На квадроциклах в мини-группе: сафари в Шарм-эль-Шейхе

Погрузитесь в атмосферу египетской пустыни на квадроциклах. Откройте для себя деревню бедуинов, попробуйте традиционный чай и сделайте уникальные фотографии
Полюбуйтесь золотыми песками Египта на квадроциклах в Шарм-эль-Шейхе! Вас ждёт захватывающее сафари по пустыне Синай и посещение деревни бедуинов.

В ходе экскурсии можно будет насладиться традиционным травяным чаем и узнать об
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особенностях жизни местных жителей.

Поездка организована с заботой о вашем комфорте и безопасности: предоставляются защитные шлемы, а детей сопровождают взрослые. Экскурсия подходит для всей семьи, а трансфер из отеля и обратно делает её ещё удобнее.

Присоединяйтесь к мини-группе и получите незабываемые впечатления от катания на квадроциклах и знакомства с культурой бедуинов

4.65
20 отзывов

7 причин купить эту экскурсию

  1. 🏜️ Уникальный опыт сафари на квадроциклах
  2. 🛡️ Безопасность и защитное снаряжение
  3. ☕ Традиционный чай у бедуинов
  4. 📸 Возможность сделать уникальные фотографии
  5. 🐪 Дополнительное катание на верблюдах
  6. 🚐 Трансфер из отеля и обратно
  7. 👨‍🏫 Русскоговорящий инструктор

Что можно увидеть

  • Золотые пески Египта
  • Пустыня Синай
  • Деревня бедуинов
  • Горы
На квадроциклах в мини-группе: сафари в Шарм-эль-Шейхе
На квадроциклах в мини-группе: сафари в Шарм-эль-Шейхе
На квадроциклах в мини-группе: сафари в Шарм-эль-Шейхе
Ближайшие даты:
Время начала: 04:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • После инструктажа мы отправимся бороздить просторы пустыни. На самих квадроциклах нет сложного управления, только газ и тормоз, но если вам будет страшно ехать самостоятельно, с вами сядет водитель.
  • На маршруте 2 остановки. Во время первой немного отдохнём и сделаем фотографии на память.
  • Вторая остановка в деревне бедуинов. Местные жители угостят вас травяным чаем, а я расскажу об их истории и жизни. Также здесь можно полазить по горам, сделать красивые снимки и, по желанию, покататься на верблюде.

Организационные детали

  • Мы выдадим вам защиту и шлемы. Надевать их или нет — ваша личная ответственность. Но детям быть в шлеме обязательно.
  • Дети — с 12 лет. Мы можем разрешить с 10 лет, если ребёнок крупный, не боится и умеет кататься. За таким ребёнком особо присматривают.
  • Скорость до 40 км/ч, без экстрима. По запросу можем провести индивидуальную экскурсию, на которой можно будет разогнаться сильнее.
  • Катание на верблюдах по желанию и оплачивается отдельно — 2-5€.
  • Вас буду сопровождать я или мой муж. Также с нами будет русскоговорящий инструктор.
  • Заберём вас из отеля на микроавтобусе Toyota Hiace и после экскурсии привезём обратно.

ежедневно в 04:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€13
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 04:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

