Сменить парадные площади на средневековые улочки и винные поместья
Утро проведём в Бордо — прогуляемся по улочкам и площадям, рассмотрим кафедральный собор и средневековые ворота. А после отправимся к виноградникам Сент-Эмильона.
Пройдём по мощёным улочкам города паломников, заглянем в старинный монастырский дворик и завершим день в шато — знакомством с производством и дегустацией вин гран-крю.
Описание билета
9:00–11:00 — прогулка по Бордо
Начнём с исторического центра и проследим путь города от римской эпохи до наших дней. Вы увидите кафедральный собор Святого Андрея, Большой театр, Водяное зеркало и средневековые городские ворота. По пути поговорим о людях и событиях, повлиявших на судьбу Бордо, и разберёмся, почему его называют «золотым городом» и «спящей красавицей».
11:00–12:00 — дорога в Сент-Эмильон
12:00–13:30 — обед среди виноградников
По вашему выбору пообедаем в ресторане или устроим пикник.
13:30–15:30 — средневековый Сент-Эмильон
Пройдём по узким мощёным улочкам города паломников. Посмотрим снаружи на крупнейшую подземную монолитную церковь, посетим церковь каноников и монастырский дворик. Поговорим об истории местного виноделия, влиянии Французской революции на производство вина и роли многочисленных шато. Также познакомимся с креманом и попробуем сент-эмильонские макаруны, которые готовят по рецепту 17 века.
16:00–17:00 — шато гран-крю
Посетим одно из шато региона. Во время экскурсии вы узнаете, как производят вино, научитесь разбираться в сортах винограда и годах урожая, а затем продегустируете три или четыре сорта.
17:00–18:00 — возвращение в Бордо
Организационные детали
Едем на комфортабельном легковом автомобиле
Отдельно оплачивается: парковка — €15, входные билеты в шато — €25–45 за чел., обед — от €25 за чел.
Дегустация 18+
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Бордо
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провела экскурсии для 189 туристов
Живу в Бордо и искренне люблю этот город за его теплоту, богатую историю и гастрономические изыски.
На моих экскурсиях мы проходим по историческим кварталам, узнаём больше о культуре Франции, заглядываем в тайные уголки, знакомые только местным жителям. Дополнить день можем дегустацией местных продуктов: вина в шато или устриц на берегу Атлантики.
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