Индивидуальное сафари на квадроциклах или багги

Хотели бы попробовать что-нибудь экстремальное

4.8
5 отзывов
Хотели бы попробовать что-нибудь экстремальное? Тогда индивидуальное сафари на квадроциклах или багги будет наилучшим вариантом для вас и ваших друзей.

Вы не будете зависеть от большой группы, а, значит, сможете разогнаться в пустыне (конечно, в пределах разумного).

Опытный инструктор будет вас сопровождать на всем пути.

На маршруте предусмотрена одна остановка для отдыха в деревне, где гостеприимные бедуины предложат вам чай (входит в стоимость).

Общее время катания по 40 минут в каждую сторону, с остановками для фото и отдыха.
Индивидуальное сафари на квадроциклах или багги
Индивидуальное сафари на квадроциклах или багги
Индивидуальное сафари на квадроциклах или багги
Индивидуальное сафари на квадроциклах или багги
Индивидуальное сафари на квадроциклах или багги
Индивидуальное сафари на квадроциклах или багги

Что вы увидите 🤩

  • Пустыню и горы Синая
  • Бедуинскую деревню
Об экскурсии
Катание на квадроциклах — это приключение для любителей активного отдыха, первооткрывателей и покорителей неизведанных просторов. Если вы получаете удовольствие, оставаясь один на один с природой, вы непременно оценят внедорожное катание на квадроцикле.
Что вас ждет
  • Вы не будете зависеть от большой группы, а, значит, сможете разогнаться в пустыне.
  • Опытный инструктор будет вас сопровождать на всем пути.
  • На маршруте предусмотрена одна остановка для отдыха в деревне, где гостеприимные бедуины предложат вам чай.
  • Общее время катания по 40 минут в каждую сторону, с остановками для фото и отдыха.

Цены на экскурсию

Для группы 1-15 человекДля группы 2-10 человекДля группы 2-14 человекДля группы 3-10 человек
Одноместный квадроцикл
$27
Двухместный квадроцикл
$16
Двухместный багги
$23
Багги 4-местный
$19

Ответы на вопросы

Что входит
  • трансфер из/в отель
  • аренда квадроцикла или багги (цена за транспортное средство, не за чел. )
  • инструктаж
  • услуги русскоговорящего гида-инструктора
  • чай
Что не входит
  • Платок-арафатка
  • Катание на верблюде
  • Напитки
Место начала и завершения
У шлагбаума вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в 04:00 и 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно, в 04:00 и 15:00

Наталья Н.
Наталья Н.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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