Полезная информация о Марселе
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Местное время в Марселе
21:2820
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇫🇷 Франция
|Название города
|Марсель
|По-английски
|Marseille
|Столица региона
|Марсель является столицей региона
|Население города
|794 811 чел.
|Аэропорт
|Марсель MRS
|Часовой пояс
|Europe/Paris
|Средняя высота
|28 м. от уровня моря
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Марсель
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