Diaa M. – Гид из Шарм-Эль-Шейха

Начните свой тур с посещения Музея живых рептилий, в котором содержится более 25 различных видов.



Затем отправляйтесь на Шоу со змеями и крокодилами — единственным Шоу такого рода в Африке и на Ближнем Востоке.