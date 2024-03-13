Экскурсии на винодельни и виноградники в Бордо

Найдено 3 экскурсии в категории «Винодельни» в Бордо на русском языке, цены от €540. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Винный тур в Медок
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
17 отзывов
Винный тур в Медок
Познакомиться с жизнью винодельческого региона и насладиться дивными медокскими винами
«Если вы хотите окунуться в жизнь винодельческого региона Медока с его знаменитыми шато и винами Grand Cru Classe, то приглашаю отправиться из Бордо в увлекательную поездку по региону»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
600 за всё до 4 чел.
Экскурсия на винодельни Сент-Эмильона
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Экскурсия на винодельни Сент-Эмильона
Посетить два шато в легендарном крае виноградников и изысканного вина
«Я встречу вас в вашем отеле, и мы отправимся в Сент-Эмильон — старинный винодельческий регион в окрестностях Бордо»
13 июня в 09:00
17 июня в 09:00
540 за всё до 4 чел.
Экскурсия на винодельни Медока
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Экскурсия на винодельни Медока
Посетить шато, продегустировать знаменитые вина и насладиться романтическими пейзажами
«Все винодельни я тщательно выбираю, и все они очень разные»
13 июня в 10:00
17 июня в 10:00
540 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    13 марта 2024
    Экскурсия на винодельни Медока
    Хочу сказать огромное спасибо Лейсан за то, что встретила меня на вокзале и скорректировала тур под мои пожелания и время.
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    Лейсан очень приятный человек и профессиональный гид со знанием дела, очень хорошо ориентируется в бордосских винах и не только, даёт ценные советы. Тур по очень красивым местам и шато, мне очень понравился, всем рекомендую Обязательно еще вернусь!

  • М
    Марта
    23 января 2024
    Экскурсия на винодельни Сент-Эмильона
    Лейсан не просто настоящий профессионал, как экскурсовод, но и дипломированный специалист в деле производства вина! Очень интересная поездка, которая была построена с учетом наших пожеланий и интересов.
  • С
    Светлана
    23 ноября 2023
    Экскурсия на винодельни Сент-Эмильона
    Супер экскурсия!!!!! Супер экскурсовод, спасибо Лейсан!!!!!! Влюбили нас с вино и винодельни Бордо, открыли для себя много нового, интересного в виноделии!!!
  • О
    Ольга
    11 ноября 2023
    Экскурсия на винодельни Сент-Эмильона
    Это был наш идеальный день в Бордо с Лейсан. День который останется на всегда в памяти. Огромное спасибо прекрасной Лейсан,
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    она показала такие Шато о существовании которых и подумать не могла. Мы обязательно вернёмся и совершенно точно отправимся с Лейсан за новыми эмоциями, посетим другие Шато 🙌🏻❤️

    Это был наш идеальный день в Бордо с Лейсан. День который останется на всегда в памятиЭто был наш идеальный день в Бордо с Лейсан. День который останется на всегда в памятиЭто был наш идеальный день в Бордо с Лейсан. День который останется на всегда в памятиЭто был наш идеальный день в Бордо с Лейсан. День который останется на всегда в памятиЭто был наш идеальный день в Бордо с Лейсан. День который останется на всегда в памяти
  • В
    Вадим
    3 октября 2023
    Винный тур в Медок
    С первого момента встречи с Жанной мы погрузились в мир Бордо - мир вина, виноделия, прекрасной природы истории. Не имеет смысла пересказывать экскурсию - это надо увидеть самому. Спасибо Жанне от нас всех за чудесный день в Бордо! Надеемся увидеться вновь!
  • a
    aleksei
    13 сентября 2023
    Винный тур в Медок
    Посетили Бордо в начале Сентября 2022. Были там несколько дней, и само собой, не могли не посетить винодельни. Наш выбор
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    остановился на индивидуальной экскурсии с Жанной, мы - двое взрослых и ребенок около 4 лет. Мы провели время интересно, комфортно, было красиво и вкусно, а атмосфера - легкой. Очень понравилось, как Жанна рассказывала историю региона, технологию изготовления вин и даже просто о жизни во Франции. Однозначно, рекомендуем!

  • A
    Anastasia
    30 августа 2023
    Винный тур в Медок
    Понравилось, Жанна подготовила маршрут с учетом наших предпочтений, очень увлекательно рассказывала о виноделии. Когда вернёмся в Бордо, обязательно снова поедем с Жанной по другим маршрутам.

Ответы на вопросы от путешественников по Бордо в категории «Винодельни»

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Сколько стоит экскурсия по Бордо в июне 2024
Сейчас в Бордо в категории "Винодельни" можно забронировать 3 экскурсии от 540 до 600. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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