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Пешеходная экскурсия по Старому городу

4.9
14 отзывов
Ульяна В.
Ульяна В. – Гид из Таллина
Во время экскурсии 🧭 вы познакомитесь с достопримечательностями 🏛️ старейшего района эстонской столицы ⭐️.

Услышите истории 📖 о жителях Таллина в разные века, увидите старинные дома и соборы, вдохновитесь средневековой архитектурой, а также побываете в самых значимых уголках Старого города.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €15 за человека

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Пешеходная экскурсия по Старому городу
Пешеходная экскурсия по Старому городу

Что вы увидите

  • Собор Александра Невского (вход бесплатный)
  • Собор Девы Марии «Домский собор» (вход свободный)
  • Смотровые площадки
  • Улицы Короткая и Длинная нога
  • Средневековая городская стена
  • Государственный парламент
  • Церковь Святого Олафа
  • Церковь Святого духа и Святого Николая (с улицы)
  • Городская Ратуша и Ратушная площадь
  • Ратушная аптека
  • Большая торговая гильдия
  • Доминиканский монастырь и улица Катерины
  • Сад датского короля
Во время увлекательной двухчасовой экскурсии 🧭 начинающейся из центра Старого города, с Ратушной площади, или из любого другого удобного вам места, мы пройдём по живописным таллинским улицам.
Увидим латинский квартал, где с 13 века находился доминиканский монастырь, улицу Пикк – бывшую главную улицу города, на которой находятся дома купеческих и ремесленных гильдий Таллина. Узнаем много интересного об истории 📖 средневекового, купеческого Таллина, города входившего в торговое объединение – Ганзейский союз, о жизни горожан, законах средневековья и укладе жизни.
Мы ознакомимся со средневековой архитектурой Таллина. Узнаем, почему город 🏙️ был основан именно на этом месте, как он жил и развивался, почему в Таллине так много церквей и какие необычные истории они пронесли сквозь столетия.
Старый город Таллин состоит из двух частей – Верхний город и Нижний город.
Осмотрев купеческий Нижний город, мы пересекаем границу и переходим в верхнюю часть – Вышгород. Верхний город был оплотом рыцарства. Многие известные дворянские фамилии связаны с нашим городом, Крузенштерн и Беллинсгаузен, Бенкендорф, Врангель и другие. Мы увидим два величественных собора, православный – Александра Невского и лютеранский — Святой Марии. Полюбуемся знаменитой панорамой Таллина со смотровых площадок. Увидим средневековый замок 🏰, в котором сейчас заседает Эстонский Парламент, мощные башни крепостной стены, услышим множество занимательных и познавательных историй.
По пути обратно в Нижний город, по улице Короткая нога, мы окажемся в той части старого города, где мы ещё не были, и конечно же нас будут ждать новые открытия. Где в Таллине обитают привидения, где спускался с небес флаг и кто живёт в старом колодце. Экскурсия ⛳ закончится на Ратушной площади.
Начало и место завершения
🚩 Ратушная площадь
Пешеходная экскурсия по Старому городу
Пешеходная экскурсия по Старому городу
Пешеходная экскурсия по Старому городу
Пешеходная экскурсия по Старому городу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ульяна В.
Ульяна В.
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14 отзывов оставили туристы

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