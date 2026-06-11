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Сокровища фараонов: Новый Египетский музей, пирамиды Гизы и Сфинкс

Окунуться в историю Древнего Египта - на экскурсии из Шарм-эль-Шейха
Мы посетим Новый Египетский музей, где представлены уникальные артефакты, многие из которых впервые стали доступны для широкой публики. Вы увидите бесценные сокровища царских династий и предметы, сохранившиеся со времён фараонов. А после вас ждёт встреча с пирамидами Гизы и Великим Сфинксом.
Сокровища фараонов: Новый Египетский музей, пирамиды Гизы и Сфинкс
Сокровища фараонов: Новый Египетский музей, пирамиды Гизы и Сфинкс
Сокровища фараонов: Новый Египетский музей, пирамиды Гизы и Сфинкс

Описание экскурсии

Новый Египетский музей

Посетите один из крупнейших археологических музеев мира и познакомитесь с уникальными экспонатами, многие из которых долгие годы были недоступны для посетителей. Увидите редкие артефакты, статуи, древние саркофаги, предметы быта и произведения искусства, рассказывающие историю Древнего Египта.

Истории великих фараонов

Узнаете о жизни Хеопса, Хефрена, Микерина и других правителей, изменивших ход мировой истории.

Обед с видом на пирамиды

Сделаете паузу и насладитесь обедом с одним из самых впечатляющих видов в мире.

Великие пирамиды Гизы

Посетите знаменитый комплекс Гизы и узнаете, как создавались грандиозные сооружения, которые уже более 4500 лет поражают человечество.

Сфинкс

Познакомитесь с одной из самых загадочных статуй мира и услышите легенды и версии происхождения этого древнего хранителя пустыни.

Организационные детали

  • Поездка проходит на микроавтобусе Toyota с кондиционером. В дороге предусмотрен получасовой перерыв
  • В поездку возьмите с собой паспорт, в котором проставлена виза в Каир — её необходимо получить в аэропорту
  • Пожалуйста, после подтверждения бронирования отправьте фото загранпаспорта для оформления разрешения на поездку
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: в музей — $31 за чел., в пирамиды — $15 за чел. Обед по желанию
  • С вами будет гид из нашей команды

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник$81
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 03:00 и 22:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сайд
Сайд — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 4135 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Сайд, я лицензированный гид-египтолог, закончил факультет туризма. Вместе с командой подготовленных коллег провожу экскурсии по Каиру, Луксору и Александрии с 2015 года.

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