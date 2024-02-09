Сафари на рассвете — всегда хорошая идея! На улице в это время не жарко, можно с комфортом кататься и гулять, а восход солнца в пустыне просто завораживает. Наш путь будет пролегать через деревню бедуинов, к которым мы обязательно заедем в гости. Вы попробуете традиционный чай кочевников и познакомитесь с их бытом. А после экскурсии мы отвезём вас в отель прямо к завтраку.
Ближайшие даты:
9
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10
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11
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13
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фев
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фев
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Просторы пустни
- Горы Синая
- Деревня бедуинов
Описание
Что вас ждет:• Вас ждет ранний старт — встреча с нашим гидом в отеле между 04:30 и 05:30 утра. После этого мы направимся в Сафари-центр, где вас ожидает короткое обучение управлению квадроциклом.
- Пройдя обучение, вы совершите захватывающий пробный заезд под руководством опытного инструктора. После этого отправимся в пустыню, где по пути будем делать остановки в самых красивых локациях для фотосессий и наслаждения окружающей природой. Если повезёт, услышим звуковое эхо между горами Синая.
- Завершим наше приключение в деревне бедуинов, где вы сможете покататься на верблюдах, насладиться традиционным чаем и погрузиться в атмосферу бедуинской культуры. Узнаете интересные факты о традициях, пище и образе жизни бедуинов.
- После завершения экскурсии мы отвезем вас обратно в Сафари-центр, а затем в ваш отель. К 07:00 утра вы уже будете у себя дома, наполненные воспоминаниями об этом уникальном опыте. Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном приключении по границам Синая! Будем рады с вами делиться красотой и энергией этого уникального уголка природы. Важная информация:• Катание на квадроцикле занимает 1,5 часа, трансфер — от 30 минут до часа (туда-обратно) в зависимости от расположения вашего отеля.
- Программа подходит для взрослых и детей любого возраста. Но управлять квадроциклом можно только с 10 лет.
- Наденьте длинные брюки и кофту с длинным рукавом, закрытую обувь, которая плотно прилегает к щиколоткам, и не забудьте взять солнечные очки.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер на комфортабельном автомобиле с кондиционером
- Услуги русскоговорящего гида
- Катание на квадроцикле и верблюде
- Бедуинский чай
- Шарф-арафатка
- Вода и сок
- Что не входит
- Фотосессия
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: в отелеЗавершение: опратно в отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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