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Машина времени или приключения в деревне эстонской

Nataliya P.
Nataliya P. – Гид из Таллина
Узнав историю 📖 средневекового Таллина, стоит отправиться в этнографический музей 🖼 под Открытым небом и...

поучаствовать в квесте.

В процессе игры вы познакомитесь с бытом эстонской деревни, найдете" золотые монеты" у хозяина одного хутора, разгадаете ребусы, загадки, решите кроссворды(помощь окажут и гид и работники музея).

На маршруте на берегу моря 🌊 вы найдете дерево 🌲 Желаний и оставите и свое пожелание на нем.

И вся эта игра проходит в живописном месте-можно полюбоваться морскими просторами, пройтись по прекрасному лесу и получить радушный прием у хозяюшек хуторов, которые будут проходить по маршруту игры.

Стоит испытать свои силы в суровом быте эстонской деревни прошлых веков....
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🖼Музеи
  • 🧒Подходит для детей
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-25 человек

  • €75 за экскурсию

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Машина времени или приключения в деревне эстонской
Машина времени или приключения в деревне эстонской

Что вы увидите

  • В процессе игры пройден будет весь этнографический музей: можно будет увидеть хутора Западной и Северной Эстонии
  • корчму
  • деревенскую школу
  • мельницы разных видов
  • попасть на хутора эстонских островов
  • посетить дом староверов
Семейный квест на территории этнографического музея Под Открытым Небом (Рокк аль Маре).
Горожане 21 века с трудом себе представляют жизнь крестьян прошлых веков.
Предлагаем вам испытать себя и попытаться окунуться в жизнь эстонской деревни.
В ходе игры вам предстоит найти «золотые монеты», спрятанные хозяином одного хутора, разгадать кроссворды, шпионские сельские коды, найти дерево 🌲 желаний и оставить своё пожелание, попытаться понять смысл сетуской песенки( это у нас есть малый такой народ и сами Эстонии обычные не могут перевести, помогает смотрительница хутора), познакомиться с национальными костюмами разных регионов Эстонии.
Игра проходит по всей территории музея и у вас есть хорошая возможность полюбоваться морскими просторами, подышать чистым лесным воздухом, отогреться и пообщаться с радушными хозяйками хуторов, которые задействованы в игре.
Финал пройдёт в корчме(находится в музее) подведение итогов игры, получения маленьких призов и по своему желанию Вы можете попробовать чудесный травяной чай и другие вкусности настоящей деревенской кухни 🥧
Что входит
  • Экскурсионная программа-квест
Что не входит
  • Транспорт
  • Билеты в музей:
  • В ЛЕТНИЙ СЕЗОН с 23 апреля по 28 сентября
  • Обычный билет 10 €, Льготный билет 7 €
  • В ЗИМНИЙ СЕЗОН с 29 сентября по 22 апреля
  • Обычный билет 8 €, Льготный билет 6 €
Начало
🚩 Вабаыхумуусеуми теэ 12 (Vabaõhumuuseumi tee 12)
Место завершения
🏁 Эстонский музей под открытым небом
Машина времени или приключения в деревне эстонской
Машина времени или приключения в деревне эстонской
Машина времени или приключения в деревне эстонской
Машина времени или приключения в деревне эстонской

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Nataliya P.
Nataliya P.
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