28 отзывов оставили туристы

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Таллин из трамвайного окна

Открыть все самые главные городские красоты и истории с необычного ракурса

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча у церкви на площади Свободы (Vabaduse väljak)
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53 за экскурсию

У этой экскурсии28 отзывов
4.82
Margarita
Задать вопросОбычно отвечает за 56 мин.
Margarita – Гид в Таллине
Вы будете знакомиться с городом, его историей 📖 и современностью самым необычным образом — из трамвая! Уютно устроившись в одном из вагончиков и слушая мой рассказ.

У нас в городе 4 трамвайных линии.

Мы прокатимся по двум.

И при этом захватим основные достопримечательности 🏛️ — все важное, что нужно узнать о Таллине, вы узнаете на этой экскурсии 🧭
Таллин из трамвайного окна
Таллин из трамвайного окна

Программа

  • Начало — на площади Свободы у церкви св. Яана. Это парадная площадь, на которой проходят самые важные события страны. Отсюда мы увидим средневековую башню Кик-ин-де-Кёк, бастионы и современные культурные объекты: единственный в Эстонии русский профессиональный театр, памятник героям Освободительной войны 1918 года.
  • На этой же площади сядем на трамвай №3, который провезет нас по центру современного города. Вы увидите и узнаете, как Таллинн постепенно преображался, превращаясь из крепости в европейскую столицу. На месте крепостных стен и ворот в начале 20 века были построены здания в югендстиле, а также театры. Мы увидим театр «Эстония» и Эстонский драматический театр, «Поцелуеву горку», первую советскую высотку, дом купца первой гильдии Епинатьева, Таллиннский университет, самую современную церковь, деревянную архитектуру Таллинна.
  • По главной улице мы доедем до самого красивого предместья старого Таллинна — парка Кадриорг. Вы узнаете, кем и почему был создан этот парк. Из окна трамвая виден Лебединый пруд и Царский дворец.
  • В Кадриорге мы совершим небольшую прогулку, чтобы рассмотреть самый красивый в Северной Европе дворец в стиле барокко и самый известный в городе памятник броненосцу «Русалка». Он находится на набережной моря, откуда открывается вид на город, олимпийский центр и средневековый монастырь.
  • После недолгой прогулки пересядем на трамвай №1, вернемся в центр, чтобы познакомиться с уникальным для Таллина кварталом Ротерманна, мистический ужас которого сподвигнул А. Тарковского снять здесь свой фильм «Сталкер».

Многое можно увидеть из окна трамвая. Это будет несколько другой взгляд на город. Кроме истории, вы узнаете, куда ещё можно сходить, где что посмотреть и провести время.

Организационные детали

  • Детали маршрута могут корректироваться в связи с изменениями в работе общественного транспорта
  • Дополнительные расходы: билеты на трамвай в две стороны – 2 евро для взрослого за одну поездку и 1 евро для студентов. Билет приобретаем у водителя. Можно заранее приобрести суточный билет.
  • По времени: на трамвае поездка занимает 20-25 минут, остальное – пешком
Таллин из трамвайного окна
Таллин из трамвайного окна
Таллин из трамвайного окна

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала у церкви на площади Свободы (Vabaduse väljak).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Margarita
Margarita
Дорогие друзья! Любое время года подходит для посещения города Таллинна. Я родилась в этом городе и прекрасно знаю его прошлое и настоящее. По профессии я историк, но уже несколько лет занимаюсь проведением индивидуальных и групповых, пешеходных и автобусных экскурсий. Кроме экскурсий я предлагаю Вам знакомство с окрестностями города и с его музеями. Буду рада ответить на все интересующие Вас вопросы и предоставить надежное и качественное обслуживание.
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28 отзывов оставили туристы

9 марта 2020
Все понравилось
14 января 2020
Хорошая экскурсия! Ставлю не отлично, так как много вопросов приходилось спрашивать самим. Экскурсовод очень спокойная приятная женщина! Но хочется меньше спокойной и монотонной лекции, больше драйва, страсти к городу и рассказу без пауз.
6 января 2020
Отличная экскурсия. Маргарита рассказала уйму интересных фактов и придала городу новый окрас, интерес приходит во время экскурсии ;) Спасибо за увлекательный рассказ!
5 ноября 2019
Экскурсия понравилась, Маргарита интересно рассказывает, прекрасный маршрут. Всем рекомендуем.
27 июля 2019
Гид Маргарита знающий своё дело человек, очень деликатный. Экскурсия позволяет узнать Таллин вне пределов Старого города, где тоже много интересного. Для совсем маленьких детей не подходит, скорее для школьников.
21 июля 2019
Т. к. погода была хорошая, поменяли экскурсию и прошли по старому городу. Все очень доходчиво и интересно было рассказано. Очень рекомендую гида
13 мая 2019
Благодарим Маргариту за прекрасную экскурсию для нашей семьи. Все четко, пунктуально. Маргарита - вежливая, приятная, интеллигентная женщина, при этом грамотный гид с хорошо поставленной красивой речью и знанием материала: как и исторического, архитектурных стилей, так и житейских тем местного содержания. Нам было очень комфортно на протяжении всего времени. Отдельно хочется сказать по программе - безусловно, выходя за рамки Старого города, путешествие в другие районы открывает Таллин шире: Кадриорг - необыкновенное тихое, спокойное место, утопающие в зелени; удивительна деревянная сохранившаяся застройка, конечно, доходные дома северного модерна; Ротерманн - возрожденное увядание, пожалуй, альтернатива крепостным стенам не хуже. Спасибо, Маргарите - рекомендую от души!
15 января 2019
Необычная экскурсия. Увидели и узнали много интересного за пределами старого города. Прокатились на современном и ретро трамвае. Маргарита-интересный рассказчик, отвечала на все наши вопросы.
7 января 2019
Огромное спасибо Рите за замечательную и очень познавательную экскурсию. Нам было действительно интересно не просто погулять - проехаться на трамвае по городу, а узнать знакомого незнакомца чуть ближе, послушать историю тех мест, по которым уже когда-то гуляли и тех, где мы были впервые. Однозначно постараемся познакомиться с Таллином ещё ближе в наш следущий приезд, потому что для нас это город, в который хочется возвращаться снова и снова, и будем рады, если Рита сможет стать нашим проводником.
18 декабря 2018
Экскурсия понравилась. Экскурсовод Маргарита очень приятная в общении, пунктуальная. Получили много интересной информации. Рекомендуем!
Ещё 18 отзывов

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