Хотели бы попробовать что-нибудь экстремальное? Тогда индивидуальное сафари на квадроциклах или багги будет наилучшим вариантом для вас и ваших друзей.



Вы не будете зависеть от большой группы, а, значит, сможете разогнаться в пустыне (конечно, в пределах разумного).



Опытный инструктор будет вас сопровождать на всем пути.



На маршруте предусмотрена одна остановка для отдыха в деревне, где гостеприимные бедуины предложат вам чай (входит в стоимость).



Общее время катания по 40 минут в каждую сторону, с остановками для фото и отдыха.