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Местное время в Марселе
21:2820
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇫🇷 Франция
Название городаМарсель
По-английскиMarseille
Столица регионаМарсель является столицей региона
Население города794 811 чел.
АэропортМарсель MRS
Часовой поясEurope/Paris
Средняя высота28 м. от уровня моря

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Must-have в Марселе
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Обзорная экскурсия по Марселю: Марсель – город с 2600-летней историей
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Для Вас эта поездка станет настоящим открытием. Множество паломников со всего мира стремятся в это место необычайной силы. Мы посетим священный грот к...
Правда и выдумки о Марселе
Правда и выдумки о Марселе
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Отказаться от стереотипов и увидеть настоящую многоликую столицу Прованса
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