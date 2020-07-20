1 отзыв оставили туристы

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Наш Таллин в вашей компании!

Погрузиться в атмосферу средневекового города и открыть самое любопытное из его прошлого

5
1 отзыв
Наталия
Наталия – представитель из Таллина
Без скучных лекций и набора дат — мы познакомим вас с хрониками старинного Ревеля и расскажем о современной жизни его преемника-Таллина.

Вы узнаете, почему он хромает на одну ногу, заглянете в раритетную аптеку, услышите о религии и праздниках эстонцев и вникнете в особенности национальной кухни 🥧.

А с высоты смотровых площадок окончательно сложите таллинский пазл!
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 12 человек

  • €13 за человека

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Наш Таллин в вашей компании!
Наш Таллин в вашей компании!

Что вас ожидает

Таллин: погружение в историю
Мы посетим самые значимые и интересные уголки Старого Таллинна. Вы оцените уникальность Ратуши, услышите о работе Городского совета и его правилах. Познакомитесь со Старым Томасом — символом города — и узнаете, когда он появился на шпиле башни.
На прогулке 👣 по улицам Короткая и Длинная нога вы узнаете о вражде между Нижним и Верхним городом. Мы также расскажем вам о рассвете Таллина во времена Ганзейского союза. Домский собор, церковь ⛪ Нигулисте, храм Александра Невского — поговорим и о вероисповедании эстонцев, о том, к какой конфессии сегодня относят себя жители, а еще коснемся темы язычества в нашей стране.

Самая старая аптека
Зайдём в аптеку, работающую с 1422 года: ежи и гадюки, настойки из мокриц — вы услышите о семье Бурхард, 300 лет заправлявшей аптекой. Чем лечили раньше, что необычного можно сегодня здесь приобрести, почему марципан не является лакомством — вас ждет немало открытий.

Эстонцы вчера и сегодня
Отдельная тема — быт и повседневная жизнь Эстонии. Мы расскажем о национальном костюме и о том, как был устроен дом купца; как отмечали национальные праздники в прошлом и как справляют сейчас. Вы познакомитесь и с эстонской кухней и пивными традициями: какие блюда готовят к праздничному столу, что такое mulgipuuder и чем знаменит бутерброд с килькой. И, конечно, мы посоветуем лучшие кафе и рестораны, а еще проведем к старейшему кафе города.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или моя коллега — профессиональный гид.

Начало и место завершения
🚩 на Ратушной площади
Наш Таллин в вашей компании!
Наш Таллин в вашей компании!
Наш Таллин в вашей компании!
Наш Таллин в вашей компании!
Наш Таллин в вашей компании!
Наш Таллин в вашей компании!
Наш Таллин в вашей компании!
Наш Таллин в вашей компании!
Наш Таллин в вашей компании!
Наш Таллин в вашей компании!
Наш Таллин в вашей компании!
Наш Таллин в вашей компании!
Наш Таллин в вашей компании!

Экскурсия проводится в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 12:00, в воскресенье в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Наталия
Наталия
Здравствуйте! Я и мои коллеги — профессиональные гиды в Таллине. Очень любим наш город и нашу страну, хотим принести и вам частичку этой любви. Представьте, что экскурсия по новым местам может быть совсем не такой, как вы привыкли. Нет утомительных и однообразных описаний, нет топтаний на одном месте. Есть много полезного, нового, неизвестного ранее, а также драйв, задор и улыбка! Есть профессиональные и увлекательные рассказы об Эстонии и Таллине. Они позволят вам стать частью описываемых событий, посмотреть на них изнутри, проникнуться духом исторического Таллина и современных его уголков.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

1 отзыв оставили туристы

20 июля 2020
Очень понравилось, гид Юлия ответила на все наши вопросы, тур был весёлый и информативный, очень рекомендую! Отдельное спасибо Юлие за такую прекрасную экскурсию!!

Наталия проводит ещё 5 экскурсий

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