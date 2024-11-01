читать дальше уменьшить больше времени побыть в музее. Сувениры покупали по его рекомендациям, цена везде одинаковая, скидок как таковых нет. Немного сместилось у нас время, оговоренное на прогулку, но это даже лучше, так как если бы поехали раньше, было бы жарче. В целом поездкой остались довольны.

У нас был гид Хамида. Спасибо за прогулку. Был вежлив и дружелюбен. Старался везде провезти и удобно подвести. Говорит по русски очень хорошо. Рассказывал нам интересно. Немного хотелось бы по