Знаете ли вы, что пирамиды строили вовсе не рабы, а свободные работники? Египетская пустыня хранит множество тайн, и некоторые из них мы откроем вам в Большом Египетском музее (GEM) и на плато Гиза. Вы увидите личные вещи Тутанхамона, деревянный корабль Хеопса и загадочную улыбку Великого Сфинкса. Путешествие будет долгим, но впечатления стоят того!

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Описание экскурсии

Плато Гиза. Вы увидите Великие пирамиды и Большого Сфинкса и полюбуетесь видом на всё плато с панорамной площадки.

Большой Египетский музей. Рассмотрите подвесной обелиск, атриум с Рамзесом II, Большую лестницу, залы Тутанхамона и павильон Солнечной ладьи.

И узнаете:

какую тайну охраняет Сфинкс

как древние инженеры сориентировали стены пирамид по сторонам света с поразительной точностью

как учёные перевезли 83-тонного Рамзеса II и хрупкую Солнечную ладью через оживлённый Каир, не повредив ни детали

как личные вещи Тутанхамона изменили представления о быте Нового царства

почему египтяне строили дома из глины, а гробницы — из гранита

зачем Хеопсу понадобился деревянный корабль без единого гвоздя

Приблизительный тайминг:

1:00 — сбор по отелям Шарм-эль-Шейха и выезд

4:30 — санитарная остановка в кафе

8:30 — прибытие на плато Гиза, встреча с гидом

9:00–11:30 — пирамиды и Сфинкс

12:00–13:00 — свободное время в музее, обед в ресторанной зоне по желанию

13:00–16:30 — экскурсия по музею

17:00 — выезд обратно

20:30 — вечерняя остановка

21:00–0:00 — возвращение по отелям

Организационные детали

Едем на автобусе с кондиционером и питьевой водой

С вами будет гид-египтолог из нашей команды

Дополнительные расходы