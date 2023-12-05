По Шарм-эль-Шейху: вдоль и поперёк

Индивидуальная экскурсия в Шарм-Эль-Шейхе

Детальное знакомство с городом - в утреннее или вечернее время

Шарм — город молодой, горячий и очень интересный. Днём или ночью вы с ним познакомитесь — неважно, он всегда вас удивит. Да, мы отправимся к местам must-see вроде бухты Наама Бэй и мечети Эль-Сахаба.

Но предложим больше! Квартал света со «Стеклянной пирамидой», старая Офира — слышали о таких? Мы обязательно всё вам покажем и обо всём в подробностях расскажем.
По Шарм-эль-Шейху: вдоль и поперёк
По Шарм-эль-Шейху: вдоль и поперёк
По Шарм-эль-Шейху: вдоль и поперёк
По Шарм-эль-Шейху: вдоль и поперёк
По Шарм-эль-Шейху: вдоль и поперёк
По Шарм-эль-Шейху: вдоль и поперёк
По Шарм-эль-Шейху: вдоль и поперёк
По Шарм-эль-Шейху: вдоль и поперёк
По Шарм-эль-Шейху: вдоль и поперёк
Ближайшие даты:
5
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Описание

Что вас ожидает

  • Музей древностей. Он хранит более 5200 артефактов разных периодов истории Египта. Здесь можно рассмотреть мумифицированных животных, статуи богов Древнего Египта, мумии и саркофаги, модели солнечных лодок царя Хеопса и многое другое.
  • Президентская мечеть. Расположена недалеко от резиденции президента и международного конгресс-холла, поэтому большинство молящихся в ней — дипломаты.
  • Мечеть Эль-Мустафа. Изящная постройка получила название в честь пророка Мухаммеда — Эль Мустафы, что значит «Избранный Аллахом».
  • Коптский собор «Жители неба». Монументальное сооружение, знаменитое своими великолепными фресками и витражами, посвященными библейским сюжетам.
  • Хай Эль-Нур (Квартал света). Одновременно жилой квартал и торговый центр. Вы увидите дома местных жителей, рынки, супермаркеты, овощные и фруктовые лавки, пекарни, аутентичные рестораны и кафе, а также международный госпиталь «Стеклянная пирамида».
  • Олд Маркет — самый большой восточный базар на всём курорте со множеством лавочек и кафе. В центре рынка расположена резная мечеть Эль-Сахаба — одна из красивейших достопримечательностей Шарма.
  • Офира. К Старому городу примыкает район Хадабат Ум Эссид, или старая Офира — первый квартал города. Здесь до сих пор сохранились бывшие израильские казармы времён оккупации Синая израильтянами.
  • Наама Бэй — район у набережной с пышными пальмовыми аллеями, ночными клубами, отелями и казино.
  • Обед/ужин в кафе «Фалука» в бухте Наама Бэй. Меню фиксированное: рыба и морепродукты или мясо-гриль, газированный напиток, вода.
  • Площадь Сохо (только вечером) с поющими фонтанами, катком и другими развлечениями. Здесь лучше всего ощутим пульс ночного города.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Вас заберут из отеля на комфортабельном легковом автомобиле и привезу обратно.
  • Экскурсию можно забронировать на дневное или вечернее время, с питанием (обед/ужин) или без него — сообщите свои пожелания заранее.
    Утренняя экскурсия — с 08:00 до 14:00
    Вечерняя экскурсия — с 17:00 до 23:00.
  • Дополнительно оплачиваются только блюда и напитки, которые не входят в меню.
  • По вашему желанию мы можем добавить или отменить посещение каких-то локаций.
  • Возможно провести экскурсию для группы до 40 человек. Стоимость и детали уточняйте в переписке с гидом.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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