Сафари на багги — это короткое, но насыщенное приключение по Синайской пустыне. Вас ждут поездка по песчаным трассам, остановки для эффектных фото, отдых в бедуинской деревне с традиционным чаем и, по желанию, прогулка на верблюде. Отличный выбор для тех, кто хочет добавить в отпуск драйв и увидеть пустынные пейзажи без долгих переездов.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Сперва — трансфер (20–40 мин) и инструктаж по управлению багги.

Затем — часовое сафари по Синайской пустыне с остановками для фотографий. По пути вы увидите величественные горы и бескрайние песчаные просторы, особенно красивые в утреннем или вечернем свете.

Следующая остановка — бедуинская деревня, где вас угостят традиционным чаем. По желанию можно прокатиться на верблюде (около 5 минут) и сделать памятные фотографии.

После этого вернёмся на базу, откуда трансфер доставит вас обратно в отель.

Организационные детали