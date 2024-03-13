читать дальше Лейсан очень приятный человек и профессиональный гид со знанием дела, очень хорошо ориентируется в бордосских винах и не только, даёт ценные советы. Тур по очень красивым местам и шато, мне очень понравился, всем рекомендую Обязательно еще вернусь!

Хочу сказать огромное спасибо Лейсан за то, что встретила меня на вокзале и скорректировала тур под мои пожелания и время.