Прогулки и туры на багги в Шарм-Эль-Шейхе

Найдено 6 экскурсий в категории «Багги» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от €15. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
VIP-сафари на багги - к Синайским горам
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
🛞 Багги
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
VIP-сафари на багги - к Синайским горам
Насладитесь индивидуальным VIP-сафари на багги в Шарм-Эль-Шейхе. Путешествие к Синайским горам, катание на верблюдах и знакомство с культурой бедуинов ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Оцените все преимущества VIP-поездки: выше скорость езды, больше внимания со стороны инструктора, индивидуальный подход к каждому, возможность выбрать багги и никаких очередей»
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
100 за всё до 2 чел.
Сафари по пустыне на рассвете
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
Групповая
3 часа
16 отзывов
Сафари по пустыне на рассвете: багги и квадроциклы в Шарм-Эль-Шейх
Встречайте рассвет в пустыне Шарм-Эль-Шейх на багги или квадроцикле. Насладитесь красотой природы и гостеприимством бедуинов
Начало: У вашего отеля
«Там вас будут ждать опытные инструкторы: они покажут, как управлять багги и квадроциклами»
Расписание: ежедневно в 04:00, 08:30 и 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 04:00
15 за человека
Индивидуальное мотосафари в пустыне
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
Индивидуальная
1 час
47 отзывов
Индивидуальное мотосафари в пустыне на квадроциклах и багги в Шарм-Эль-Шейх
Погрузитесь в атмосферу непроходимых песков и захватывающих пейзажей Синайской пустыни, управляя квадроциклом или багги в компании профессионального инструктора
Начало: У шлагбаума вашего отеля
«Приключение в любом случае запомнится надолго, ведь за рулем квадроцикла или багги окажетесь именно вы, а вокруг не будет каравана туристов»
Сегодня в 10:00
Завтра в 04:00
от 35 за всё до 10 чел.
Суперсафари: багги, квадроциклы и верблюды за 1 день
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
🛞 Багги
Групповая
4.5 часа
1 отзыв
Суперсафари в Шарм-Эль-Шейх: приключение на багги и квадроциклах
Захватывающее приключение по пустыне с управлением багги и квадроциклов, визит в бедуинское поселение
Начало: у вашего отеля
«В стоимость включены: страховка, трансфер, катание на квадроциклах, багги и верблюдах, чай»
Расписание: ежедневно в 14:30
Завтра в 14:30
10 июня в 14:30
55 за человека
VIP Багги к Синайским горам и бедуинам
🛞 Багги
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
VIP Багги к Синайским горам и бедуинам
Начало: Шлагбаум отеля
«Там вы самостоятельно сможете выбрать багги и пройдете небольшой инструктаж»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$100 за всё до 2 чел.
Сафари на багги в Шарм-эль-Шейхе (мини-группа)
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
🚐 На микроавтобусе
🛞 Багги
Мини-группа
2 часа
Сафари на багги в Шарм-эль-Шейхе (мини-группа)
Прокатиться по Синайской пустыне и посетить деревню бедуинов в компании опытного инструктора
Начало: У отеля
«Вы пройдёте инструктаж и прокатитесь на двухместных багги с максимально лёгким управлением»
Сегодня в 04:00
Завтра в 04:00
22 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    2 июня 2024
    Сафари по пустыне на рассвете
    Добрый день! Были на сафари на рассвете. Организация экскурсии хорошая, в группе было 6 человек. Покатались по пустыне, заехали в бедуинскую деревню, увидели рассвет. Ожидания от экскурсии оправдались.
  • М
    Марат
    28 мая 2024
    VIP Багги к Синайским горам и бедуинам
    Индивидуальный тур, это возможность не ждать, пока все соберутся, это возможность договориться об индивидуальной программе (это надо обязательно проговорить). И
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    что для меня оказалось важно - в общей группе ты едешь караваном и глотаешь пыль от передних машин. Тут пыль тоже будет, но это уже не так как когда впереди идет 10 машин. Моя благодарность Валиду и гиду Магди.

  • В
    Владислав
    26 мая 2024
    VIP Багги к Синайским горам и бедуинам
    Были на экскурсии в мае, все прошло отлично. 👌🏻 Валид позаботился обо всём. По пути на место назначения он провел небольшой
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    экскурс по истории Египта:) Сначала мы с женой ехали на багги, а Валид и сопровождающий на квадриках. Потом на 2/3 пути была остановка где по мнению сопровождающего было отличное (обычное) место для фотосессии, сделал нам кринжовые фотки с камнем 😅 хорошо что мы остановились до этого в другом месте и сделали фото которые нравятся нам, но этого как оказалось делать нельзя:) поэтому сразу обговорите этот момент, если вдруг вам как и нам показалось, что вы можете ехать как хотите и останавливаться где хотите. В общем потом мы поменялись и погоняли на квадроциклах. Без сомнений индивидуальная экскурсия гораздо лучше групповой где ты едешь конвоем с одной скоростью и глотаешь пыль. Спасибо Валиду, рекомендуем 👍🏻

