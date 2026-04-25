Представьте, как вы шагаете по узким улочкам Шарм-Эль-Шейха, где каждый поворот скрывает часть истории и культуры этого удивительного города.Вас ждут встречи с двумя величественными мечетями, осмотр коптского собора с его

неповторимыми витражами, прогулка по колоритному восточному базару в поисках уникальных сувениров и завершение дня в кафе с захватывающим видом. Эта экскурсия - ваш шанс погрузиться в жизнь местных жителей, узнать о традициях, кухне и истории города, которые делают его таким неповторимым

Описание экскурсии

Шарм-эль-Шейх и Египет: история и жизнь

Экскурсия продлится три часа: за это время, переезжая от одной достопримечательности к другой, вы познакомитесь с городом с разных сторон. Узнаете о его географическом положении, об истоках в библейские времена, о бурном развитии курорта. Как египтолог я буду рад рассказать и об истории и мифологии Египта в целом. А как местный житель — о быте египтян: традициях, семейном укладе, работе, досуге и национальной кухне. В нашей программе следующие остановки:

Мечеть Эль Мустафа (осмотр снаружи). До постройки мечети Эль Сахаба в 2016 году Эль Мустафа была крупнейшей мечетью Шарма — однако красота ее не померкла. Вы полюбуетесь этим монументальным и притом изящным храмом, а я расскажу об особенностях ислама в Египте.

(осмотр снаружи). До постройки мечети Эль Сахаба в 2016 году Эль Мустафа была крупнейшей мечетью Шарма — однако красота ее не померкла. Вы полюбуетесь этим монументальным и притом изящным храмом, а я расскажу об особенностях ислама в Египте. Коптский собор «Жители неба» . Многих путешественников удивляет, что Египет — самая христианская страна Ближнего Востока. Как эта конфессия закрепилась здесь и как чувствует себя сегодня? Поговорим об этом и посетим великолепную церковь с красочными витражами и росписями.

. Многих путешественников удивляет, что Египет — самая христианская страна Ближнего Востока. Как эта конфессия закрепилась здесь и как чувствует себя сегодня? Поговорим об этом и посетим великолепную церковь с красочными витражами и росписями. Олд Маркет, или Старый город и базар . Наш город-курорт молодой, поэтому исторических зданий здесь вы не увидите. Но погрузитесь в колорит восточного базара: у вас будет свободное время (около 1 часа) для прогулки среди сувенирных магазинов и лавочек. А еще я покажу вам резную мечеть Эль Сахаба.

. Наш город-курорт молодой, поэтому исторических зданий здесь вы не увидите. Но погрузитесь в колорит восточного базара: у вас будет свободное время (около 1 часа) для прогулки среди сувенирных магазинов и лавочек. А еще я покажу вам резную мечеть Эль Сахаба. Необыкновенное кафе Фарша — самое фотогеничное, сказочное и романтичное место в Шарм-эль-Шейхе, где обязан побывать каждый путешественник. Вас ждет обзорный вид на это фактурное кафе: повсюду здесь поломанные двери, кособокие лавки, битые кувшины и вазоны для цветов.

— самое фотогеничное, сказочное и романтичное место в Шарм-эль-Шейхе, где обязан побывать каждый путешественник. Вас ждет обзорный вид на это фактурное кафе: повсюду здесь поломанные двери, кособокие лавки, битые кувшины и вазоны для цветов. Площадь Сохо — европеизированный уголок в Шарме, созданный для вечернего променада, чем мы и займемся. Вы не пропустите танцующий фонтан и сделаете отличные фотографии.

Организационные детали