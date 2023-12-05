Абдул — ваша команда гидов в Шарм-Эль-Шейхе

Здравствуйте всем! Меня зовут Абдул, и я представитель команды гидов-специалистов по Синаю. Мы выпускники иняза в Каире и окончили двухлетнюю программу по египтологии. Начали свою карьеру в 2003 году. С тех пор ведём экскурсии по археологическим местам, религиозным памятникам и заповедникам южного Синая. Мы не практикуем общедоступный туристический вариант, быстртых путей, как обычно, не ищем. Мы знаем, как спланировать качественную групповую или индивидуальную экскурсионную программу.

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