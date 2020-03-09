28 отзывов оставили туристы

Благодарим Маргариту за прекрасную экскурсию для нашей семьи. Все четко, пунктуально. Маргарита - вежливая, приятная, интеллигентная женщина, при этом грамотный гид с хорошо поставленной красивой речью и знанием материала: как и исторического, архитектурных стилей, так и житейских тем местного содержания. Нам было очень комфортно на протяжении всего времени. Отдельно хочется сказать по программе - безусловно, выходя за рамки Старого города, путешествие в другие районы открывает Таллин шире: Кадриорг - необыкновенное тихое, спокойное место, утопающие в зелени; удивительна деревянная сохранившаяся застройка, конечно, доходные дома северного модерна; Ротерманн - возрожденное увядание, пожалуй, альтернатива крепостным стенам не хуже. Спасибо, Маргарите - рекомендую от души!