Во время увлекательной двухчасовой экскурсии 🧭 начинающейся из центра Старого города, с Ратушной площади, или из любого другого удобного вам места, мы пройдём по живописным таллинским улицам.

Увидим латинский квартал, где с 13 века находился доминиканский монастырь, улицу Пикк – бывшую главную улицу города, на которой находятся дома купеческих и ремесленных гильдий Таллина. Узнаем много интересного об истории 📖 средневекового, купеческого Таллина, города входившего в торговое объединение – Ганзейский союз, о жизни горожан, законах средневековья и укладе жизни.

Мы ознакомимся со средневековой архитектурой Таллина. Узнаем, почему город 🏙️ был основан именно на этом месте, как он жил и развивался, почему в Таллине так много церквей и какие необычные истории они пронесли сквозь столетия.

Старый город Таллин состоит из двух частей – Верхний город и Нижний город.

Осмотрев купеческий Нижний город, мы пересекаем границу и переходим в верхнюю часть – Вышгород. Верхний город был оплотом рыцарства. Многие известные дворянские фамилии связаны с нашим городом, Крузенштерн и Беллинсгаузен, Бенкендорф, Врангель и другие. Мы увидим два величественных собора, православный – Александра Невского и лютеранский — Святой Марии. Полюбуемся знаменитой панорамой Таллина со смотровых площадок. Увидим средневековый замок 🏰, в котором сейчас заседает Эстонский Парламент, мощные башни крепостной стены, услышим множество занимательных и познавательных историй.

По пути обратно в Нижний город, по улице Короткая нога, мы окажемся в той части старого города, где мы ещё не были, и конечно же нас будут ждать новые открытия. Где в Таллине обитают привидения, где спускался с небес флаг и кто живёт в старом колодце. Экскурсия ⛳ закончится на Ратушной площади.