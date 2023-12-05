Детальное знакомство с городом - в утреннее или вечернее время
Шарм — город молодой, горячий и очень интересный. Днём или ночью вы с ним познакомитесь — неважно, он всегда вас удивит. Да, мы отправимся к местам must-see вроде бухты Наама Бэй и мечети Эль-Сахаба.
Но предложим больше! Квартал света со «Стеклянной пирамидой», старая Офира — слышали о таких? Мы обязательно всё вам покажем и обо всём в подробностях расскажем.
Но предложим больше! Квартал света со «Стеклянной пирамидой», старая Офира — слышали о таких? Мы обязательно всё вам покажем и обо всём в подробностях расскажем.
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Описание
Что вас ожидает
- Музей древностей. Он хранит более 5200 артефактов разных периодов истории Египта. Здесь можно рассмотреть мумифицированных животных, статуи богов Древнего Египта, мумии и саркофаги, модели солнечных лодок царя Хеопса и многое другое.
- Президентская мечеть. Расположена недалеко от резиденции президента и международного конгресс-холла, поэтому большинство молящихся в ней — дипломаты.
- Мечеть Эль-Мустафа. Изящная постройка получила название в честь пророка Мухаммеда — Эль Мустафы, что значит «Избранный Аллахом».
- Коптский собор «Жители неба». Монументальное сооружение, знаменитое своими великолепными фресками и витражами, посвященными библейским сюжетам.
- Хай Эль-Нур (Квартал света). Одновременно жилой квартал и торговый центр. Вы увидите дома местных жителей, рынки, супермаркеты, овощные и фруктовые лавки, пекарни, аутентичные рестораны и кафе, а также международный госпиталь «Стеклянная пирамида».
- Олд Маркет — самый большой восточный базар на всём курорте со множеством лавочек и кафе. В центре рынка расположена резная мечеть Эль-Сахаба — одна из красивейших достопримечательностей Шарма.
- Офира. К Старому городу примыкает район Хадабат Ум Эссид, или старая Офира — первый квартал города. Здесь до сих пор сохранились бывшие израильские казармы времён оккупации Синая израильтянами.
- Наама Бэй — район у набережной с пышными пальмовыми аллеями, ночными клубами, отелями и казино.
- Обед/ужин в кафе «Фалука» в бухте Наама Бэй. Меню фиксированное: рыба и морепродукты или мясо-гриль, газированный напиток, вода.
- Площадь Сохо (только вечером) с поющими фонтанами, катком и другими развлечениями. Здесь лучше всего ощутим пульс ночного города.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
- Вас заберут из отеля на комфортабельном легковом автомобиле и привезу обратно.
- Экскурсию можно забронировать на дневное или вечернее время, с питанием (обед/ужин) или без него — сообщите свои пожелания заранее.
Утренняя экскурсия — с 08:00 до 14:00
Вечерняя экскурсия — с 17:00 до 23:00.
- Дополнительно оплачиваются только блюда и напитки, которые не входят в меню.
- По вашему желанию мы можем добавить или отменить посещение каких-то локаций.
- Возможно провести экскурсию для группы до 40 человек. Стоимость и детали уточняйте в переписке с гидом.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абдул — ваша команда гидов в Шарм-Эль-Шейхе
Здравствуйте всем! Меня зовут Абдул, и я представитель команды гидов-специалистов по Синаю. Мы выпускники иняза в Каире и окончили двухлетнюю программу по египтологии. Начали свою карьеру в 2003 году. С тех пор ведём экскурсии по археологическим местам, религиозным памятникам и заповедникам южного Синая. Мы не практикуем общедоступный туристический вариант, быстртых путей, как обычно, не ищем. Мы знаем, как спланировать качественную групповую или индивидуальную экскурсионную программу.
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