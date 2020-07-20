1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Таллин: погружение в историю

Мы посетим самые значимые и интересные уголки Старого Таллинна. Вы оцените уникальность Ратуши, услышите о работе Городского совета и его правилах. Познакомитесь со Старым Томасом — символом города — и узнаете, когда он появился на шпиле башни.

На прогулке 👣 по улицам Короткая и Длинная нога вы узнаете о вражде между Нижним и Верхним городом. Мы также расскажем вам о рассвете Таллина во времена Ганзейского союза. Домский собор, церковь ⛪ Нигулисте, храм Александра Невского — поговорим и о вероисповедании эстонцев, о том, к какой конфессии сегодня относят себя жители, а еще коснемся темы язычества в нашей стране.

Самая старая аптека

Зайдём в аптеку, работающую с 1422 года: ежи и гадюки, настойки из мокриц — вы услышите о семье Бурхард, 300 лет заправлявшей аптекой. Чем лечили раньше, что необычного можно сегодня здесь приобрести, почему марципан не является лакомством — вас ждет немало открытий.

Эстонцы вчера и сегодня

Отдельная тема — быт и повседневная жизнь Эстонии. Мы расскажем о национальном костюме и о том, как был устроен дом купца; как отмечали национальные праздники в прошлом и как справляют сейчас. Вы познакомитесь и с эстонской кухней и пивными традициями: какие блюда готовят к праздничному столу, что такое mulgipuuder и чем знаменит бутерброд с килькой. И, конечно, мы посоветуем лучшие кафе и рестораны, а еще проведем к старейшему кафе города.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или моя коллега — профессиональный гид.