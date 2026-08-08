Как болота превратились в любимые винодельни короля? Как особенности почв и методы производства влияют на вкус? И с какими вызовами встречаются современные виноделы? Узнаете на экскурсии.
А ещё посетите несколько виноделен, понаблюдаете за процессом и выясните, в чём особенность вин Медока.
А ещё посетите несколько виноделен, понаблюдаете за процессом и выясните, в чём особенность вин Медока.
Описание экскурсии
- Вы выясните, как на месте болот родились винодельни, ставшие излюбленными шато короля
- Послушаете о винах региона Бордо: чем отличаются вина правого и левого берега; какие особенности почвы и климата региона Медок
- Посетите две или три винодельни, узнаете о процессе виноделия, особенностях вин Медока из левобережного сорта — Каберне Совиньон
- Затем продегустируете несколько сортов (18+)
Примерный тайминг:
3 ч — дорога из Бордо до Медока и обратно
3–4,5 ч — дегустации (в зависимости от количества виноделен)
Организационные детали
Дегустации оплачиваются отдельно — €20–30 за чел. в зависимости от шато.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Бордо
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 154 туристов
Бонжур! Я Анна Чаговец, дипломированный лектор по французской литературе и преподаватель по французскому языку. Моя любовь к Франции началась с романов Гюго, которые я хотела читать в оригинале. Сейчас веду экскурсии по Бордо и региону Новая Аквитания.
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