Ключевые моменты экскурсии:• Посещение музея живых рептилий;
Увидеть 25 различных видов рептилий;
Посмотреть Шоу со змеями, кобрами и крокодилами. Что вас ожидает: Мы доставим вас в большой центр, где по началу вы посетите музей 🖼 живых рептилий, где содержится около 25-ти различных видов рептилий, в том числе, кобры и другие ядовитые змеи. Потом вас ждёт представление с различными видами змей. Затем Шоу с 10 крокодилами, шоу считается единственным такого рода шоу в Африке и на Ближнем Востоке. Важная информация• Возьмите с собой: головной убор, тёплую одежду зимой, фотоаппарат и видеокамеру.
Что входит
Трансферы из отеля и обратно
Входной билет на Шоу крокодилов
Посещение Музея живых рептилий
Шоу со змеями и крокодилами.
Что не входит
Чаевые
Личные расходы
фото и видео-съемка.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 35 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.