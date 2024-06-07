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вопросов нет, все вовремя и четко. Привезли нас в какие-то бараки, где ни по-русски, ни по-английски никто двух слов связать не может. Заявленного русскоговорящего гида не было, сопровождал нас какой-то 15-летний парень, в основном. Соответственно, никаких комментариев, никакой истории мы не услышали.

Заявлено два часа катания. По факту от трансфера до трансфера прошло чуть больше часа, при том, что автобус обратный нам пришлось ещё ждать. Само катание заняло минут 20-30, остальное время - остановки.

Маршрут (если это можно так назвать) пролегал через пустырь, совсем не напоминающий пустыню. Грязный, замусоренный. На первой остановке нас ожидали беспризорные дети, которые разве что в карман к вам не лезут. Ничего примечательного там не было, и по какой причине мы там находились - тоже не поняли.

Далее поехали в деревню бедуинов. Называется это только эпатажно. По факту - пара натянутых тентов с коврами на полу. И неимоверно грязно. Один замученный уставший верблюд и на том все. Там мы просидели минут 20. Просто просидели и всё. Мол, развлекайте себя сами, либо, пожалуйста, навязываемые услуги в виде вышеупомянутого верблюда. Маршрут катания на нем субъективно был метров 50 со стороны.

От катания на квардоциклах удовольствия не получили, ехали не более 20 км/ч, постоянно останавливаясь без объективных причин.

По итогу перманентное желание вернуться в отель красной нитью через всю экскурсию.

Не нашли подтверждения восторженным здесь отзывам. Возможно, только нам так не повезло.

Всю дорогу фотографировали нас, явно не просто так. По окончании предложили за фотки 60$😂 можно и поторговаться, но мы, конечно, отказались.

С организатором были на связи, предложили нам в качестве компенсации индивидуальную экскурсию, от которой отказались в связи с отсутствием желания тратить оставшееся на отдыхе время на вот это, вместо купания на море.