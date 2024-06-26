28 отзывов оставили туристы

Таллин из трамвайного окна - это уникальная возможность увидеть город с необычного ракурса.Начало маршрута на площади Свободы, где открывается вид на средневековую башню Кик-ин-де-Кёк и современные культурные объекты.Путешествие продолжается на

трамвае №3 через центр города, где вы узнаете о превращении Таллина в европейскую столицу. Прогулка по парку Кадриорг и осмотр Царского дворца дополнят впечатления. Завершает экскурсию квартал Ротерманна, известный по фильму «Сталкер». Этот тур - отличный способ узнать о главных достопримечательностях города

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода в Таллине наиболее комфортная, а город утопает в зелени. В это время трамвайные маршруты работают без изменений, и вы сможете насладиться прогулкой по парку Кадриорг в полной мере. В октябре и апреле, хотя и прохладнее, также можно получить удовольствие от поездки, особенно если вы любите более спокойную атмосферу. Зимой и ранней весной, несмотря на возможные погодные неудобства, трамвайное путешествие остаётся интересным благодаря уюту и теплу вагончиков.

Сейчас август — это идеальное время.