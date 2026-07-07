Квадроциклы — выбор тех, кто предпочитает активный отдых.
Вместо пассивного созерцания пейзажей вас ждут скорость, драйв и яркие эмоции среди пустынных просторов Синая.
А ещё — знакомство с культурой бедуинов: традиционный чай, прогулка на верблюде и рассказы о местных обычаях.
Вместо пассивного созерцания пейзажей вас ждут скорость, драйв и яркие эмоции среди пустынных просторов Синая.
А ещё — знакомство с культурой бедуинов: традиционный чай, прогулка на верблюде и рассказы о местных обычаях.
Описание экскурсии
Сперва — трансфер (20–40 мин) и инструктаж по управлению техникой.
Затем — часовое сафари по пустыне с остановками для фотографий. По пути вы сможете полюбоваться пейзажами Синайской пустыни, особенно красивыми на рассвете или закате.
Следующая остановка — бедуинская деревня, где вас угостят традиционным чаем. По желанию можно прокатиться на верблюде (около 5 минут) и сделать памятные фотографии.
После этого вернёмся на базу, откуда трансфер доставит вас обратно в отель.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются фото- и видеосъёмка, катание на верблюде (около $2 при раннем бронировании, около $5 при оплате на месте), арафатка, солнцезащитные очки
- Время выезда зависит от сезона: летом — примерно в 3:40, 8:00 или 15:00, зимой — в 4:30, 8:00 или 13:30
- Точное время трансфера сообщим вам после бронирования
- Все участники движутся одной колонной со скоростными ограничениями. В группе обычно от 10 до 20 квадроциклов
- Управлять квадроциклом можно с 15 лет в соответствии с законодательством Египта
- Если общий вес двух участников на одном квадроцикле превышает 150 кг, потребуется доплата за второй квадроцикл
- Оплата на месте принимается наличными в долларах США или евро. Возможность оплаты банковской картой уточняйте, пожалуйста, заранее
- С вами будет сопровождающий из нашей команды
ежедневно в 03:30 и 15:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|$20
|Цена за квадроцикл, если едет 2 человека
|$30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в отель
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 03:30 и 15:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед — Организатор в Шарм-эш-Шейхе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 30 туристов
У нашего туристического агентства большой опыт в предоставлении высококачественных экскурсионных услуг в Египте и Турции. Мы — амбициозная и стабильно развивающаяся компания. Наша фирма была основана в 2010 году, имеет официальную лицензию Министерства туризма Египта и является полноправным членом Египетской ассоциации туристических агентств (ETAA). Наш слоган: «Качество — наш главный приоритет».
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