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Шоу крокодилов в Шарм эль Шейхе

Diaa M.
Diaa M. – Гид из Шарм-Эль-Шейха
Начните свой тур с посещения Музея живых рептилий, в котором содержится более 25 различных видов.

Затем отправляйтесь на Шоу со змеями и крокодилами — единственным Шоу такого рода в Африке и на Ближнем Востоке.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🧒Подходит для детей
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 35 человек

  • $25 за человека

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Шоу крокодилов в Шарм эль Шейхе
Шоу крокодилов в Шарм эль Шейхе

Что вы увидите

  • Шоу с рептилиями
Ключевые моменты экскурсии:• Посещение музея живых рептилий;
  • Увидеть 25 различных видов рептилий;
  • Посмотреть Шоу со змеями, кобрами и крокодилами. Что вас ожидает: Мы доставим вас в большой центр, где по началу вы посетите музей 🖼 живых рептилий, где содержится около 25-ти различных видов рептилий, в том числе, кобры и другие ядовитые змеи. Потом вас ждёт представление с различными видами змей. Затем Шоу с 10 крокодилами, шоу считается единственным такого рода шоу в Африке и на Ближнем Востоке. Важная информация• Возьмите с собой: головной убор, тёплую одежду зимой, фотоаппарат и видеокамеру.
Что входит
  • Трансферы из отеля и обратно
  • Входной билет на Шоу крокодилов
  • Посещение Музея живых рептилий
  • Шоу со змеями и крокодилами.
Что не входит
  • Чаевые
  • Личные расходы
  • фото и видео-съемка.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Шоу крокодилов в Шарм эль Шейхе
Шоу крокодилов в Шарм эль Шейхе
Шоу крокодилов в Шарм эль Шейхе
Шоу крокодилов в Шарм эль Шейхе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 35 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Diaa M.
Diaa M.
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