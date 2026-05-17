Моя экскурсия — попытка увидеть за фасадами и открыточными видами Шарм-эль-Шейха живую и многослойную реальность. Я раскрою все грани молодого города, выросшего на земле с тысячелетней историей. Поговорим о Синае задолго до курортов и отелей, о первых постройках и их хозяевах. А ещё обсудим, как здесь сосуществуют религии вопреки всем стереотипам.

Описание экскурсии

Смотровая площадка на холме Хадаба

Вы окажетесь в точке, где в прошлом веке появились первые жилые постройки — и принадлежали они вовсе не египтянам. Отсюда достопримечательности Шарм-эль-Шейха открываются как на ладони. Вы увидите:

— бухту Мамы Сида

— морской порт

— главную мечеть города

— футуристическую пирамиду

— мечеть Эль-Мустафа

Местный рынок

Здесь всё по-настоящему: шум, краски, движение. Вы попробуете свежевыжатый сок из стеблей сахарного тростника, а сам процесс приготовления станет отдельным впечатлением.

Святые символы

Зайдя в Коптский храм с его яркими росписями, вы узнаете, почему они далеки от канонов и как среди библейских сцен появился персонаж в галстуке. Затем вы сравните его с мечетями, где за внешней торжественностью скрывается сдержанный интерьер. Если повезёт, сможете облачиться в традиционную одежду и войти внутрь, чтобы почувствовать атмосферу намоленного места.

Организационные детали