28 отзывов оставили туристы

Таллин из трамвайного окна - это уникальная возможность увидеть город с необычного ракурса.
Начало маршрута на площади Свободы, где открывается вид на средневековую башню Кик-ин-де-Кёк и современные культурные объекты.
Путешествие продолжается на
Начало маршрута на площади Свободы, где открывается вид на средневековую башню Кик-ин-де-Кёк и современные культурные объекты.
Путешествие продолжается на
5 причин купить эту экскурсию
- 🚋 Уникальный маршрут на трамвае
- 🏰 Исторические и современные достопримечательности
- 🌳 Прогулка по парку Кадриорг
- 🎭 Визит в культурные объекты
- 🎥 Локации из фильма «Сталкер»
Лучшее время для посещения
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фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
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Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода в Таллине наиболее комфортная, а город утопает в зелени. В это время трамвайные маршруты работают без изменений, и вы сможете насладиться прогулкой по парку Кадриорг в полной мере. В октябре и апреле, хотя и прохладнее, также можно получить удовольствие от поездки, особенно если вы любите более спокойную атмосферу. Зимой и ранней весной, несмотря на возможные погодные неудобства, трамвайное путешествие остаётся интересным благодаря уюту и теплу вагончиков.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Башня Кик-ин-де-Кёк
- Парк Кадриорг
- Памятник героям Освободительной войны
- Квартал Ротерманна
Описание экскурсии
Программа
- Начало — на площади Свободы у церкви св. Яана. Это парадная площадь, на которой проходят самые важные события страны. Отсюда мы увидим средневековую башню Кик-ин-де-Кёк, бастионы и современные культурные объекты: единственный в Эстонии русский профессиональный театр, памятник героям Освободительной войны 1918 года.
- На этой же площади сядем на трамвай №3, который провезет нас по центру современного города. Вы увидите и узнаете, как Таллинн постепенно преображался, превращаясь из крепости в европейскую столицу. На месте крепостных стен и ворот в начале 20 века были построены здания в югендстиле, а также театры. Мы увидим театр «Эстония» и Эстонский драматический театр, «Поцелуеву горку», первую советскую высотку, дом купца первой гильдии Епинатьева, Таллиннский университет, самую современную церковь, деревянную архитектуру Таллинна.
- По главной улице мы доедем до самого красивого предместья старого Таллинна — парка Кадриорг. Вы узнаете, кем и почему был создан этот парк. Из окна трамвая виден Лебединый пруд и Царский дворец.
- В Кадриорге мы совершим небольшую прогулку, чтобы рассмотреть самый красивый в Северной Европе дворец в стиле барокко и самый известный в городе памятник броненосцу «Русалка». Он находится на набережной моря, откуда открывается вид на город, олимпийский центр и средневековый монастырь.
- После недолгой прогулки пересядем на трамвай №1, вернемся в центр, чтобы познакомиться с уникальным для Таллина кварталом Ротерманна, мистический ужас которого сподвигнул А. Тарковского снять здесь свой фильм «Сталкер».
Многое можно увидеть из окна трамвая. Это будет несколько другой взгляд на город. Кроме истории, вы узнаете, куда ещё можно сходить, где что посмотреть и провести время.
Организационные детали
- Детали маршрута могут корректироваться в связи с изменениями в работе общественного транспорта
- Дополнительные расходы: билеты на трамвай в две стороны – 2 евро для взрослого за одну поездку и 1 евро для студентов. Билет приобретаем у водителя. Можно заранее приобрести суточный билет.
- По времени: на трамвае поездка занимает 20-25 минут, остальное – пешком
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У церкви на площади Свободы (Vabaduse väljak)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита — ваш гид в Таллине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 501 туриста
Дорогие друзья! Любое время года подходит для посещения города Таллинна. Я родилась в этом городе и прекрасно знаю его прошлое и настоящее. По профессии я историк, но уже несколько лет
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 29 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Интересная живая экскурсия. Таллин прекрасен. Спасибо Маргарите!
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Ж
Благодарим Маргариту за прекрасную экскурсию для нашей семьи. Все четко, пунктуально. Маргарита - вежливая, приятная, интеллигентная женщина, при этом грамотный гид с хорошо поставленной красивой речью и знанием материала: как
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Е
Хочу искренне поблагодарить Маргариту за экскурсию "Таллинн из трамвайного окна", которая состоялась 25.12.2016.
Экскурсия интересная и нестандартная. Несколько часов пролетели незаметно. Знакомство с городом действительно происходит необычным образом. Удалось полюбоваться очаровательным
Экскурсия интересная и нестандартная. Несколько часов пролетели незаметно. Знакомство с городом действительно происходит необычным образом. Удалось полюбоваться очаровательным
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С
Нам с подругой все очень понравилось, несмотря на дождь:) Структурированная профессиональная экскурсия с хорошим русским языком. Я бы порекомендовала эту прогулку тем, кто хочет увидеть не только старый город, кому
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Е
Огромное спасибо Рите за замечательную и очень познавательную экскурсию. Нам было действительно интересно не просто погулять - проехаться на трамвае по городу, а узнать знакомого незнакомца чуть ближе, послушать историю
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Е
Формат экскурсии нам понравился. Будучи в Таллине не первый раз мы побывали в местах,о которых и не подозревали,хотя не раз ходили по соседней улице. Маргарита хорошо знает историю своего города, может поддержать разговор на любые темы. На все заданные нами вопросы мы получили исчерпывающие ответы. Время пролетело незаметно и даже небольшой дождь не испортил впечатления. Еще раз спасибо Маргарите.
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Входит в следующие категории Таллина
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