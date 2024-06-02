1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
VIP-сафари на багги - к Синайским горам
Насладитесь индивидуальным VIP-сафари на багги в Шарм-Эль-Шейхе. Путешествие к Синайским горам, катание на верблюдах и знакомство с культурой бедуинов ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Оцените все преимущества VIP-поездки: выше скорость езды, больше внимания со стороны инструктора, индивидуальный подход к каждому, возможность выбрать багги и никаких очередей»
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
€100 за всё до 2 чел.
Групповая
3 часа
Сафари по пустыне на рассвете: багги и квадроциклы в Шарм-Эль-Шейх
Встречайте рассвет в пустыне Шарм-Эль-Шейх на багги или квадроцикле. Насладитесь красотой природы и гостеприимством бедуинов
Начало: У вашего отеля
«Там вас будут ждать опытные инструкторы: они покажут, как управлять багги и квадроциклами»
Расписание: ежедневно в 04:00, 08:30 и 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 04:00
€15 за человека
Индивидуальная
1 час
Индивидуальное мотосафари в пустыне на квадроциклах и багги в Шарм-Эль-Шейх
Погрузитесь в атмосферу непроходимых песков и захватывающих пейзажей Синайской пустыни, управляя квадроциклом или багги в компании профессионального инструктора
Начало: У шлагбаума вашего отеля
«Приключение в любом случае запомнится надолго, ведь за рулем квадроцикла или багги окажетесь именно вы, а вокруг не будет каравана туристов»
Сегодня в 10:00
Завтра в 04:00
от €35 за всё до 10 чел.
Групповая
4.5 часа
Суперсафари в Шарм-Эль-Шейх: приключение на багги и квадроциклах
Захватывающее приключение по пустыне с управлением багги и квадроциклов, визит в бедуинское поселение
Начало: у вашего отеля
«В стоимость включены: страховка, трансфер, катание на квадроциклах, багги и верблюдах, чай»
Расписание: ежедневно в 14:30
Завтра в 14:30
10 июня в 14:30
€55 за человека
Индивидуальная
2 часа
VIP Багги к Синайским горам и бедуинам
Начало: Шлагбаум отеля
«Там вы самостоятельно сможете выбрать багги и пройдете небольшой инструктаж»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$100 за всё до 2 чел.
Мини-группа
2 часа
Сафари на багги в Шарм-эль-Шейхе (мини-группа)
Прокатиться по Синайской пустыне и посетить деревню бедуинов в компании опытного инструктора
Начало: У отеля
«Вы пройдёте инструктаж и прокатитесь на двухместных багги с максимально лёгким управлением»
Сегодня в 04:00
Завтра в 04:00
€22 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила2 июня 2024Добрый день! Были на сафари на рассвете. Организация экскурсии хорошая, в группе было 6 человек. Покатались по пустыне, заехали в бедуинскую деревню, увидели рассвет. Ожидания от экскурсии оправдались.
- ММарат28 мая 2024Индивидуальный тур, это возможность не ждать, пока все соберутся, это возможность договориться об индивидуальной программе (это надо обязательно проговорить). И
- ВВладислав26 мая 2024Были на экскурсии в мае, все прошло отлично. 👌🏻 Валид позаботился обо всём. По пути на место назначения он провел небольшой
- ЕЕкатерина13 мая 2024Хочу сказать большое спасибо Валиду за прекрасную организацию экскурсии, за клиентоориентированность! Подробнее: я сделала заказ случайно на 2 человека (взрослых), а
- ГГалина28 апреля 2024Все прошло хорошо)
- ААнна24 апреля 2024Все прошло прекрасно. Конечно, есть отличия от катания в группе, меньше пыли, выше скорость. Для тех, кто не в первый раз, точно рекомендую брать индивидуальное катание. Инструктор - молодец, проехали по интересному маршруту, давал погонять местами.
- ЕЕгор14 апреля 2024Спасибо, это было драйвово, хорошо организовано и интересно. Инструктор был вежлив, говорил на русском и не тратил много времени на неинтересные мне остановки. Я рекомендую.
- ААлексей8 апреля 2024Все прошло на "отлично". Особенно обрадовала обратная связь: Валид на все вопросы очень оперативно отвечал, все по теме вопроса, без лишней
- ООлег1 апреля 2024Катался утром, с выездом из отеля в 08:20. Очень понравилось, что была маленькая группа и в целом мало других групп в пустыне. Это позволило насладиться видами, не надышаться пылью, не ждать подолгу. За эти деньги я однозначно рекомендую поездку.
- ММаксим28 марта 2024Топ экскурсия! Индивидуальный подход, очень внимательный и приятный гид Ахмед. Верблюды потрясающие. Получили пассу эмоций, красивые фото на память и
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Багги»
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