Насладитесь свободой в синайских горах ⛰️, отправившись в увлекательное путешествие на квадроциклах по пустыне. Прокатитесь на верблюде 🐪 и посетите деревню бедуинов. Остановившись в самой высокой точке горной долины, и испив чашку чая с травами, вы сможете насладиться истинной красотой природы. отведайте вкуснейший ужин в бедуинском стиле. шоу национальных танцев: египетские, танец 💃 живота, танец с юбками – тонура
Программа экскурсии
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Ориентировочно в 15. 00 наш гид заберет Вас у ворот отеля на автобусе 🚌 (с кондиционером ) Ехать до места пересадки на квадроциклы 30 мин Катание на квадроциклах (1 час ) остановка в центре пустыни, где находится деревня бедуинов Катание на верблюдах около 30минут Ужин в бедуинской деревне-восточная бедуинская кухня Восточное шоу в пустыне (танура, танцы живота, египетский фольклор) вернуться на квадроциклах Приезд в отель Что входит Аренда квадрацикла Катание на верблюдах Ужин Бедуинский чай, Вода, кола восточный шоу Страховка Что не входит Фото и видео Более никаких дополнительных расходов с вашей стороны
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 25 человек. Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования. Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно. Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Карим А.
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