  • Е
    Екатерина
    13 мая 2024
    VIP Багги к Синайским горам и бедуинам
    Хочу сказать большое спасибо Валиду за прекрасную организацию экскурсии, за клиентоориентированность! Подробнее: я сделала заказ случайно на 2 человека (взрослых), а
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    по факту было 2 взрослых и 3 ребенка. Валид нашел отличный компромисс, чтобы нам не переплачивать, но было бы интересно для всех! Виды пустыни, конечно, печалят. Мусор от бедуинов горами😞. Но сам адреналин от поездки захватывает. 1,5 часа поездки самое оно, больше было бы тяжко! Валид, большое Вам спасибо! 👍

  • Г
    Галина
    28 апреля 2024
    Сафари по пустыне на рассвете
    Все прошло хорошо)
    Все прошло хорошо)Все прошло хорошо)
  • А
    Анна
    24 апреля 2024
    Индивидуальное мотосафари в пустыне
    Все прошло прекрасно. Конечно, есть отличия от катания в группе, меньше пыли, выше скорость. Для тех, кто не в первый раз, точно рекомендую брать индивидуальное катание. Инструктор - молодец, проехали по интересному маршруту, давал погонять местами.
  • Е
    Егор
    14 апреля 2024
    Индивидуальное мотосафари в пустыне
    Спасибо, это было драйвово, хорошо организовано и интересно. Инструктор был вежлив, говорил на русском и не тратил много времени на неинтересные мне остановки. Я рекомендую.
  • А
    Алексей
    8 апреля 2024
    VIP-сафари на багги - к Синайским горам
    Все прошло на "отлично". Особенно обрадовала обратная связь: Валид на все вопросы очень оперативно отвечал, все по теме вопроса, без лишней
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    "воды". Никогда не возникали споры или недопонимания. Очень гибкий подход к каждому. Мы были семьей, с тремя детками. Организована тоже отлично. Забрал миниавтобус, очень чистый, только для нашей семьи. Откатали в пустыне, потом на верблюдах. Валид заранее предупредил о местных попрошайках и фотографах, что НЕ стоит на них тратить время и деньги, качество не очень. Мы все же попробовали и в итоге Валид был прав. Не платите местным фотографам, качество отстой. Но если все же хотите чтобы вас поснимали, то только на условии что оплата будет после просмотра качества фото. Всем друзьям теперь рекомендую Валида.

  • О
    Олег
    1 апреля 2024
    Сафари по пустыне на рассвете
    Катался утром, с выездом из отеля в 08:20. Очень понравилось, что была маленькая группа и в целом мало других групп в пустыне. Это позволило насладиться видами, не надышаться пылью, не ждать подолгу. За эти деньги я однозначно рекомендую поездку.
  • М
    Максим
    28 марта 2024
    VIP-сафари на багги - к Синайским горам
    Топ экскурсия! Индивидуальный подход, очень внимательный и приятный гид Ахмед. Верблюды потрясающие. Получили пассу эмоций, красивые фото на память и
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    даже подарки! Ездили с ребёнком, он просто в восторге! Отдельное спасибо за отличную организацию! Всем советуем брать именно индивидуальную экскурсию! Сделайте свой отдых комфортным а Валид и его команда позаботится об остальном!

    Топ экскурсия! Индивидуальный подход, очень внимательный и приятный гид Ахмед. Верблюды потрясающие. Получили пассу эмоций, красивыеТоп экскурсия! Индивидуальный подход, очень внимательный и приятный гид Ахмед. Верблюды потрясающие. Получили пассу эмоций, красивыеТоп экскурсия! Индивидуальный подход, очень внимательный и приятный гид Ахмед. Верблюды потрясающие. Получили пассу эмоций, красивые

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Багги»

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  1. VIP-сафари на багги - к Синайским горам
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  3. Индивидуальное мотосафари в пустыне
  4. Суперсафари: багги, квадроциклы и верблюды за 1 день
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Какие места ещё посмотреть в Шарм-Эль-Шейхе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рас-Мохаммед
  2. Самое главное
  3. Пирамиды Гизы
  4. Синай
  5. Гора Моисея
  6. Остров Тиран
  7. Цветной каньон
  8. Белый остров
  9. Старый город
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Шарм-Эль-Шейху в июне 2024
Сейчас в Шарм-Эль-Шейхе в категории "Багги" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 15 до 100. Туристы уже оставили гидам 70 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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