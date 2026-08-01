За одну поездку вы посетите сразу два шато и познакомитесь с винодельческой стороной региона. Разберётесь в сортах и этапах производства, научитесь читать этикетки и понимать названия апелласьонов, узнаете историю хозяйств и составите более полное представление о традициях одной из самых известных винных областей Бордо.

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Описание экскурсии

9:00 — выезд из Бордо

Дорога занимает около 20–40 минут. По пути поговорим о местных апелласьонах и о том, чем их климат и почвы отличаются от Медока и Сент-Эмильона.

10:00–11:00 — первое шато

Пройдём по виноградникам, производственным помещениям и погребам с дубовыми бочками. Вы узнаете историю хозяйства, разберётесь в основных этапах производства и попробуете несколько сортов вина.

12:00–13:30 — обед

Сделаем остановку в местном ресторане. Обед оплачивается отдельно.

14:00–15:30 — второе шато

Познакомимся с другим хозяйством и сравним его подход к виноделию с первым. Во время дегустации обратим внимание на стиль, аромат и характер вин. Обсудим классификацию шато, сорта винограда и влияние терруара. Вы научитесь читать французские винные этикетки, понимать названия апелласьонов и увереннее выбирать бутылку.

16:30–17:00 — возвращение в Бордо

Организационные детали