Групповая экскурсия из Шарм-Эль-Шейха: Конные прогулки и бедуинский чай
Наш комфортабельный трансфер доставит вас из отеля на конюшню, где живут дружелюбные ухоженные лошади.
Инструктор вам объяснит правила безопасности, расскажет об особенностях и повадках коней, будет сопровождать вас весь час катания. Во время приключения вы прокатитесь верхом по светлым пескам на фоне Синайских гор. А после угоститесь целебным бедуинским чаем.
Инструктор вам объяснит правила безопасности, расскажет об особенностях и повадках коней, будет сопровождать вас весь час катания. Во время приключения вы прокатитесь верхом по светлым пескам на фоне Синайских гор. А после угоститесь целебным бедуинским чаем.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Увлекательное верховое приключение.
- Наш комфортабельный трансфер доставит вас из отеля на конюшню, где живут дружелюбные и ухоженные лошади. Инструктор вам объяснит правила безопасности, расскажет об особенностях и повадках коней, а также будет сопровождать вас во время всего часа катания.
- Верховое катание по светлым пескам.
- Погрузитесь в увлекательное приключение, катаясь верхом по светлым пескам пустыни на фоне величественных Синайских гор. Вы будете наслаждаться прекрасными видами и ощущать свободу, управляя лошадью под руководством опытного инструктора. Это уникальная возможность взаимодействовать с лошадьми и окунуться в атмосферу пустынной природы.
- Целебный бедуинский чай.
- После захватывающего верхового катания мы остановимся и угостим вас целебным бедуинским чаем. Вы сможете расслабиться, наслаждаясь аутентичной атмосферой пустыни и вкусом чая. Это будет отличным завершением вашего приключения на лошадях.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ежедневно в 15:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер из вашего отеля и обратно (комфортабельный микроавтобус с кондиционером)
- Услуги инструктора
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- По договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 15:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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