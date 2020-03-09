28 отзывов оставили туристы

Огромное спасибо Рите за замечательную и очень познавательную экскурсию. Нам было действительно интересно не просто погулять - проехаться на трамвае по городу, а узнать знакомого незнакомца чуть ближе, послушать историю тех мест, по которым уже когда-то гуляли и тех, где мы были впервые. Однозначно постараемся познакомиться с Таллином ещё ближе в наш следущий приезд, потому что для нас это город, в который хочется возвращаться снова и снова, и будем рады, если Рита сможет стать нашим проводником.