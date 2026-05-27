Лион через женские судьбы

Трабули, шёлковые улицы и история города - через жизни тех, кого редко вспоминают путеводители
Это необычная обзорная прогулка по Лиону, где история города раскрывается через судьбы женщин разных эпох.

Вместо привычного рассказа о королях и войнах, вас ждёт разговор о повседневной жизни, труде, городской памяти и роли женщин в развитии Лиона.
Описание экскурсии

Старый Лион. Пройдём по одному из самых красивых районов города с ренессансными фасадами, внутренними дворами и узкими улицами. Поговорим о монахинях, торговках, служанках, жёнах купцов и хозяйках домов — тех, чьи имена история почти не сохранила.

Собор Сен-Жан и его окрестности. Здесь особенно заметно, как город рассказывал о женщинах через религиозные образы. Мы поговорим о Деве Марии, Марии Магдалине, святых и грешницах — и о том, как женские фигуры становились символами чистоты, покаяния, опасности или защиты.

Трабули. Знаменитые проходы через дома и дворы мы увидим не только как архитектурную деталь, но и как пространство повседневной жизни. Через них носили воду, бельё, товары, новости и заботы.

Улицы и переулки Старого города. Названия, вывески и легенды помогут поговорить о городской памяти — какие женские имена сохранились на карте Лиона, а какие исчезли за фасадами домов.

Набережная Соны и Прескиль. Проследим, как развивался город между двумя реками, и обсудим женские аллегории воды, торговли и плодородия, а также то, как общество различало «уважаемых» женщин, работниц, торговок, актрис и куртизанок.

Начало Круа-Русса. Вспомним о шёлковой истории Лиона, о канютах и канюзах, семейных мастерских, вышивальщицах и невидимом женском труде, без которого шёлковая слава города была бы невозможна.

Организационные детали

  • По желанию можно сделать короткую остановку на кофе
  • Маршрут проходит по брусчатке, лестницам и трабулям — рекомендую удобную обувь
  • Маршрут не полностью подходит для колясок и людей с серьёзными ограничениями мобильности

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Vieux Lyon
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваш гид в Лионе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 24 туристов
Почему со мной? Я — историк искусства, преподаватель архитектуры и городской сторителлер. Живу в Лионе с 2012 года и всё это время изучаю его не с открыток, а снизу — с
подвальных галерей, забытых лестниц, перекрытых трабуль. Я веду курсы о памяти в архитектуре, телесности городского пространства и феминистских маршрутах. С моими студентами мы десятки раз проходили эти улицы: искали следы прошлого, подслушивали шёпот стен, всматривались в адаптивную архитектуру. Я провожу такие прогулки, потому что верю: у каждого города есть второй слой — его нужно не просто увидеть, а почувствовать ногами, запахом краски, наклоном стены, тенью в арке. И если вы хотите услышать, как Лион звучит внизу — я покажу.

