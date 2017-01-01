Город Таллинн имеет тысячелетнюю историю 📖 и, конечно же, любой старый город 🏙️ обрастает своими легендами и историями. Средневековый Таллинн богатна очень интересные и загадочные события. Вы узнаете, почему флюгер на единственной сохранившейся готической средневековой ратуше в Северной Европе называют Старым Томасом, как принимали Петра I в Ратуше и чемугощали, какие традиции у братьев Черноголовых и почему на приёме у них в честь Петра I одному из братьев пришлось съесть дохлую мышку? А уж, в какомстаром городе не водились черти, а в колодцах не жили водяные? И наш город не обошли эти странные создания. Если церковь ⛪, то самая высокая в Северной Европе и, конечно же, при её строительстве происходили очень странные явления, не обошлось без вмешательства нечистого. Приходите на экскурсию ⛳ и услышите и увидите сами.