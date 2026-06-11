Мы посетим Новый Египетский музей, где представлены уникальные артефакты, многие из которых впервые стали доступны для широкой публики. Вы увидите бесценные сокровища царских династий и предметы, сохранившиеся со времён фараонов. А после вас ждёт встреча с пирамидами Гизы и Великим Сфинксом.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Новый Египетский музей

Посетите один из крупнейших археологических музеев мира и познакомитесь с уникальными экспонатами, многие из которых долгие годы были недоступны для посетителей. Увидите редкие артефакты, статуи, древние саркофаги, предметы быта и произведения искусства, рассказывающие историю Древнего Египта.

Истории великих фараонов

Узнаете о жизни Хеопса, Хефрена, Микерина и других правителей, изменивших ход мировой истории.

Обед с видом на пирамиды

Сделаете паузу и насладитесь обедом с одним из самых впечатляющих видов в мире.

Великие пирамиды Гизы

Посетите знаменитый комплекс Гизы и узнаете, как создавались грандиозные сооружения, которые уже более 4500 лет поражают человечество.

Сфинкс

Познакомитесь с одной из самых загадочных статуй мира и услышите легенды и версии происхождения этого древнего хранителя пустыни.

Организационные детали