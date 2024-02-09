Рассвет в Синайской пустыне и сафари на квадроциклах

Индивидуальная экскурсия в Шарм-Эль-Шейхе
Сафари на рассвете — всегда хорошая идея! На улице в это время не жарко, можно с комфортом кататься и гулять, а восход солнца в пустыне просто завораживает. Наш путь будет пролегать через деревню бедуинов, к которым мы обязательно заедем в гости. Вы попробуете традиционный чай кочевников и познакомитесь с их бытом. А после экскурсии мы отвезём вас в отель прямо к завтраку.
Рассвет в Синайской пустыне и сафари на квадроциклах
Рассвет в Синайской пустыне и сафари на квадроциклах
Рассвет в Синайской пустыне и сафари на квадроциклах
Ближайшие даты:
9
фев
10
фев
11
фев
12
фев
13
фев
14
фев
15
фев
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Просторы пустни
  • Горы Синая
  • Деревня бедуинов

Описание

Что вас ждет:• Вас ждет ранний старт — встреча с нашим гидом в отеле между 04:30 и 05:30 утра. После этого мы направимся в Сафари-центр, где вас ожидает короткое обучение управлению квадроциклом.
  • Пройдя обучение, вы совершите захватывающий пробный заезд под руководством опытного инструктора. После этого отправимся в пустыню, где по пути будем делать остановки в самых красивых локациях для фотосессий и наслаждения окружающей природой. Если повезёт, услышим звуковое эхо между горами Синая.
  • Завершим наше приключение в деревне бедуинов, где вы сможете покататься на верблюдах, насладиться традиционным чаем и погрузиться в атмосферу бедуинской культуры. Узнаете интересные факты о традициях, пище и образе жизни бедуинов.
  • После завершения экскурсии мы отвезем вас обратно в Сафари-центр, а затем в ваш отель. К 07:00 утра вы уже будете у себя дома, наполненные воспоминаниями об этом уникальном опыте. Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном приключении по границам Синая! Будем рады с вами делиться красотой и энергией этого уникального уголка природы. Важная информация:• Катание на квадроцикле занимает 1,5 часа, трансфер — от 30 минут до часа (туда-обратно) в зависимости от расположения вашего отеля.
  • Программа подходит для взрослых и детей любого возраста. Но управлять квадроциклом можно только с 10 лет.
  • Наденьте длинные брюки и кофту с длинным рукавом, закрытую обувь, которая плотно прилегает к щиколоткам, и не забудьте взять солнечные очки.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на комфортабельном автомобиле с кондиционером
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Катание на квадроцикле и верблюде
  • Бедуинский чай
  • Шарф-арафатка
  • Вода и сок
Что не входит
  • Фотосессия
Где начинаем и завершаем?
Начало: в отеле
Завершение: опратно в отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Шарм-Эль-Шейха

ИндивидуальныеСафариПрирода и пейзажиНа верблюдахЖивотныеНа квадроциклах

Похожие туры из Шарм-Эль-Шейха

Сафари по пустыне на рассвете
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
Групповая
3 часа
12 отзывов
Рассветное сафари в пустыне Шарм-Эль-Шейха: багги и квадроциклы
Откройте для себя красоту египетской пустыни на рассвете, управляя багги или квадроциклом по живописным маршрутам
у вашего отеля
Завтра
8 фев
9 фев
10 фев
20 за человека
На квадроциклах - по Синайской пустыне
🛻 На квадроциклах
скидка
20%
Мини-группа
3 часа
31 отзыв
Групповая экскурсия на квадроциклах по пустыне из Шарм-Эль-Шейха
Погрузитесь в атмосферу Синайской пустыни, управляя квадроциклом среди величественных песков и гор
у вашего отеля
Сегодня
Завтра
8 фев
9 фев
1512 за человека
День в Синайской пустыне: верблюды, джипы, снорклинг и не только
🚌 На автобусе
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
5 отзывов
Приключение в Синайской пустыне: культура, природа и море
Вас ждет насыщенный день в Синайской пустыне с катанием на верблюдах, джип-сафари и снорклингом
ваш отель
Завтра
8 фев
9 фев
11 фев
5544 за человека
У нас ещё много экскурсий в Шарм-Эль-Шейхе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