На квадроциклах в мини-группе: сафари в Шарм-эль-Шейхе (Ксения)На квадроциклах в мини-группе: сафари в Шарм-эль-Шейхе (Ксения)На квадроциклах в мини-группе: сафари в Шарм-эль-Шейхе (Ксения)На квадроциклах в мини-группе: сафари в Шарм-эль-Шейхе (Ксения)На квадроциклах в мини-группе: сафари в Шарм-эль-Шейхе (Рената)На квадроциклах в мини-группе: сафари в Шарм-эль-Шейхе (Рената)На квадроциклах в мини-группе: сафари в Шарм-эль-Шейхе (Александр)На квадроциклах в мини-группе: сафари в Шарм-эль-Шейхе (Анастасия)На квадроциклах в мини-группе: сафари в Шарм-эль-Шейхе (Ангелина)На квадроциклах в мини-группе: сафари в Шарм-эль-Шейхе (Илья)На квадроциклах в мини-группе: сафари в Шарм-эль-Шейхе (Илья)На квадроциклах в мини-группе: сафари в Шарм-эль-Шейхе (Алина)На квадроциклах в мини-группе: сафари в Шарм-эль-Шейхе (Алина)На квадроциклах в мини-группе: сафари в Шарм-эль-Шейхе (Алина)На квадроциклах в мини-группе: сафари в Шарм-эль-Шейхе (Алина)На квадроциклах в мини-группе: сафари в Шарм-эль-Шейхе (Sofiya)
Данил
7 июня 2024
Экскурсия неплохая если вы никогда не катались на квадроциклах. Интересный опыт. Однако есть моменты которые не понравились: дети попрошайки везде и всюду на остановках, которые портят все фотографии. Так же
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как выяснилось потом нас не докатали 15 минут. Поездка на верблюде которую нам предложили длилась не 5 минут а минуты 2-3.
В общем и целом хорошо, был рад прокатиться с ветерком, но второй раз бы не пошёл.
Отдельно хочу отметить реактивность организатора Натальи, которая всегда была на связи и всегда решала возникающие вопросы.

К
27 мая 2024
Экскурсия была 13 мая, всё понравилось!
После бронирования на сайте, организатор Наталья написала информацию в Вотсапе, скинула ещё возможные экскурсии и всегда была на связи.
Трансфер забрал вовремя, привезли на стоянку квадроциклов,
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познакомили с гидом, там ещё минут 10 ждали остальную часть группы. В это время нам провели инструктаж и повязали арафатки. Арафатки лучше привезти с собой, на месте слишком завышенная цена.
Группа была небольшая, 4 человека, если боитесь ехать самостоятельно, можно ехать с инструктором.
Арафатка и очки - обязательные атрибуты поездки, в пути очень пыльно и много песка.
Насладились видами пустыни, заехали в бедуинскую деревню, там можно покататься на верблюде за доп. оплату (3-4 минуты) и выпить чай.
На протяжении всей поездки вас сопровождает фотограф, по итогу можно приобрести фото и видео (прислали в тот же вечер).
Обратно нас отвезли отдельно на машине.
Однозначно рекомендую!!! Спасибо Наталье!

Экскурсия была 13 мая, всё понравилось!Экскурсия была 13 мая, всё понравилось!Экскурсия была 13 мая, всё понравилось!Экскурсия была 13 мая, всё понравилось!
В
25 мая 2024
Отличная экскурсия! Все понравилось! Трансфер забрал во время,на индивидуальной машине!)
Отличный закат, красивые получились фото. . в подарок дали прокатиться на верблюде, очень приятно! Квадроциклы в хорошем состоянии(до этого была на подобной экскурсии, глохли каждые 5 мин) спасибо за организацию!
Рекомендую!!!
В
23 мая 2024
Была сегодня на экскурсии, просто в восторге от впечатлений!!
Трансфер забрал минута в минуту, организатор Наталья была всегда на связи, компания в группе подобралась очень веселая! Было очень интересно и весело! Однозначно рекомендую! Буду брать у них еще экскурсии
Е
22 мая 2024
Сама экскурсия в целом понравилась: квадроциклы простые в управлении для новичков, правда, очень старые. Кто сам не может, посадят с водителем. Везут сначала в пустыню пофотографироваться, там мин 20 времени,
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потом вторая точка - посидеть под навесами, дают чай в маленькой стопке. Для желающих - катание на вербалюде за доп. плату. Там минут 15.
Арабы вежливые, внимательные, не навязывали покупку арафатки, ехала в своем шарфе.

Минус - туалет - полная антисанитария.

Но испортило все настроение то, что в автобусе были другие путешественники, которые сильно шумели. Вели себя ужасно: орали, пели, хлопали в ладоши, женщины смеялись истерично на ультразвуке. Не думала, что у человека может быть такая громкость голоса! Пришлось затыкать уши пальцами. Это кошмар!

Поэтому, если вам важно спокойствие и комфорт, хорошо подумайте, стоит ли экономить пару долларов и рисковать нарваться на такое.

