Насладитесь свободой в синайских горах ⛰️, отправившись в увлекательное путешествие на квадроциклах по пустыне. Прокатитесь на верблюде 🐪 и посетите деревню бедуинов. Остановившись в самой высокой точке горной долины, и испив чашку чая с травами, вы сможете насладиться истинной красотой природы. отведайте вкуснейший ужин в бедуинском стиле. шоу национальных танцев: египетские, танец 💃 живота, танец с юбками – тонура

Программа экскурсии

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