Об экскурсии
Катание на квадроциклах — это приключение для любителей активного отдыха, первооткрывателей и покорителей неизведанных просторов. Если вы получаете удовольствие, оставаясь один на один с природой, вы непременно оценят внедорожное катание на квадроцикле.
Что вас ждет
- Вы не будете зависеть от большой группы, а, значит, сможете разогнаться в пустыне.
- Опытный инструктор будет вас сопровождать на всем пути.
- На маршруте предусмотрена одна остановка для отдыха в деревне, где гостеприимные бедуины предложат вам чай.
- Общее время катания по 40 минут в каждую сторону, с остановками для фото и отдыха.