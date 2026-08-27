Утро проведём в Бордо — прогуляемся по улочкам и площадям, рассмотрим кафедральный собор и средневековые ворота. А после отправимся к виноградникам Сент-Эмильона. Пройдём по мощёным улочкам города паломников, заглянем в старинный монастырский дворик и завершим день в шато — знакомством с производством и дегустацией вин гран-крю.

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Описание билета

9:00–11:00 — прогулка по Бордо

Начнём с исторического центра и проследим путь города от римской эпохи до наших дней. Вы увидите кафедральный собор Святого Андрея, Большой театр, Водяное зеркало и средневековые городские ворота. По пути поговорим о людях и событиях, повлиявших на судьбу Бордо, и разберёмся, почему его называют «золотым городом» и «спящей красавицей».

11:00–12:00 — дорога в Сент-Эмильон

12:00–13:30 — обед среди виноградников

По вашему выбору пообедаем в ресторане или устроим пикник.

13:30–15:30 — средневековый Сент-Эмильон

Пройдём по узким мощёным улочкам города паломников. Посмотрим снаружи на крупнейшую подземную монолитную церковь, посетим церковь каноников и монастырский дворик. Поговорим об истории местного виноделия, влиянии Французской революции на производство вина и роли многочисленных шато. Также познакомимся с креманом и попробуем сент-эмильонские макаруны, которые готовят по рецепту 17 века.

16:00–17:00 — шато гран-крю

Посетим одно из шато региона. Во время экскурсии вы узнаете, как производят вино, научитесь разбираться в сортах винограда и годах урожая, а затем продегустируете три или четыре сорта.

17:00–18:00 — возвращение в Бордо

Организационные детали