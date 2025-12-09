Найдено 3 экскурсии в категории « Сааремаа » в Таллине на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 3.5 часа 25 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Таллин - город контрастов: старый и новый город, природа и история Таллин - город контрастов. Экскурсия по старинным улицам и современным районам откроет вам тайны эстонской столицы €160 за всё до 4 чел. Пешая 2 часа 5 отзывов Мини-группа до 10 чел. Свидание с Таллином каждый день Два часа, чтобы влюбиться в город: история, атмосфера и неожиданные факты от местных жителей Начало: На Ратушной площади Расписание: ежедневно в 15:15 €25 за человека На машине 13 часов Индивидуальная до 3 чел. Единение с природой на островах Муху и Сааремаа Острова Эстонии - места, где время отдыхает. Здесь жизнь течет медленно, и хочется наслаждаться природой. Исследуйте Сааремаа и Муху без спешки €420 за всё до 3 чел. Другие экскурсии Таллина

