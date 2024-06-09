Приглашаем вас насладиться природой Красного моря и провести день в окружении его чарующих пейзажей. На лодке со всеми удобствами вы совершите вояж в окрестностях Шарм-эль-Шейха. Понежитесь на шезлонгах и надышитесь свежим морским воздухом. В одних из лучших мест для снорклинга полюбуетесь коралловыми рифами. И отведаете вкусные блюда, приготовленные на борту шеф-поварами.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:45
Описание круиза
Что вас ожидает
- Путешествие проходит на современной лодке в идеальном техническом состоянии, с профессиональным экипажем.
- На верхней открытой палубе есть шезлонги для отдыха под лучами египетского солнца.
- В течение всего круиза вас будут обслуживать официанты — безалкогольные холодные напитки, чай/кофе и минеральную воду подадут прямо к вашему месту отдыха.
- На остановках для снорклинга с вами будут наши опытные инструкторы по подводному плаванию — они обеспечат вашу безопасность и комфорт.
- Места для подводного плавания мы тщательно выбираем из лучших в Красном море.
- Наши шеф-повара соблюдают самые высокие стандарты гигиены на борту, всегда используют лучшие свежие продукты с рынка и только чистую минеральную воду для приготовления блюд.
План программы
- Трансфер из вашего отеля и отправление от пристани в 09:00.
- Круиз в течение 1 часа.
- Остановка для наблюдения за яркими коралловыми рифами. Доступ к морю осуществляется через низкую платформу с металлическими лестницами в задней части лодки.
- Продолжение круиза, возможность увидеть дельфинов в открытом море.
- Вторая остановка для снорклинга.
- Обед на палубе в формате «шведский стол». В меню супы, салаты, гарниры, курица барбекю и египетская кофта (мясное блюдо) или креветки на гриле и запечённая рыба.
- Прибытие в пристань в 15:30 и трансфер в отель.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер, круиз, обед на борту, спасательные жилеты.
- Мы организуем групповой трансфер от вашего отеля и обратно на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером Toyota Hiace. Если вас 2 и более, мы предоставляем индивидуальный трансфер из отеля и обратно.
- После бронирования просим отправить нам фото разворота паспорта для оформления разрешения на посещение заповедника.
- Это поездка без экскурсии, на лодке вас будет сопровождать профессиональный экипаж и инструкторы по подводному плаванию из нашей команды.
во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:45
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Стоимость круиза
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€75
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:45
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Махмуд — ваша команда гидов в Шарм-Эль-Шейхе
Провели экскурсии для 372 туристов
Меня зовут Махмуд, я профессиональный гид-египтолог. Уже 10 лет живу и работаю в городе Шарм-эль-Шейхе. Имею богатый опыт в сфере туризма и организации поездок с международными туристическими компаниями. Моя специализация — VIP-транспортные услуги и VIP-экскурсии.Задать вопрос
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