Это необычная обзорная прогулка по Лиону, где история города раскрывается через судьбы женщин разных эпох. Вместо привычного рассказа о королях и войнах, вас ждёт разговор о повседневной жизни, труде, городской памяти и роли женщин в развитии Лиона.

Описание экскурсии

Старый Лион. Пройдём по одному из самых красивых районов города с ренессансными фасадами, внутренними дворами и узкими улицами. Поговорим о монахинях, торговках, служанках, жёнах купцов и хозяйках домов — тех, чьи имена история почти не сохранила.

Собор Сен-Жан и его окрестности. Здесь особенно заметно, как город рассказывал о женщинах через религиозные образы. Мы поговорим о Деве Марии, Марии Магдалине, святых и грешницах — и о том, как женские фигуры становились символами чистоты, покаяния, опасности или защиты.

Трабули. Знаменитые проходы через дома и дворы мы увидим не только как архитектурную деталь, но и как пространство повседневной жизни. Через них носили воду, бельё, товары, новости и заботы.

Улицы и переулки Старого города. Названия, вывески и легенды помогут поговорить о городской памяти — какие женские имена сохранились на карте Лиона, а какие исчезли за фасадами домов.

Набережная Соны и Прескиль. Проследим, как развивался город между двумя реками, и обсудим женские аллегории воды, торговли и плодородия, а также то, как общество различало «уважаемых» женщин, работниц, торговок, актрис и куртизанок.

Начало Круа-Русса. Вспомним о шёлковой истории Лиона, о канютах и канюзах, семейных мастерских, вышивальщицах и невидимом женском труде, без которого шёлковая слава города была бы невозможна.

