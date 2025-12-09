Мои заказы

Экскурсии на остров Сааремаа из Таллина

Найдено 3 экскурсии в категории «Сааремаа» в Таллине на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Таллин - город контрастов
На машине
3.5 часа
25 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Таллин - город контрастов: старый и новый город, природа и история
Таллин - город контрастов. Экскурсия по старинным улицам и современным районам откроет вам тайны эстонской столицы
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Свидание с Таллином каждый день
Пешая
2 часа
5 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Таллином каждый день
Два часа, чтобы влюбиться в город: история, атмосфера и неожиданные факты от местных жителей
Начало: На Ратушной площади
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€25 за человека
Единение с природой на островах Муху и Сааремаа
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Единение с природой на островах Муху и Сааремаа
Острова Эстонии - места, где время отдыхает. Здесь жизнь течет медленно, и хочется наслаждаться природой. Исследуйте Сааремаа и Муху без спешки
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€420 за всё до 3 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «Сааремаа»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Таллине
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Таллин - город контрастов
  2. Свидание с Таллином каждый день
  3. Единение с природой на островах Муху и Сааремаа
Какие места ещё посмотреть в Таллине
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Старый город
  3. Домский собор
  4. Ратуша
  5. Вируские ворота
  6. Таллинская городская стена
  7. Музей Леннусадам
  8. Монастырь Святой Бригитты
  9. Ратушная площадь
  10. Ратушная аптека
Сколько стоит экскурсия по Таллину в декабре 2025
Сейчас в Таллине в категории "Сааремаа" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 420. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Таллине (Эстония 🇪🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Сааремаа», 30 ⭐ отзывов, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Эстонии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль