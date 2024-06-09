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Приглашаем вас насладиться природой Красного моря и провести день в окружении его чарующих пейзажей. На лодке со всеми удобствами вы совершите вояж в окрестностях Шарм-эль-Шейха. Понежитесь на шезлонгах и надышитесь свежим морским воздухом. В одних из лучших мест для снорклинга полюбуетесь коралловыми рифами. И отведаете вкусные блюда, приготовленные на борту шеф-поварами.