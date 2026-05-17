Мои заказы

Неожиданный Шарм-эль-Шейх

Понять город через символы веру, архитектуру и скрытые от туристов места
Моя экскурсия — попытка увидеть за фасадами и открыточными видами Шарм-эль-Шейха живую и многослойную реальность. Я раскрою все грани молодого города, выросшего на земле с тысячелетней историей. Поговорим о Синае задолго до курортов и отелей, о первых постройках и их хозяевах. А ещё обсудим, как здесь сосуществуют религии вопреки всем стереотипам.
Неожиданный Шарм-эль-Шейх
Неожиданный Шарм-эль-Шейх
Неожиданный Шарм-эль-Шейх

Описание экскурсии

Смотровая площадка на холме Хадаба

Вы окажетесь в точке, где в прошлом веке появились первые жилые постройки — и принадлежали они вовсе не египтянам. Отсюда достопримечательности Шарм-эль-Шейха открываются как на ладони. Вы увидите:
— бухту Мамы Сида
— морской порт
— главную мечеть города
— футуристическую пирамиду
— мечеть Эль-Мустафа

Местный рынок

Здесь всё по-настоящему: шум, краски, движение. Вы попробуете свежевыжатый сок из стеблей сахарного тростника, а сам процесс приготовления станет отдельным впечатлением.

Святые символы

Зайдя в Коптский храм с его яркими росписями, вы узнаете, почему они далеки от канонов и как среди библейских сцен появился персонаж в галстуке. Затем вы сравните его с мечетями, где за внешней торжественностью скрывается сдержанный интерьер. Если повезёт, сможете облачиться в традиционную одежду и войти внутрь, чтобы почувствовать атмосферу намоленного места.

Организационные детали

  • В стоимость входит трансфер из отеля и обратно на комфортабельном легковом автомобиле или микроавтобусе с кондиционером
  • Тростниковый сок на рынке — комплимент для всех гостей
  • Экскурсию проведу я или одна из моих коллег-гидов

ежедневно в 15:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник$35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лилиана
Лилиана — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Живу в Египте с 2018 года. Побывала на многих экскурсиях, управляла экскурсионным офисом в Старом городе Шарм-эль-Шейха. Каждый день встречала людей из разных стран — и обзавелась не только интересными
читать дальшеуменьшить

знакомствами, но и большим опытом работы. Это позволяет мне легко составлять маршруты по всей стране. Больше всего люблю Шарм-эль-Шейх — и вместе с командой профессиональных гидов-египтологов готова открыть его для вас. Мы за продуманный и интересный отдых в Египте!

Входит в следующие категории Шарм-эш-Шейха

Похожие экскурсии на «Неожиданный Шарм-эль-Шейх»

Шарм-эль-Шейх: Исторический музей и Старый город с египтологом
На машине
3 часа
37 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Шарм-эль-Шейх: Исторический музей и Старый город с египтологом
Откройте для себя душу Египта в Шарм-эль-Шейх: от древних мумий до современной архитектуры, вас ждет настоящее приключение
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:30
$120 за всё до 6 чел.
Нешаблонный Шарм-эль-Шейх
На машине
3 часа
7 отзывов
Индивидуальная
Нешаблонный Шарм-эль-Шейх
Откройте для себя уникальные места Шарм-эль-Шейха: мечети, коптский храм, восточные базары и знаменитое кафе «Фарша». Узнайте больше о культуре и религии Египта
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:30
Завтра в 11:00
от $60 за человека
Вечерний Шарм-эль-Шейх
На машине
3 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Вечерний Шарм-эль-Шейх
Откройте волшебство вечернего Шарм-Эль-Шейха: исторические места, шопинг и яркая ночная жизнь
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$130 за всё до 4 чел.
Рыбалка в Красном море из Шарм-эль-Шейха
10 часов
-
10%
13 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Рыбалка в Красном море из Шарм-эль-Шейха
Начало: Шарм-эль-шейх
Расписание: Каждый день в 07:00
$360$400 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Шарм-эш-Шейхе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Шарм-эш-Шейхе
$35 за человека