Полюбуйтесь золотыми песками Египта на квадроциклах в Шарм-эль-Шейхе! Вас ждёт захватывающее сафари по пустыне Синай и посещение деревни бедуинов.
В ходе экскурсии можно будет насладиться традиционным травяным чаем и узнать об
В ходе экскурсии можно будет насладиться традиционным травяным чаем и узнать об
7 причин купить эту экскурсию
- 🏜️ Уникальный опыт сафари на квадроциклах
- 🛡️ Безопасность и защитное снаряжение
- ☕ Традиционный чай у бедуинов
- 📸 Возможность сделать уникальные фотографии
- 🐪 Дополнительное катание на верблюдах
- 🚐 Трансфер из отеля и обратно
- 👨🏫 Русскоговорящий инструктор
Что можно увидеть
- Золотые пески Египта
- Пустыня Синай
- Деревня бедуинов
- Горы
Ближайшие даты:
Время начала: 04:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- После инструктажа мы отправимся бороздить просторы пустыни. На самих квадроциклах нет сложного управления, только газ и тормоз, но если вам будет страшно ехать самостоятельно, с вами сядет водитель.
- На маршруте 2 остановки. Во время первой немного отдохнём и сделаем фотографии на память.
- Вторая остановка в деревне бедуинов. Местные жители угостят вас травяным чаем, а я расскажу об их истории и жизни. Также здесь можно полазить по горам, сделать красивые снимки и, по желанию, покататься на верблюде.
Организационные детали
- Мы выдадим вам защиту и шлемы. Надевать их или нет — ваша личная ответственность. Но детям быть в шлеме обязательно.
- Дети — с 12 лет. Мы можем разрешить с 10 лет, если ребёнок крупный, не боится и умеет кататься. За таким ребёнком особо присматривают.
- Скорость до 40 км/ч, без экстрима. По запросу можем провести индивидуальную экскурсию, на которой можно будет разогнаться сильнее.
- Катание на верблюдах по желанию и оплачивается отдельно — 2-5€.
- Вас буду сопровождать я или мой муж. Также с нами будет русскоговорящий инструктор.
- Заберём вас из отеля на микроавтобусе Toyota Hiace и после экскурсии привезём обратно.
ежедневно в 04:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€13
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 04:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Шарм-Эль-Шейхе
Провели экскурсии для 92 туристов
Здравствуйте, меня зовут Наталья! Я организую качественные экскурсии и поездки в Египте, предоставляю услуги индивидуального гида, консультирую по любым вопросам отдыха в этой гостеприимной стране. Поэтому, дорогие мои, я буду рада организовать для вас незабываемое приключение, наполненное только лучшими эмоциями! Работаю со своими коллегами-гидами.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 20 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Данил
7 июня 2024
Экскурсия неплохая если вы никогда не катались на квадроциклах. Интересный опыт. Однако есть моменты которые не понравились: дети попрошайки везде и всюду на остановках, которые портят все фотографии. Так же
К
Ксения
27 мая 2024
Экскурсия была 13 мая, всё понравилось!
После бронирования на сайте, организатор Наталья написала информацию в Вотсапе, скинула ещё возможные экскурсии и всегда была на связи.
Трансфер забрал вовремя, привезли на стоянку квадроциклов,
После бронирования на сайте, организатор Наталья написала информацию в Вотсапе, скинула ещё возможные экскурсии и всегда была на связи.
Трансфер забрал вовремя, привезли на стоянку квадроциклов,
В
Виктория
25 мая 2024
Отличная экскурсия! Все понравилось! Трансфер забрал во время,на индивидуальной машине!)
Отличный закат, красивые получились фото. . в подарок дали прокатиться на верблюде, очень приятно! Квадроциклы в хорошем состоянии(до этого была на подобной экскурсии, глохли каждые 5 мин) спасибо за организацию!
Рекомендую!!!
Отличный закат, красивые получились фото. . в подарок дали прокатиться на верблюде, очень приятно! Квадроциклы в хорошем состоянии(до этого была на подобной экскурсии, глохли каждые 5 мин) спасибо за организацию!
Рекомендую!!!
