BWA_Nice-Voyage проводит ещё 6 экскурсий

Ментон

Последний французский город 🏙️ перед Италией. Его называют столицей ⭐️ лимонов. Мы посетим город и один из его парков 🌳 средневековый городок, будто только что вышедший из-под пера Клода Моне. Именно он, покорившийся красотой этого городка, написал в 1884 году свою знаменитую картину «Замок Дольчеаккуа», входящий в список самых красивых 🤩 мест Италии, замок 🏰 является «начальной точкой» всего города. Теперь развалины Кастелло, где создан музей 🖼, посещают многочисленные туристы. Замок Дориа окружает таинственная легенда о влиятельном маркизе, пылающем страстью к девушкам и присевающем себе право сока первой ночи.

Сан Ремо (Лигурия, Италия)

Экскурсия в Сан Ремо, в излюбленное место отдыха русской аристократии. Здесь любила отдыхать сама Александра Федоровна Романова. Мы проедем по побережью и посетим Храм Христа Спасителя. Увидим крепость, которая в прошлом использовалась как донжон. Вы сможете посетить городское казино, а также посмотреть виллу Альфреда Нобеля.