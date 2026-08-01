За одну поездку вы посетите сразу два шато и познакомитесь с винодельческой стороной региона.
Разберётесь в сортах и этапах производства, научитесь читать этикетки и понимать названия апелласьонов, узнаете историю хозяйств и составите более полное представление о традициях одной из самых известных винных областей Бордо.
Разберётесь в сортах и этапах производства, научитесь читать этикетки и понимать названия апелласьонов, узнаете историю хозяйств и составите более полное представление о традициях одной из самых известных винных областей Бордо.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Бордо
Дорога занимает около 20–40 минут. По пути поговорим о местных апелласьонах и о том, чем их климат и почвы отличаются от Медока и Сент-Эмильона.
10:00–11:00 — первое шато
Пройдём по виноградникам, производственным помещениям и погребам с дубовыми бочками. Вы узнаете историю хозяйства, разберётесь в основных этапах производства и попробуете несколько сортов вина.
12:00–13:30 — обед
Сделаем остановку в местном ресторане. Обед оплачивается отдельно.
14:00–15:30 — второе шато
Познакомимся с другим хозяйством и сравним его подход к виноделию с первым. Во время дегустации обратим внимание на стиль, аромат и характер вин. Обсудим классификацию шато, сорта винограда и влияние терруара. Вы научитесь читать французские винные этикетки, понимать названия апелласьонов и увереннее выбирать бутылку.
16:30–17:00 — возвращение в Бордо
Организационные детали
- В стоимость входит:
— трансфер на комфортабельном автомобиле Lexus
— платные дороги, паркинги
- В стоимость не входит:
— входные билеты в шато — 25–50 за чел.
— обед (по желанию)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Бордо
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провела экскурсии для 189 туристов
Живу в Бордо и искренне люблю этот город за его теплоту, богатую историю и гастрономические изыски. На моих экскурсиях мы проходим по историческим кварталам, узнаём больше о культуре Франции, заглядываем в тайные уголки, знакомые только местным жителям. Дополнить день можем дегустацией местных продуктов: вина в шато или устриц на берегу Атлантики.
Входит в следующие категории Бордо
Похожие экскурсии на «Белые и красные вина Бордо»
Билеты
Бордо и Сент-Эмильон: два города и шато гран-крю
Сменить парадные площади на средневековые улочки и винные поместья
11 сен в 09:00
17 сен в 09:00
от €650 за всё до 4 чел.
Билеты
Вино, сыры и история Бордо
Погрузитесь в атмосферу Бордо, наслаждаясь его архитектурой и вкусами. Узнайте о винах и сырах, которые делают этот регион уникальным
Начало: У отеля InterContinental
11 сен в 09:00
17 сен в 09:00
от €180 за билет
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия на винодельни Медока
Посетить шато, продегустировать знаменитые вина и насладиться романтическими пейзажами
6 сен в 10:00
7 сен в 13:30
от €650 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Винная поездка в Сотэрн и Грав. Ожерелье вкуса
Открыть секреты вин, которыми восхищается весь мир, и разобраться в их тонкостях
Завтра в 10:00
29 авг в 18:00
от €680 за всё до 4 чел.
от €620 за экскурсию