквапарк Albatros с трансфером"Хороший аквапарк. Пять больших интересных горок для взрослых. Капсула, торнадо и еще три с длинными спусками. Для детей вообще отлично. Несколько комплексов горок в разных бассейнах. Для разных возрастов. Детки тут накатаются вдоволь). "
- ООльга25 октября 2021Входной билет в аквапарк Albatros с трансферомИдеальное место для отдыха с детьми, большой аквапарк, очень много горок для детей, много бассейнов, есть теплые бассейны.
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Билеты»
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