Релакс-день на Красном море: групповая прогулка на лодке

Отправиться в круиз на комфортабельном судне, отдохнуть на палубе и понаблюдать за подводным миром
Приглашаем вас насладиться природой Красного моря и провести день в окружении его чарующих пейзажей. На лодке со всеми удобствами вы совершите вояж в окрестностях Шарм-эль-Шейха. Понежитесь на шезлонгах и надышитесь свежим морским воздухом. В одних из лучших мест для снорклинга полюбуетесь коралловыми рифами. И отведаете вкусные блюда, приготовленные на борту шеф-поварами.
Релакс-день на Красном море: групповая прогулка на лодке
Релакс-день на Красном море: групповая прогулка на лодке
Релакс-день на Красном море: групповая прогулка на лодке
Ближайшие даты:
Время начала: 08:45

Описание круиза

Что вас ожидает

  • Путешествие проходит на современной лодке в идеальном техническом состоянии, с профессиональным экипажем.
  • На верхней открытой палубе есть шезлонги для отдыха под лучами египетского солнца.
  • В течение всего круиза вас будут обслуживать официанты — безалкогольные холодные напитки, чай/кофе и минеральную воду подадут прямо к вашему месту отдыха.
  • На остановках для снорклинга с вами будут наши опытные инструкторы по подводному плаванию — они обеспечат вашу безопасность и комфорт.
  • Места для подводного плавания мы тщательно выбираем из лучших в Красном море.
  • Наши шеф-повара соблюдают самые высокие стандарты гигиены на борту, всегда используют лучшие свежие продукты с рынка и только чистую минеральную воду для приготовления блюд.

План программы

  • Трансфер из вашего отеля и отправление от пристани в 09:00.
  • Круиз в течение 1 часа.
  • Остановка для наблюдения за яркими коралловыми рифами. Доступ к морю осуществляется через низкую платформу с металлическими лестницами в задней части лодки.
  • Продолжение круиза, возможность увидеть дельфинов в открытом море.
  • Вторая остановка для снорклинга.
  • Обед на палубе в формате «шведский стол». В меню супы, салаты, гарниры, курица барбекю и египетская кофта (мясное блюдо) или креветки на гриле и запечённая рыба.
  • Прибытие в пристань в 15:30 и трансфер в отель.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер, круиз, обед на борту, спасательные жилеты.
  • Мы организуем групповой трансфер от вашего отеля и обратно на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером Toyota Hiace. Если вас 2 и более, мы предоставляем индивидуальный трансфер из отеля и обратно.
  • После бронирования просим отправить нам фото разворота паспорта для оформления разрешения на посещение заповедника.
  • Это поездка без экскурсии, на лодке вас будет сопровождать профессиональный экипаж и инструкторы по подводному плаванию из нашей команды.

во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:45

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Стоимость круиза

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€75
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:45
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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