Семейный квест на территории этнографического музея Под Открытым Небом (Рокк аль Маре).

Горожане 21 века с трудом себе представляют жизнь крестьян прошлых веков.

Предлагаем вам испытать себя и попытаться окунуться в жизнь эстонской деревни.

В ходе игры вам предстоит найти «золотые монеты», спрятанные хозяином одного хутора, разгадать кроссворды, шпионские сельские коды, найти дерево 🌲 желаний и оставить своё пожелание, попытаться понять смысл сетуской песенки( это у нас есть малый такой народ и сами Эстонии обычные не могут перевести, помогает смотрительница хутора), познакомиться с национальными костюмами разных регионов Эстонии.

Игра проходит по всей территории музея и у вас есть хорошая возможность полюбоваться морскими просторами, подышать чистым лесным воздухом, отогреться и пообщаться с радушными хозяйками хуторов, которые задействованы в игре.

Финал пройдёт в корчме(находится в музее) подведение итогов игры, получения маленьких призов и по своему желанию Вы можете попробовать чудесный травяной чай и другие вкусности настоящей деревенской кухни 🥧