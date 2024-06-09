Отправьтесь в самый большой ТЦ города — единственный, в котором есть оригинальные магазины Nike и Adidas, натуральная хлопковая одежда и один из лучших египетских брендов — Mi Tara, основанный в 1989 году! Мы поможем вам не потеряться среди многочисленных бутиков и подобрать качественные вещи.
А после шопинга пригласим вас на чашечку чая с восточными сладостями в знаменитую кондитерскую страны.
А после шопинга пригласим вас на чашечку чая с восточными сладостями в знаменитую кондитерскую страны.
Ближайшие даты:
Время начала: 20:00, 20:30, 21:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы встретим вас у отеля и отправимся в торговый центр Genena city. По пути обговорим, что вам интересно было бы приобрести и какие магазины посетить. В ТЦ вы познакомитесь с египетскими производителями, заглянете в магазин одного из лучших местных брендов, а также в известные на весь мир бутики Nike и Adidas. Здесь же находится знаменитая кондитерская Tseppas, работающая с 1912 года, где готовят вкуснейшие национальные сладости. Дегустация уже включена в стоимость!
Если будет желание, можем также посетить небольшой египетский музей.
Во время экскурсии вы узнаете:
- Как Шарм-эль-Шейх из маленькой рыбацкой деревни превратился в самый популярный и дорогой курорт Египта
- На какие районы делится город и какие у них особенности
- Как изготавливают хлопок и шёлк и почему египетский хлопок считается одним из лучших в мире
- Какой египетский чай обладает целебными свойствами
- Какой товар точно стоит привезти с собой из Египта
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автомобиле Hyundai Elantra HD с кондиционером
- В стоимость входит: трансфер, сопровождение на шопинге и оплата счёта в кондитерской (чай/кофе, десерт, мороженое)
- Предусмотрены дополнительные расходы (при желании: шопинг, приобретение кондитерских изделий в кафе вне предполагаемого счёта, древнеегипетский музей в ТЦ — $15/чел.)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Шарм-Эль-Шейхе
Провели экскурсии для 109 туристов
Привет! Я занимаюсь проведением индивидуальных экскурсий в Шарм-эль-Шейхе с 2015 года. У меня туристическое агентство, все наши экскурсии — авторские, и проводим мы их лично сами, я и мой супруг.Задать вопрос
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