В
Виктория
23 мая 2024
Была сегодня на экскурсии, просто в восторге от впечатлений!!
Трансфер забрал минута в минуту, организатор Наталья была всегда на связи, компания в группе подобралась очень веселая! Было очень интересно и весело! Однозначно рекомендую! Буду брать у них еще экскурсии
Трансфер забрал минута в минуту, организатор Наталья была всегда на связи, компания в группе подобралась очень веселая! Было очень интересно и весело! Однозначно рекомендую! Буду брать у них еще экскурсии
Е
Елена
22 мая 2024
Сама экскурсия в целом понравилась: квадроциклы простые в управлении для новичков, правда, очень старые. Кто сам не может, посадят с водителем. Везут сначала в пустыню пофотографироваться, там мин 20 времени,
Р
Рената
17 мая 2024
Очень все понравилось,прикольная экскурсия стоит своих денег. Спасибо Наталье за решение всех вопросов и организацию🤩
Д
Дмитрий
13 мая 2024
Ожидания не совпали с реальностью.
Началось всё с того, что на месте пришлось доплачивать за марлевые платки по 5$ за штуку (цена которым от силы 1$). Это вместо шлемов заявленных.
К трансферу
Началось всё с того, что на месте пришлось доплачивать за марлевые платки по 5$ за штуку (цена которым от силы 1$). Это вместо шлемов заявленных.
К трансферу
Наталья
Ответ организатора:
Здравствуйте!
Очень жаль, что вам не понравилось экскурсия.
В Египте не такой пустыни, как в Дубае, здесь она такая - более каменистая.
Очень жаль, что вам не понравилось экскурсия.
В Египте не такой пустыни, как в Дубае, здесь она такая - более каменистая.
Н
Наталья
13 мая 2024
Катание на квадроциклах понравилось очень. Но, как и во всех туристических зонах, надо быть готовым к навязыванию доп. Услуг. В Египте это делают особенно настырно
А
Анна
11 мая 2024
Каталась на квадроциклах с группой, суммарное катание было час. По окончании экскурсии пришло понимание, что хочется индивидуально покататься с инструктором на максимальной скорости. Обратилась к Наталье, она сразу же предложила
А
Александр
4 мая 2024
Хорошо покатались. Все как в описании.
Забрали вовремя, катание длилось около 2 часов. Приехали, недолгий инструктаж, доехали до бедуинов полчаса остановка и обратно. Все хорошо, ничего лишнего. Арафатка 3-5$, очки 7-10$.
Забрали вовремя, катание длилось около 2 часов. Приехали, недолгий инструктаж, доехали до бедуинов полчаса остановка и обратно. Все хорошо, ничего лишнего. Арафатка 3-5$, очки 7-10$.
А
Анастасия
4 мая 2024
Всем доброго дня. Остались поездкой на квадроциклах очень довольны, после бронирования на сайте с нами связалась Наталья через Вотсап,ответила на все интересующие вопросы и всегда была на связи. По стоимости
А
Ангелина
3 мая 2024
Не могу передать настолько шикарно. Наталья замечательная, общительная и очень внимательная. Мы были на утренней. Выехали в 4. Встретили потрясающий рассвет. Везде дали по фотографироваться. Спасибо большое. Мы в восторге.
И
Илья
28 апр 2024
Все понравилось, сама экскурсия длилась около 2 часов,а вместе с трансфером около 4. Сначала катаетесь на квадроциклах,заезжаете к местным бедуинам,там можно покататься на верблюдах (5 долларов) и катают примерно 1-2
Ю
Юлия
26 апр 2024
Отличная организация. Покатались тоже замечательно. Единственный совет - не связывайтесь с ребята, которые предоставляют услуги фото и видео, только благодаря Наталье удалось вернуть деньги за неполученные фото
V
Vladlen
19 апр 2024
В общем-то классная экскурсия за свои деньги, все было окей, маршрут лёгкий и не утомительный.
Возможно, организаторам не стоит навязывать такие активности как "покричать в горах" - показалось немного неуместным для
Возможно, организаторам не стоит навязывать такие активности как "покричать в горах" - показалось немного неуместным для
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