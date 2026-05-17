Понять город через символы веру, архитектуру и скрытые от туристов места
Моя экскурсия — попытка увидеть за фасадами и открыточными видами Шарм-эль-Шейха живую и многослойную реальность. Я раскрою все грани молодого города, выросшего на земле с тысячелетней историей. Поговорим о Синае задолго до курортов и отелей, о первых постройках и их хозяевах. А ещё обсудим, как здесь сосуществуют религии вопреки всем стереотипам.
Смотровая площадка на холме Хадаба
Вы окажетесь в точке, где в прошлом веке появились первые жилые постройки — и принадлежали они вовсе не египтянам. Отсюда достопримечательности Шарм-эль-Шейха открываются как на ладони. Вы увидите: — бухту Мамы Сида — морской порт — главную мечеть города — футуристическую пирамиду — мечеть Эль-Мустафа
Здесь всё по-настоящему: шум, краски, движение. Вы попробуете свежевыжатый сок из стеблей сахарного тростника, а сам процесс приготовления станет отдельным впечатлением.
Зайдя в Коптский храм с его яркими росписями, вы узнаете, почему они далеки от канонов и как среди библейских сцен появился персонаж в галстуке. Затем вы сравните его с мечетями, где за внешней торжественностью скрывается сдержанный интерьер. Если повезёт, сможете облачиться в традиционную одежду и войти внутрь, чтобы почувствовать атмосферу намоленного места.
В стоимость входит трансфер из отеля и обратно на комфортабельном легковом автомобиле или микроавтобусе с кондиционером
Тростниковый сок на рынке — комплимент для всех гостей
Экскурсию проведу я или одна из моих коллег-гидов
ежедневно в 15:00
Участник
$35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
У вашего отеля
Когда: ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно.
Живу в Египте с 2018 года. Побывала на многих экскурсиях, управляла экскурсионным офисом в Старом городе Шарм-эль-Шейха. Каждый день встречала людей из разных стран — и обзавелась не только интересными читать дальшеуменьшить
знакомствами, но и большим опытом работы. Это позволяет мне легко составлять маршруты по всей стране.
Больше всего люблю Шарм-эль-Шейх — и вместе с командой профессиональных гидов-египтологов готова открыть его для вас. Мы за продуманный и интересный отдых в Египте!