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Супер мото-сафари - квадроциклы, катание на верблюдах и ужин с бедуинами

Карим А.
Карим А. – Гид из Шарм-Эль-Шейха
Супер мото-сафари - квадроциклы, катание на верблюдах и ужин с бедуинами
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  • 👥Групповая
  • 🏆Активный отдых
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • $30 за человека

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Супер мото-сафари - квадроциклы, катание на верблюдах и ужин с бедуинами
Супер мото-сафари - квадроциклы, катание на верблюдах и ужин с бедуинами

Что вы увидите

  • Синайский пустыне
Насладитесь свободой в синайских горах ⛰️, отправившись в увлекательное путешествие на квадроциклах по пустыне. Прокатитесь на верблюде 🐪 и посетите деревню бедуинов. Остановившись в самой высокой точке горной долины, и испив чашку чая с травами, вы сможете насладиться истинной красотой природы. отведайте вкуснейший ужин в бедуинском стиле. шоу национальных танцев: египетские, танец 💃 живота, танец с юбками – тонура
Программа экскурсии
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  • Ориентировочно в 15. 00 наш гид заберет Вас у ворот отеля на автобусе 🚌 (с кондиционером )
  • Ехать до места пересадки на квадроциклы 30 мин
  • Катание на квадроциклах (1 час )
  • остановка в центре пустыни, где находится деревня бедуинов
  • Катание на верблюдах около 30минут
  • Ужин в бедуинской деревне-восточная бедуинская кухня
  • Восточное шоу в пустыне (танура, танцы живота, египетский фольклор)
  • вернуться на квадроциклах
  • Приезд в отель
Что входит
  • Аренда квадрацикла
  • Катание на верблюдах
  • Ужин
  • Бедуинский чай, Вода, кола
  • восточный шоу
  • Страховка
Что не входит
  • Фото и видео
  • Более никаких дополнительных расходов с вашей стороны
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Супер мото-сафари - квадроциклы, катание на верблюдах и ужин с бедуинами
Супер мото-сафари - квадроциклы, катание на верблюдах и ужин с бедуинами
Супер мото-сафари - квадроциклы, катание на верблюдах и ужин с бедуинами

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Карим А.
Карим А.
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