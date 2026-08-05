Знаете ли вы, что пирамиды строили вовсе не рабы, а свободные работники? Египетская пустыня хранит множество тайн, и некоторые из них мы откроем вам в Большом Египетском музее (GEM) и на плато Гиза. Вы увидите личные вещи Тутанхамона, деревянный корабль Хеопса и загадочную улыбку Великого Сфинкса. Путешествие будет долгим, но впечатления стоят того!
Описание экскурсии
Плато Гиза. Вы увидите Великие пирамиды и Большого Сфинкса и полюбуетесь видом на всё плато с панорамной площадки.
Большой Египетский музей. Рассмотрите подвесной обелиск, атриум с Рамзесом II, Большую лестницу, залы Тутанхамона и павильон Солнечной ладьи.
И узнаете:
- какую тайну охраняет Сфинкс
- как древние инженеры сориентировали стены пирамид по сторонам света с поразительной точностью
- как учёные перевезли 83-тонного Рамзеса II и хрупкую Солнечную ладью через оживлённый Каир, не повредив ни детали
- как личные вещи Тутанхамона изменили представления о быте Нового царства
- почему египтяне строили дома из глины, а гробницы — из гранита
- зачем Хеопсу понадобился деревянный корабль без единого гвоздя
Приблизительный тайминг:
1:00 — сбор по отелям Шарм-эль-Шейха и выезд
4:30 — санитарная остановка в кафе
8:30 — прибытие на плато Гиза, встреча с гидом
9:00–11:30 — пирамиды и Сфинкс
12:00–13:00 — свободное время в музее, обед в ресторанной зоне по желанию
13:00–16:30 — экскурсия по музею
17:00 — выезд обратно
20:30 — вечерняя остановка
21:00–0:00 — возвращение по отелям
Организационные детали
- Едем на автобусе с кондиционером и питьевой водой
- С вами будет гид-египтолог из нашей команды
Дополнительные расходы
- Входные билеты на плато Гиза — $15 с чел.
- Входные билеты в музей — $30 с чел.
- Обед — $15 с чел., по желанию
в среду, пятницу и воскресенье в 01:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|$150
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу и воскресенье в 01:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 139 туристов
Я коренной каирец. Несколько лет я жил и изучал русский язык в Москве, и теперь мне хочется стать для вас тем самым «своим человеком» в Египте. Мы с моими коллегами поможем
Входит в следующие категории Шарм-эш-Шейха
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