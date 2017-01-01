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Легенды Старого Таллина

4.1
7 отзывов
Татьяна Ш.
Татьяна Ш. – Гид из Таллина
Старый Таллин – историческое «сердце» эстонской столицы ⭐️.

Город 🏙️ разрастался на протяжении почти тысячи лет вокруг этого микрорайона.

Я проведу вас по старым улочкам Таллина.

Вы услышите истории 📖 о прошлом города, узнаете о легендах и необычных фактах.

Вам потребуется всего лишь полтора часа, чтобы влюбиться ❤️ в атмосферу Таллина.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👻Мистика где-то рядом
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • €48 за экскурсию

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Легенды Старого Таллина
Легенды Старого Таллина

Что вы увидите

  • Ратушная площадь
  • 5 основных шпилей Старого Таллина:
  • Ратуша
  • церковь Святого Николая
  • Домский собор
  • церковь Святого Духа
  • церковь Святого Олафа
Город Таллинн имеет тысячелетнюю историю 📖 и, конечно же, любой старый город 🏙️ обрастает своими легендами и историями. Средневековый Таллинн богатна очень интересные и загадочные события. Вы узнаете, почему флюгер на единственной сохранившейся готической средневековой ратуше в Северной Европе называют Старым Томасом, как принимали Петра I в Ратуше и чемугощали, какие традиции у братьев Черноголовых и почему на приёме у них в честь Петра I одному из братьев пришлось съесть дохлую мышку? А уж, в какомстаром городе не водились черти, а в колодцах не жили водяные? И наш город не обошли эти странные создания. Если церковь ⛪, то самая высокая в Северной Европе и, конечно же, при её строительстве происходили очень странные явления, не обошлось без вмешательства нечистого. Приходите на экскурсию ⛳ и услышите и увидите сами.
Начало
🚩 Около Ратуши на Ратушной площади
Место завершения
🏁 на Ратушной площади
Легенды Старого Таллина
Легенды Старого Таллина
Легенды Старого Таллина
Легенды Старого Таллина

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Татьяна Ш.
Татьяна Ш.
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7 отзывов оставили туристы

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