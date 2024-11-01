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По Шарм-эль-Шейху: вдоль и поперёк

Детальное знакомство с городом - в утреннее или вечернее время
Шарм — город молодой, горячий и очень интересный. Днём или ночью вы с ним познакомитесь — неважно, он всегда вас удивит. Да, мы отправимся к местам must-see вроде бухты Наама Бэй и мечети Эль-Сахаба.

Но предложим больше! Квартал света со «Стеклянной пирамидой», старая Офира — слышали о таких? Мы обязательно всё вам покажем и обо всём в подробностях расскажем.
5
2 отзыва
По Шарм-эль-Шейху: вдоль и поперёк
По Шарм-эль-Шейху: вдоль и поперёк
По Шарм-эль-Шейху: вдоль и поперёк

Описание экскурсии

  • Музей древностей. Он хранит более 5200 артефактов разных периодов истории Египта. Здесь можно рассмотреть мумифицированных животных, статуи богов Древнего Египта, мумии и саркофаги, модели солнечных лодок царя Хеопса и многое другое.
  • Президентская мечеть. Расположена недалеко от резиденции президента и международного конгресс-холла, поэтому большинство молящихся в ней — дипломаты.
  • Мечеть Эль-Мустафа. Изящная постройка получила название в честь пророка Мухаммеда — Эль Мустафы, что значит «Избранный Аллахом».
  • Коптский собор «Жители неба». Монументальное сооружение, знаменитое своими великолепными фресками и витражами, посвящёнными библейским сюжетам.
  • Хай Эль-Нур (Квартал света). Одновременно жилой квартал и торговый центр. Вы увидите дома местных жителей, рынки, супермаркеты, овощные и фруктовые лавки, пекарни, аутентичные рестораны и кафе, а также международный госпиталь «Стеклянная пирамида».
  • Олд Маркет — самый большой восточный базар на всём курорте со множеством лавочек и кафе. В центре рынка расположена резная мечеть Эль-Сахаба — одна из красивейших достопримечательностей Шарма.
  • Офира. К Старому городу примыкает район Хадабат Ум Эссид, или старая Офира — первый квартал города. Здесь до сих пор сохранились бывшие израильские казармы времён оккупации Синая израильтянами.
  • Кафе Farsha. Выделяется среди всех необычным дизайном и уникальным расположением для фото.
  • Площадь Сохо (только вечером) с поющими фонтанами, катком и другими развлечениями. Здесь лучше всего ощутим пульс ночного города.

Организационные детали

  • Вас заберут из отеля на комфортабельном легковом автомобиле и привезут обратно.
  • Экскурсию можно забронировать на дневное или вечернее время, сообщите свои пожелания заранее.
    Утренняя экскурсия — с 09:00 до 13:00
    Вечерняя экскурсия — с 19:00 до 23:00.
  • Дополнительно оплачиваются за билеты, обед/ужин и напитки.
  • По вашему желанию мы можем добавить или отменить посещение каких-то локаций.
  • Возможно провести экскурсию для группы до 40 человек. Стоимость и детали уточняйте в переписке с гидом.
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник$175
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абдул
Абдул — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 33 туристов
Я окончил Институт в Каире по специальности «русский язык и литература» на факультете иностранных языков. С 2003 года провожу авторские экскурсии по Южному Синаю, помогая путешественникам глубже понять историю и культуру
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этого региона. Мой проект включает религиозно-исторические маршруты, посвящённые значимым событиям и местам, связанным с прошлым Египта, особенно Южного Синая. Прошёл двухгодичный курс по египтологии и сотрудничал с археологом Абдель Рахимом Риханом — экс-генеральным директором департамента археологических исследований и научных публикаций по Нижнему Египту и Синаю. На основе совместной работы были разработаны экскурсии, основанные на археологических данных, благодаря которым участники путешествий могут глубже понять исторический и культурный контекст региона. Я автор двух книг о Синае, включая путеводитель на русском языке.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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2
1
T
Были на экскурсии по городу с экскурсоводом Хэни. При заказе экскурсии учли все пожелания (отменили к посещению Soho square и обед), в начале экскурсии экскурсовод спросил наши пожелания по посещению
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мест. За время экскурсии посетили все основные достопримечательности, по ходу экскурсии Хэни рассказал много интересного про посещаемые места и в целом про жизнь в городе/стране. В конце была интересная экскурсия по музею Шарм-эль-Шейха - рекомендую с экскурсоводом, много интересной информации об истории Египта.

Были на экскурсии по городу с экскурсоводом Хэни. При заказе экскурсии учли все пожелания (отменили к
Были на экскурсии по городу с экскурсоводом Хэни. При заказе экскурсии учли все пожелания (отменили к
Были на экскурсии по городу с экскурсоводом Хэни. При заказе экскурсии учли все пожелания (отменили к
Были на экскурсии по городу с экскурсоводом Хэни. При заказе экскурсии учли все пожелания (отменили к
Были на экскурсии по городу с экскурсоводом Хэни. При заказе экскурсии учли все пожелания (отменили к
Были на экскурсии по городу с экскурсоводом Хэни. При заказе экскурсии учли все пожелания (отменили к
Были на экскурсии по городу с экскурсоводом Хэни. При заказе экскурсии учли все пожелания (отменили к
Были на экскурсии по городу с экскурсоводом Хэни. При заказе экскурсии учли все пожелания (отменили к+1
Были на экскурсии по городу с экскурсоводом Хэни. При заказе экскурсии учли все пожелания (отменили к
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Г
У нас был гид Хамида. Спасибо за прогулку. Был вежлив и дружелюбен. Старался везде провезти и удобно подвести. Говорит по русски очень хорошо. Рассказывал нам интересно. Немного хотелось бы по
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больше времени побыть в музее. Сувениры покупали по его рекомендациям, цена везде одинаковая, скидок как таковых нет. Немного сместилось у нас время, оговоренное на прогулку, но это даже лучше, так как если бы поехали раньше, было бы жарче. В целом поездкой остались довольны.

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