Сафари на багги — это короткое, но насыщенное приключение по Синайской пустыне.
Вас ждут поездка по песчаным трассам, остановки для эффектных фото, отдых в бедуинской деревне с традиционным чаем и, по желанию, прогулка на верблюде.
Отличный выбор для тех, кто хочет добавить в отпуск драйв и увидеть пустынные пейзажи без долгих переездов.
Вас ждут поездка по песчаным трассам, остановки для эффектных фото, отдых в бедуинской деревне с традиционным чаем и, по желанию, прогулка на верблюде.
Отличный выбор для тех, кто хочет добавить в отпуск драйв и увидеть пустынные пейзажи без долгих переездов.
Описание экскурсии
Сперва — трансфер (20–40 мин) и инструктаж по управлению багги.
Затем — часовое сафари по Синайской пустыне с остановками для фотографий. По пути вы увидите величественные горы и бескрайние песчаные просторы, особенно красивые в утреннем или вечернем свете.
Следующая остановка — бедуинская деревня, где вас угостят традиционным чаем. По желанию можно прокатиться на верблюде (около 5 минут) и сделать памятные фотографии.
После этого вернёмся на базу, откуда трансфер доставит вас обратно в отель.
Организационные детали
- В стоимость входит чаепитие в бедуинской деревне
- Дополнительно оплачиваются фото- и видеосъёмка, катание на верблюде (около $2 при раннем бронировании, около $5 при оплате на месте), арафатка и солнцезащитные очки
- Время выезда зависит от сезона: летом — примерно в 3:40, 8:00 или 15:30, зимой — в 4:30, 8:00 или 13:30
- Точное время трансфера сообщим вам после бронирования
- Все участники движутся одной колонной со скоростными ограничениями. В группе обычно от 10 до 20 единиц техники
- Оплата на месте принимается наличными в долларах США или евро. Возможность оплаты банковской картой уточняйте, пожалуйста, заранее
- С вами будет сопровождающий из нашей команды
ежедневно в 08:30 и 15:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30 и 15:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед — Организатор в Шарм-эш-Шейхе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 30 туристов
У нашего туристического агентства большой опыт в предоставлении высококачественных экскурсионных услуг в Египте и Турции. Мы — амбициозная и стабильно развивающаяся компания. Наша фирма была основана в 2010 году, имеет официальную лицензию Министерства туризма Египта и является полноправным членом Египетской ассоциации туристических агентств (ETAA). Наш слоган: «Качество — наш главный приоритет».
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