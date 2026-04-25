Представьте, как вы шагаете по узким улочкам Шарм-Эль-Шейха, где каждый поворот скрывает часть истории и культуры этого удивительного города.
Вас ждут встречи с двумя величественными мечетями, осмотр коптского собора с его
Вас ждут встречи с двумя величественными мечетями, осмотр коптского собора с его
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная возможность увидеть Шарм-эль-Шейх с разных сторон
- 🕌 Посещение двух величественных мечетей
- ⛪ Интересные факты о христианстве в Египте
- 🛍️ Погружение в атмосферу восточного базара
- 📸 Фотосессия в самом фотогеничном кафе города
- 🌆 Прогулка по сияющей площади Сохо
Что можно увидеть
- Мечеть Эль Мустафа
- Коптский собор «Жители неба»
- Олд Маркет
- Мечеть Эль Сахаба
- Кафе Фарша
- Площадь Сохо
Описание экскурсии
Шарм-эль-Шейх и Египет: история и жизнь
Экскурсия продлится три часа: за это время, переезжая от одной достопримечательности к другой, вы познакомитесь с городом с разных сторон. Узнаете о его географическом положении, об истоках в библейские времена, о бурном развитии курорта. Как египтолог я буду рад рассказать и об истории и мифологии Египта в целом. А как местный житель — о быте египтян: традициях, семейном укладе, работе, досуге и национальной кухне. В нашей программе следующие остановки:
- Мечеть Эль Мустафа (осмотр снаружи). До постройки мечети Эль Сахаба в 2016 году Эль Мустафа была крупнейшей мечетью Шарма — однако красота ее не померкла. Вы полюбуетесь этим монументальным и притом изящным храмом, а я расскажу об особенностях ислама в Египте.
- Коптский собор «Жители неба». Многих путешественников удивляет, что Египет — самая христианская страна Ближнего Востока. Как эта конфессия закрепилась здесь и как чувствует себя сегодня? Поговорим об этом и посетим великолепную церковь с красочными витражами и росписями.
- Олд Маркет, или Старый город и базар. Наш город-курорт молодой, поэтому исторических зданий здесь вы не увидите. Но погрузитесь в колорит восточного базара: у вас будет свободное время (около 1 часа) для прогулки среди сувенирных магазинов и лавочек. А еще я покажу вам резную мечеть Эль Сахаба.
- Необыкновенное кафе Фарша — самое фотогеничное, сказочное и романтичное место в Шарм-эль-Шейхе, где обязан побывать каждый путешественник. Вас ждет обзорный вид на это фактурное кафе: повсюду здесь поломанные двери, кособокие лавки, битые кувшины и вазоны для цветов.
- Площадь Сохо — европеизированный уголок в Шарме, созданный для вечернего променада, чем мы и займемся. Вы не пропустите танцующий фонтан и сделаете отличные фотографии.
Организационные детали
- Экскурсию также можно начать в 19:30
- Поедем на комфортабельном туристическом минивэне Toyota Hiace, оборудованном кондиционером (при необходимости войдет коляска, детский беговел/велосипед)
- Я заберу вас из отеля и после экскурсии привезу обратно
- Дополнительные расходы не предусмотрены
- Экскурсию лучше бронировать на вечернее время (можно так, чтобы вы успели на ужин в отеле, или отправиться знакомиться с городом после ужина)
- По запросу экскурсию можно провести и для больших групп (до 40 человек) на минивэне или автобусе
- Оплатить экскурсию возможно переводом в рублях (₽) на карту Сбербанка или Тинькофф банка
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валид — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 5386 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Валид, я профессиональный лицензированный гид-египтолог, директор туристической компании, живу и работаю в Шарм-эль-Шейхе уже более 20 лет. Пишите, мы с командой гидов сделаем ваш отдых незабываемым!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 200 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Ияд, египетский Вил Смит!)
Отличное знание истории и суперская подача материала. Было интересно и взрослым и детям!
Отличное знание истории и суперская подача материала. Было интересно и взрослым и детям!
Валид
Ответ организатора:
Константин, как Вы правы, действительно очень похож! 👍огромное спасибо за Ваш отзыв, с уважением, Валид
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Т
Действительно. Шар-эль-Шейх - это не только пляжи, но и интересный город с красивейшим православным храмом, мечетью, впечатляющим променадом Сохо, мечетью Аль Сахаба в старом городе. Все это можно увидеть во
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В
Выбрали экскурсию именно у Валида по рекомендации - и не пожалели! Валид очень интересный рассказчик с прекрасным знанием русского языка. Мы узнали много нового, интересного и необычного о Египте и
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А
Были на экскурсии с гидом Иадом (трое взрослых и ребенок 7-ми лет). Очень понравилось!
Локации подобраны интересные, с красивыми видами. Удалось посетить всё без спешки и сделать много фотографий. Гид рассказывал
Локации подобраны интересные, с красивыми видами. Удалось посетить всё без спешки и сделать много фотографий. Гид рассказывал
Валид
Ответ организатора:
Анна, огромная благодарность за отзыв! Мы работаем для Вас! С уважением, Валид
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Все очень понравилось! Ездили на экскурсию семьей. Отличная организация 👍🏻 все четко понятно и вовремя! Валид всегда на связи. Огромное спасибо нашему гиду Ияду! Прекрасный человек, интересный рассказчик, великолепные знания! Однозначно рекомендуем 👍🏻 Огромное спасибо за подарок ребенку!
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Ю
Экскурсия нам понравилась, гид был Ияд, про все места рассказал, все показал, дал рекомендации 💖👍🏻10/10
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