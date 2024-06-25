Экскурсии выходного дня в Бордо

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Бордо на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Подружиться с Бордо
🚶 Пешая
81 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Подружиться с Бордо: индивидуальная экскурсия
Путешественники знают Бордо как столицу вина и роскошный город. Узнайте, чем дышит столица Аквитании, и прочувствуйте ее атмосферу
Начало: Гранд Театр
Завтра в 09:30
10 июля в 09:00
150 за всё до 4 чел.
Из Бордо - в Аркашон, на дюны и устричную ферму
🚗 На машине
7 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Бордо - в Аркашон, на дюны и устричную ферму
Путешествие из Бордо в Аркашон подарит вам незабываемые впечатления: дюны, музей устриц и дегустация деликатесов. Удобный трансфер из отеля и обратно
14 июля в 10:00
15 июля в 10:00
650 за всё до 6 чел.
Винный тур в Сотэрн и Грав. Ожерелье вкуса
🚗 На машине
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Винный тур в Сотэрн и Грав. Ожерелье вкуса
Погрузитесь в мир французских вин на индивидуальной экскурсии по Бордо. Дегустации в шато Икем, О-Брион и Пап-Клемен ждут вас
14 июля в 10:00
15 июля в 10:00
600 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    25 июня 2024
    Подружиться с Бордо
    Галина не только подружила меня с Бордо,но и влюбила в него навсегда! Вернувшись домой и вспоминая замечательную экскурсию,предвкушаю новое свидание с этим загадочным и красивым городом) Спасибо за впечатления!!!! 🌺🌺🌺
  • Е
    Екатерина
    28 апреля 2024
    Подружиться с Бордо
    Вместе с коллегой мы приехали в Бордо на конференцию и буквально знакануне запросили у Галины возможность этой экскурсии. Экскурсия по центру
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    оказалась замечательная. Была и информация, и приятная прогулка по красивым улицам Бордо с обаятельным и позитивным гидом. Моей коллеге также Галина помогла сориентироваться и в дополнительном вопросе, думаю, что вряд ли кто-то из местных жителей сделал бы это лучше. Позже, когда мы гуляли сами, мы вспоминали рассказ Галины и чувствовали себя уже знающими гостями Бордо. Особенно на ужине, когда уточняли, с какого берега вино)) Ещё у нас была экскурсия позднее от организаторов конференции, обзорная по улицам и с англоязычным гидом,. Поэтому было с чем сравнить, и могу сказать, что с Галиной было намного лучше, комфортнее, интереснее. От двоих путешественников - наше искренне спасибо Галине за приятный день!!

    Вместе с коллегой мы приехали в Бордо на конференцию и буквально знакануне запросили у Галины возможность этой экскурсииВместе с коллегой мы приехали в Бордо на конференцию и буквально знакануне запросили у Галины возможность этой экскурсииВместе с коллегой мы приехали в Бордо на конференцию и буквально знакануне запросили у Галины возможность этой экскурсии
  • А
    Александр
    9 апреля 2024
    Подружиться с Бордо
    Интересная экскурсия для знакомства с городам. Галина показала нам центр города и рассказала о его истории. Нам экскурсия очень понравилась.
  • А
    Александр
    3 марта 2023
    Из Бордо - в Аркашон, на дюны и устричную ферму
    Всем рекомендую! Интересные места, красивые пейзажи, ну и устрицы конечно!!! Жанна очень приятный в общении и позитивный человек, а также грамотный гид!
  • e
    eduards
    14 сентября 2019
    Из Бордо - в Аркашон, на дюны и устричную ферму
    Прекрасный и очень отзывчивый человек,еще до поездки Жанна очень много помогла нам по всем вопросам,от рекомендаций мест посещения до брони ресторанов. Великолепно организовала весь день,как мы и хотели. Спасибо огромное!!!
  • k
    kirill
    14 сентября 2019
    Из Бордо - в Аркашон, на дюны и устричную ферму
    Обязательная экскурсия для всех приезжающих в Аркашон любителей устриц! Просто невозможно не узнать и не познакомиться со всем циклом производства этого
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    замечательного продукта и увидеть этих людей, настоящих фермеров, которые проводят целый год по пояс в воде. Они искренне любят своё дело!

Ответы на вопросы от путешественников по Бордо в категории «На выходные»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Подружиться с Бордо
  2. Из Бордо - в Аркашон, на дюны и устричную ферму
  3. Винный тур в Сотэрн и Грав. Ожерелье вкуса
Сколько стоит экскурсия по Бордо в июле 2024
Сейчас в Бордо в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 650. Туристы уже оставили гидам 88 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Бордо (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на выходные, 88 ⭐ отзывов, цены от €150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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