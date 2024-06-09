Отправьтесь в самый большой ТЦ города — единственный, в котором есть оригинальные магазины Nike и Adidas, натуральная хлопковая одежда и один из лучших египетских брендов — Mi Tara, основанный в 1989 году! Мы поможем вам не потеряться среди многочисленных бутиков и подобрать качественные вещи. А после шопинга пригласим вас на чашечку чая с восточными сладостями в знаменитую кондитерскую страны.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы встретим вас у отеля и отправимся в торговый центр Genena city. По пути обговорим, что вам интересно было бы приобрести и какие магазины посетить. В ТЦ вы познакомитесь с египетскими производителями, заглянете в магазин одного из лучших местных брендов, а также в известные на весь мир бутики Nike и Adidas. Здесь же находится знаменитая кондитерская Tseppas, работающая с 1912 года, где готовят вкуснейшие национальные сладости. Дегустация уже включена в стоимость!

Если будет желание, можем также посетить небольшой египетский музей.

Во время экскурсии вы узнаете:

Как Шарм-эль-Шейх из маленькой рыбацкой деревни превратился в самый популярный и дорогой курорт Египта

На какие районы делится город и какие у них особенности

Как изготавливают хлопок и шёлк и почему египетский хлопок считается одним из лучших в мире

Какой египетский чай обладает целебными свойствами

Какой товар точно стоит привезти с собой из Египта

Организационные детали