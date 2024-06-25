1 чел.
По популярности
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Подружиться с Бордо: индивидуальная экскурсия
Путешественники знают Бордо как столицу вина и роскошный город. Узнайте, чем дышит столица Аквитании, и прочувствуйте ее атмосферу
Начало: Гранд Театр
Завтра в 09:30
10 июля в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Бордо - в Аркашон, на дюны и устричную ферму
Путешествие из Бордо в Аркашон подарит вам незабываемые впечатления: дюны, музей устриц и дегустация деликатесов. Удобный трансфер из отеля и обратно
14 июля в 10:00
15 июля в 10:00
€650 за всё до 6 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Винный тур в Сотэрн и Грав. Ожерелье вкуса
Погрузитесь в мир французских вин на индивидуальной экскурсии по Бордо. Дегустации в шато Икем, О-Брион и Пап-Клемен ждут вас
14 июля в 10:00
15 июля в 10:00
€600 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса25 июня 2024Галина не только подружила меня с Бордо,но и влюбила в него навсегда! Вернувшись домой и вспоминая замечательную экскурсию,предвкушаю новое свидание с этим загадочным и красивым городом) Спасибо за впечатления!!!! 🌺🌺🌺
- ЕЕкатерина28 апреля 2024Вместе с коллегой мы приехали в Бордо на конференцию и буквально знакануне запросили у Галины возможность этой экскурсии. Экскурсия по центру
- ААлександр9 апреля 2024Интересная экскурсия для знакомства с городам. Галина показала нам центр города и рассказала о его истории. Нам экскурсия очень понравилась.
- ААлександр3 марта 2023Всем рекомендую! Интересные места, красивые пейзажи, ну и устрицы конечно!!! Жанна очень приятный в общении и позитивный человек, а также грамотный гид!
- eeduards14 сентября 2019Прекрасный и очень отзывчивый человек,еще до поездки Жанна очень много помогла нам по всем вопросам,от рекомендаций мест посещения до брони ресторанов. Великолепно организовала весь день,как мы и хотели. Спасибо огромное!!!
- kkirill14 сентября 2019Обязательная экскурсия для всех приезжающих в Аркашон любителей устриц! Просто невозможно не узнать и не познакомиться со всем циклом производства этого
Ответы на вопросы от путешественников по Бордо в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Бордо в июле 2024
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