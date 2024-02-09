Сафари на рассвете — всегда хорошая идея! На улице в это время не жарко, можно с комфортом кататься и гулять, а восход солнца в пустыне просто завораживает. Наш путь будет пролегать через деревню бедуинов, к которым мы обязательно заедем в гости. Вы попробуете традиционный чай кочевников и познакомитесь с их бытом. А после экскурсии мы отвезём вас в отель прямо к завтраку.