Р
17 мая 2024
Очень все понравилось,прикольная экскурсия стоит своих денег. Спасибо Наталье за решение всех вопросов и организацию🤩
Очень все понравилось,прикольная экскурсия стоит своих денег. Спасибо Наталье за решение всех вопросов и организацию🤩Очень все понравилось,прикольная экскурсия стоит своих денег. Спасибо Наталье за решение всех вопросов и организацию🤩
Д
13 мая 2024
Ожидания не совпали с реальностью.
Началось всё с того, что на месте пришлось доплачивать за марлевые платки по 5$ за штуку (цена которым от силы 1$). Это вместо шлемов заявленных.
К трансферу
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вопросов нет, все вовремя и четко. Привезли нас в какие-то бараки, где ни по-русски, ни по-английски никто двух слов связать не может. Заявленного русскоговорящего гида не было, сопровождал нас какой-то 15-летний парень, в основном. Соответственно, никаких комментариев, никакой истории мы не услышали.
Заявлено два часа катания. По факту от трансфера до трансфера прошло чуть больше часа, при том, что автобус обратный нам пришлось ещё ждать. Само катание заняло минут 20-30, остальное время - остановки.
Маршрут (если это можно так назвать) пролегал через пустырь, совсем не напоминающий пустыню. Грязный, замусоренный. На первой остановке нас ожидали беспризорные дети, которые разве что в карман к вам не лезут. Ничего примечательного там не было, и по какой причине мы там находились - тоже не поняли.
Далее поехали в деревню бедуинов. Называется это только эпатажно. По факту - пара натянутых тентов с коврами на полу. И неимоверно грязно. Один замученный уставший верблюд и на том все. Там мы просидели минут 20. Просто просидели и всё. Мол, развлекайте себя сами, либо, пожалуйста, навязываемые услуги в виде вышеупомянутого верблюда. Маршрут катания на нем субъективно был метров 50 со стороны.
От катания на квардоциклах удовольствия не получили, ехали не более 20 км/ч, постоянно останавливаясь без объективных причин.
По итогу перманентное желание вернуться в отель красной нитью через всю экскурсию.
Не нашли подтверждения восторженным здесь отзывам. Возможно, только нам так не повезло.
Всю дорогу фотографировали нас, явно не просто так. По окончании предложили за фотки 60$😂 можно и поторговаться, но мы, конечно, отказались.
С организатором были на связи, предложили нам в качестве компенсации индивидуальную экскурсию, от которой отказались в связи с отсутствием желания тратить оставшееся на отдыхе время на вот это, вместо купания на море.

Наталья
Наталья
Ответ организатора:
Здравствуйте!
Очень жаль, что вам не понравилось экскурсия.
В Египте не такой пустыни, как в Дубае, здесь она такая - более каменистая.
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. Что касается детей бедуинов - к сожалению, мы не можем на это никак повлиять. Очень много туристов везут с собой угощения для них (сладости, фрукты и тд) тем самым приучая их к этому..
Что касается «бараков», так это гаражи, которые находятся в пустыне. Комфортабельных домиков здесь нет, к сожалению.
По вашей просьбе, был поменян день и время экскурсии, и чтобы вам угодить, я постаралась отправить вас в незапланированный день и время с другой группой..
Про верблюда тоже хочется сказать: это не «замученные» верблюды, а такая порода, которая подстроена под Египетский климат (худощавые и длинноногие)
Мы всегда прилагаем очень много усилий и стараний, чтобы наши туристы были довольны, и 95% из них получают положительные эмоции и впечатления!

Н
13 мая 2024
Катание на квадроциклах понравилось очень. Но, как и во всех туристических зонах, надо быть готовым к навязыванию доп. Услуг. В Египте это делают особенно настырно
А
11 мая 2024
Каталась на квадроциклах с группой, суммарное катание было час. По окончании экскурсии пришло понимание, что хочется индивидуально покататься с инструктором на максимальной скорости. Обратилась к Наталье, она сразу же предложила
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индивидуальное катание в Сафари центре. Наценка за индивидуальное катание не значительная, но эмоций получено в разы больше, т. к. все движение по прямой происходило на максимальной скорости. По организации все четко, время сбора сообщили накануне, утром были на связи, о подъезде к шлагбауму отеля сообщили. Были моменты, не зависящие от организаторов, одна из групп, которая так же ехала данным трансфером, выходила из отеля около 20-30 минут. Но это больше вопрос к поведению арабской семьи. Плюсом так же было, что катание раннее, рассвет прекрасен, изнуряющей жары не было, катание прошло на одном. дыхании. Ну и спасибо моему сопровождающему, который подстраивался под манеру моего вождения. Задача организаторами полностью выполнена, я довольна!

