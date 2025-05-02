Индивидуальная
до 7 чел.
Трабули Старого города
Погружение в атмосферу Лиона через трабули - тайные проходы, ренессансные улочки и флорентийские дворики. Уникальная возможность узнать город с другой стороны
Начало: У станции метро Vieux Lyon
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:30
€100 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Культурный андеграунд Лиона: от граффити до заброшенной церкви
Понять город по замурованным дверям, царапинам и странным переходам
Начало: Метро Croix Paquet
17 июн в 13:00
18 июн в 13:00
€165 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Лион - будущий экомегаполис: экскурсия по кварталу Конфлюанс
Посетите ультрасовременный квартал Конфлюанс в Лионе. Узнайте о самообеспечивающихся системах и насладитесь видом на реку и холм Фурвьер
5 июл в 10:00
6 июл в 10:00
€185 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения2 мая 2025Отличная экскурсия по трабулям Лиона от гида, влюблённого в свой город. Интересный рассказ об истории Лиона, тамплиерах, массонстве. Мы слышали
- ЛЛюбовь27 апреля 2025Очень здорово, когда обаяние, эрудиция и умение грамотно и увлекательно изложить сочетаются в одном экскурсоводе. Вот с такой Ириной мы
- ГГаяне21 апреля 2025Ирина это супер гид! Она нам за пару часов показала и рассказала о Лионе столько, что до сих пор под впечатлением. Рекомендую Ирину тк человек знает свою работу на 1000%%%
Ответы на вопросы от путешественников по Лиону в категории «Нескучные экскурсии»
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Сколько стоит экскурсия по Лиону в июне 2025
Сейчас в Лионе в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 185. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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