1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Винный тур в Медок
Познакомиться с жизнью винодельческого региона и насладиться дивными медокскими винами
«Если вы хотите окунуться в жизнь винодельческого региона Медока с его знаменитыми шато и винами Grand Cru Classe, то приглашаю отправиться из Бордо в увлекательную поездку по региону»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€600 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия на винодельни Сент-Эмильона
Посетить два шато в легендарном крае виноградников и изысканного вина
«Я встречу вас в вашем отеле, и мы отправимся в Сент-Эмильон — старинный винодельческий регион в окрестностях Бордо»
13 июня в 09:00
17 июня в 09:00
€540 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия на винодельни Медока
Посетить шато, продегустировать знаменитые вина и насладиться романтическими пейзажами
«Все винодельни я тщательно выбираю, и все они очень разные»
13 июня в 10:00
17 июня в 10:00
€540 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена13 марта 2024Хочу сказать огромное спасибо Лейсан за то, что встретила меня на вокзале и скорректировала тур под мои пожелания и время.
- ММарта23 января 2024Лейсан не просто настоящий профессионал, как экскурсовод, но и дипломированный специалист в деле производства вина! Очень интересная поездка, которая была построена с учетом наших пожеланий и интересов.
- ССветлана23 ноября 2023Супер экскурсия!!!!! Супер экскурсовод, спасибо Лейсан!!!!!! Влюбили нас с вино и винодельни Бордо, открыли для себя много нового, интересного в виноделии!!!
- ООльга11 ноября 2023Это был наш идеальный день в Бордо с Лейсан. День который останется на всегда в памяти. Огромное спасибо прекрасной Лейсан,
- ВВадим3 октября 2023С первого момента встречи с Жанной мы погрузились в мир Бордо - мир вина, виноделия, прекрасной природы истории. Не имеет смысла пересказывать экскурсию - это надо увидеть самому. Спасибо Жанне от нас всех за чудесный день в Бордо! Надеемся увидеться вновь!
- aaleksei13 сентября 2023Посетили Бордо в начале Сентября 2022. Были там несколько дней, и само собой, не могли не посетить винодельни. Наш выбор
- AAnastasia30 августа 2023Понравилось, Жанна подготовила маршрут с учетом наших предпочтений, очень увлекательно рассказывала о виноделии. Когда вернёмся в Бордо, обязательно снова поедем с Жанной по другим маршрутам.
Ответы на вопросы от путешественников по Бордо в категории «Винодельни»
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Сколько стоит экскурсия по Бордо в июне 2024
Сейчас в Бордо в категории "Винодельни" можно забронировать 3 экскурсии от 540 до 600. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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