А
4 мая 2024
Хорошо покатались. Все как в описании.
Забрали вовремя, катание длилось около 2 часов. Приехали, недолгий инструктаж, доехали до бедуинов полчаса остановка и обратно. Все хорошо, ничего лишнего. Арафатка 3-5$, очки 7-10$.
Хорошо покатались. Все как в описании.
А
4 мая 2024
Всем доброго дня. Остались поездкой на квадроциклах очень довольны, после бронирования на сайте с нами связалась Наталья через Вотсап,ответила на все интересующие вопросы и всегда была на связи. По стоимости
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выгоднее из всех вариантов,что нашли. Комфортабельный трансфер забрал от ворот отеля в оговоренное время, Тада же и вернул по завершению,ребята вежливые,инструктор четко следит за безопасностью,но и скорость хорошую даёт👌 Ничего не навязывается,если вежливо отказываешься,реакция адекватная(например,от фото). Нас было в группе три квадроцикла и одна машина багги. Рекомендуем брать с собой очки и свои платки/ арафатки,чтобы комфортнее было ехать,но и без них норм + рекомендуем раннее утреннее время для поездки: комфортно по температуре воздуха и бонусом встретили рассвет.

Всем доброго дня. Остались поездкой на квадроциклах очень довольны, после бронирования на сайте с нами связалась
А
3 мая 2024
Не могу передать настолько шикарно. Наталья замечательная, общительная и очень внимательная. Мы были на утренней. Выехали в 4. Встретили потрясающий рассвет. Везде дали по фотографироваться. Спасибо большое. Мы в восторге.
Не могу передать настолько шикарно. Наталья замечательная, общительная и очень внимательная. Мы были на утренней. Выехали
И
28 апр 2024
Все понравилось, сама экскурсия длилась около 2 часов,а вместе с трансфером около 4. Сначала катаетесь на квадроциклах,заезжаете к местным бедуинам,там можно покататься на верблюдах (5 долларов) и катают примерно 1-2
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минуты. Попить колы,воды (2 доллара). И с собой кстати берите очки и защиту для головы,так как там это продают х3-х5.
Единственное что хотелось бы - это побыстрее скорость квадроциклов,а так средняя скорость в районе 20-30 км. А ну еще там угощают местным чаем - на вкус не очень,ну поэтому он и бесплатный)) А так ставим 4/5,все понравилось.

Все понравилось, сама экскурсия длилась около 2 часов,а вместе с трансфером около 4. Сначала катаетесь наВсе понравилось, сама экскурсия длилась около 2 часов,а вместе с трансфером около 4. Сначала катаетесь на
Ю
26 апр 2024
Отличная организация. Покатались тоже замечательно. Единственный совет - не связывайтесь с ребята, которые предоставляют услуги фото и видео, только благодаря Наталье удалось вернуть деньги за неполученные фото
V
19 апр 2024
В общем-то классная экскурсия за свои деньги, все было окей, маршрут лёгкий и не утомительный.

Возможно, организаторам не стоит навязывать такие активности как "покричать в горах" - показалось немного неуместным для
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нашей группы, состоящей из мамы с двумя подростками и отдельных от них парня и девушки.

Так же микро-комментарий про поездку на верблюде в деревне бедуинов - занимает минуты 3, выехали из ограждения, прошли 10 метров и назад, но для галочки норм, самое интересное в этом это как верблюд встаёт и садится (5$ не стоит, но я все равно доволен).

Из того, что можно улучшить - логистика до места: водитель приехал на 20 минут позже, чем было обговорено, выехав на автостраду и разогнавшись до 130км, достал блокнот и стал что-то заполнять. Примерно с такими же приколами добирались и обратно. Если эти водители таким образом экономят время (уж не знаю сколько на этом можно сэкономить - 2 минуты?), то поднимите, блин, цену на эти 2 бакса, но пусть людей возят безопасно!

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