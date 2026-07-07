Квадроциклы — выбор тех, кто предпочитает активный отдых. Вместо пассивного созерцания пейзажей вас ждут скорость, драйв и яркие эмоции среди пустынных просторов Синая. А ещё — знакомство с культурой бедуинов: традиционный чай, прогулка на верблюде и рассказы о местных обычаях.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Сперва — трансфер (20–40 мин) и инструктаж по управлению техникой.

Затем — часовое сафари по пустыне с остановками для фотографий. По пути вы сможете полюбоваться пейзажами Синайской пустыни, особенно красивыми на рассвете или закате.

Следующая остановка — бедуинская деревня, где вас угостят традиционным чаем. По желанию можно прокатиться на верблюде (около 5 минут) и сделать памятные фотографии.

После этого вернёмся на базу, откуда трансфер доставит вас обратно в отель.

Организационные детали